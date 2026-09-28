Legenda Manchester United Ferdinand memberikan penilaian yang sangat positif terhadap bintang akademi JJ Gabriel, meski ia juga menyertai pujiannya dengan peringatan tegas kepada pimpinan klub terkait masa depan sang pemain. Penyerang berusia 15 tahun itu belakangan menjadi subjek spekulasi intens setelah perwakilannya dilaporkan memberi tahu petinggi United tentang keinginannya mencari tantangan baru di luar Old Trafford.

Berbicara di kanal YouTube-nya, Ferdinand mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan teknis dan proyeksi fisik sang remaja. "Pertama dan terutama, anak ini benar-benar talenta luar biasa," kata pemenang enam gelar Premier League itu. "Gila. Saya tidak tahu di mana batas potensi anak ini. Saya sudah melihat dia bermain, saya sudah melihat dia berlatih, saya sudah mendengarkan orang-orang yang melatihnya selama beberapa tahun dan tidak diragukan lagi anak ini akan mencapai puncak."

Ia menambahkan: "Saya pikir kita perlu memahami alasan mengapa dia ingin meninggalkan klub. Ini bukan keputusan yang dibuat sendiri oleh seorang anak berusia 15 tahun, keluarganya mungkin punya alasan tersendiri."