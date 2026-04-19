AFP
Diterjemahkan oleh
Man Utd ‘tidak ingin bernegosiasi’ terkait Marcus Rashford, karena sikap mereka soal transfer telah dijelaskan kepada Barcelona melalui peringatan ‘kembali ke sini’ dari Old Trafford
Setan Merah menahan serangan Barcelona
Manchester United telah menyampaikan sikapnya dengan sangat jelas kepada Barcelona terkait Rashford, dengan klub raksasa Liga Premier itu menegaskan bahwa mereka "tidak ingin bernegosiasi" mengenai biaya transfer permanen sebesar €30 juta untuk sang penyerang.
Menurut Fabrizio Romano, sikap United digambarkan sebagai tegas, dengan pesan yang dikirimkan kembali ke Catalonia bahwa pemain tersebut pada dasarnya "sudah kembali ke sini", sehingga INEOS yang akan memutuskan apa yang akan terjadi dengan masa depannya selanjutnya.
Kendala keuangan bagi Blaugrana
Bahkan jika United bersedia duduk di meja perundingan, kendala keuangan yang masih dihadapi Barcelona tetap akan membuat kesepakatan untuk Rashford menjadi sangat rumit.
Klub asal Catalunya ini terus beroperasi di bawah batasan gaji La Liga yang ketat dan harus melepas sejumlah pemain kunci mereka terlebih dahulu sebelum bisa berharap memenuhi penilaian United terhadap sang penyerang.
United sangat menyadari situasi keuangan Barca dan yakin bahwa sikap tegas mereka yang menyatakan "tidak dijual" akan segera memaksa raksasa Spanyol itu untuk mencari alternatif lain.
Juventus ikut bersaing untuk mendapatkan Rashford
Ketidakpastian seputar situasi Rashford telah menarik perhatian beberapa klub raksasa Eropa, dengan Juventus kini muncul sebagai pesaing serius untuk mendapatkan tanda tangannya. Klub raksasa Italia itu berencana untuk memperbarui lini serang mereka setelah musim yang mengecewakan di kompetisi domestik maupun Eropa.
Bianconeri dilaporkan sedang mencari pemain internasional berkualitas tinggi untuk membantu mereka kembali ke puncak klasemen Serie A. Fleksibilitas taktis dan pengalaman Rashford di level tertinggi dianggap sebagai atribut ideal bagi Juventus yang kesulitan mempertahankan konsistensi di sepertiga akhir lapangan musim ini.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Untuk saat ini, Rashford akan tetap fokus pada tugasnya di Barca, yang saat ini memimpin klasemen La Liga dengan selisih sembilan poin. Tim asuhan Hansi Flick dapat mengambil langkah besar lainnya menuju gelar juara kedua berturut-turut jika berhasil menang dalam laga berikutnya melawan Celta Vigo pada Rabu mendatang.