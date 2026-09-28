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'Man Utd tidak boleh diintimidasi!' - Rio Ferdinand berikan vonis soal JJ Gabriel saat pemain 15 tahun itu mendorong kepindahan dari Old Trafford di tengah minat klub-klub Eropa
Ferdinand memuji potensi 'gila' dari bintang remaja
Legenda Manchester United Ferdinand memberikan penilaian yang sangat positif terhadap bintang akademi JJ Gabriel, meski ia juga menyertai pujiannya dengan peringatan tegas kepada pimpinan klub terkait masa depan sang pemain. Penyerang berusia 15 tahun itu belakangan menjadi subjek spekulasi intens setelah perwakilannya dilaporkan memberi tahu petinggi United tentang keinginannya mencari tantangan baru di luar Old Trafford.
Berbicara di kanal YouTube-nya, Ferdinand mengungkapkan kekagumannya terhadap kemampuan teknis dan proyeksi fisik sang remaja. "Pertama dan terutama, anak ini benar-benar talenta luar biasa," kata pemenang enam gelar Premier League itu. "Gila. Saya tidak tahu di mana batas potensi anak ini. Saya sudah melihat dia bermain, saya sudah melihat dia berlatih, saya sudah mendengarkan orang-orang yang melatihnya selama beberapa tahun dan tidak diragukan lagi anak ini akan mencapai puncak."
Ia menambahkan: "Saya pikir kita perlu memahami alasan mengapa dia ingin meninggalkan klub. Ini bukan keputusan yang dibuat sendiri oleh seorang anak berusia 15 tahun, keluarganya mungkin punya alasan tersendiri."
- Getty Images Sport
Kenaikan pesat Gabriel di Man Utd
Kenaikan Gabriel menembus jenjang di Carrington benar-benar melesat. Setelah bergabung dengan akademi empat tahun lalu, ia dipercepat masuk ke tim U-18 pada usia baru 14 tahun, menegaskan besarnya kepercayaan staf pelatih terhadap kemampuannya. Perkembangannya mencapai tonggak baru tahun lalu ketika ia diundang berlatih bersama skuad senior, memberinya gambaran langsung tentang standar yang dibutuhkan di level elite.
Ferdinand meyakini klub harus memprioritaskan integritas jangka panjang struktur akademi mereka di atas tuntutan satu individu, seraya mencatat bahwa "akan ada anak-anak lain yang menggunakan ini sebagai titik acuan sehingga Anda tidak boleh terlihat lemah sebagai klub sepak bola. Namun, saya tegaskan lagi, saya tidak tahu fakta sepenuhnya dan saya ingin mengetahuinya."
Menavigasi dinamika kompleks pengembangan pemain muda
Ferdinand teringat pernah melihat pemain muda itu mampu mengimbangi para profesional berpengalaman, yang semakin menguatkan keyakinannya terhadap potensi besar sang pemain. "Apakah mereka tidak sabar, apakah mereka berpikir dia seharusnya sudah mendapat menit bermain, apakah mereka dijanjikan sesuatu dan sekarang mereka merasa tidak puas?" tanya Ferdinand saat membahas motivasi di balik potensi kepergian tersebut.
"Saya ingat melihatnya saat latihan dan dia menjalani drill tembakan bersama Bruno Fernandes. Dia adalah Pemain Terbaik PFA Tahun Ini dan salah satu gelandang terbaik di dunia. Pada usia 15 tahun, itu saja sudah cukup bagi saya. Tapi mungkin dia punya ambisi dan ingin sudah bermain sekarang. Namun Manchester United tidak boleh terlihat diintimidasi oleh seorang anak 15 tahun, tidak peduli seberapa bagus dia. Jadi apa pun hasilnya, Manchester United harus tetap tegas dalam hal ini."
- Getty Images Sport
Raksasa-raksasa Eropa mengincar tanda tangan Gabriel
Ketidakpastian seputar masa depan Gabriel telah membuat klub-klub terbesar di sepakbola dunia waspada, menciptakan permainan "poker" berisiko tinggi untuk mendapatkan jasanya. Meski Real Madrid dan Barcelona sangat kencang dikaitkan dengan penyerang tersebut, raksasa Jerman Bayern Munich juga serius dalam perburuan.
Paris Saint-Germain juga dikabarkan siap bergerak, dengan juara Prancis itu disebut memantau situasi ini secara dekat saat Gabriel mendekati ulang tahunnya yang ke-16 pada 6 Oktober. Tanggal ini penting karena menandai titik ketika ia secara hukum dapat diwakili oleh perantara pemain berlisensi, yang berpotensi mempercepat pembicaraan transfer formal.
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