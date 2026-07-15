Man Utd terancam semakin tertinggal dari jajaran elit WSL setelah awal yang lambat di bursa transfer musim panas membuat Setan Merah berisiko tersingkir oleh tim-tim papan tengah yang semakin berkembang

The Red Devils menjalani musim yang naik-turun tahun lalu. Berhasil mencapai final piala lagi—yang baru ketiga kalinya sejak tim wanita dibentuk kembali pada 2018—merupakan hal positif yang besar, begitu pula dengan penampilan mereka hingga perempat final Liga Champions pada debut mereka di kompetisi utama tersebut. Namun, finis di peringkat keempat di WSL berarti United tidak akan berlaga di kompetisi Eropa pada musim baru ini, setelah tertinggal sembilan poin—jarak yang mengecewakan—dari tiga besar klasemen.

Maka, musim panas ini menjadi momen krusial untuk mengejar ketertinggalan dari Manchester City, yang baru saja mengakhiri penantian 10 tahun untuk meraih gelar WSL dan menambahkan gelar Piala FA sebagai pelengkap; Arsenal, yang baru setahun lalu meraih kejayaan di Liga Champions; serta Chelsea, yang masih mampu mengangkat trofi Piala Liga meski menjalani musim paling mengecewakan dalam tujuh tahun terakhir. United telah membuktikan bahwa mereka mampu mengalahkan semua tim tersebut selama bertahun-tahun, namun konsistensi dalam melakukannya sejauh ini masih sulit dicapai oleh klub.

Namun, sementara Arsenal terus memukau semua orang dengan aktivitas transfer mereka, City secara diam-diam memperkuat tim juara mereka, dan Chelsea hampir menemukan solusi untuk masalah striker mereka, United justru tampak sangat sepi di bursa transfer ini — sementara tim-tim di belakang mereka, terutama London City Lionesses, justru sangat aktif.