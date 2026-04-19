Man Utd ‘tidak ingin bernegosiasi’ terkait Marcus Rashford, karena sikap mereka soal transfer telah dijelaskan kepada Barcelona melalui peringatan ‘kembali ke sini’ dari Old Trafford

Manchester United telah menyampaikan sikapnya dengan sangat jelas kepada Barcelona terkait Rashford, dengan klub raksasa Liga Premier itu menegaskan bahwa mereka "tidak ingin bernegosiasi" mengenai biaya transfer permanen sebesar €30 juta untuk sang penyerang.

Menurut Fabrizio Romano, sikap United digambarkan sebagai tegas, dengan pesan yang dikirimkan kembali ke Catalonia bahwa pemain tersebut pada dasarnya "sudah kembali ke sini", sehingga INEOS yang akan memutuskan apa yang akan terjadi dengan masa depannya selanjutnya.