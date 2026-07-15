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Man Utd falling behind GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Man Utd terancam semakin tertinggal dari jajaran elit WSL setelah awal yang lambat di bursa transfer musim panas membuat Setan Merah berisiko tersingkir oleh tim-tim papan tengah yang semakin berkembang

Women's football
Manchester United Women
WSL
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Sejauh ini, jendela transfer musim panas di dunia sepak bola wanita berlangsung sangat sibuk, terutama di Women's Super League. Pemenang Ballon d'Or dua kali, Alexia Putellas, telah bergabung di liga ini, begitu pula salah satu bintang paling cemerlang NWSL, Manaka Matsukubo, sementara Georgia Stanway dan Mary Earps telah kembali, dan bintang-bintang Inggris lainnya, seperti Beth Mead dan Niamh Charles, juga telah berpindah klub. Namun, tak satu pun dari transfer-transfer mencolok ini melibatkan Manchester United.

The Red Devils menjalani musim yang naik-turun tahun lalu. Berhasil mencapai final piala lagi—yang baru ketiga kalinya sejak tim wanita dibentuk kembali pada 2018—merupakan hal positif yang besar, begitu pula dengan penampilan mereka hingga perempat final Liga Champions pada debut mereka di kompetisi utama tersebut. Namun, finis di peringkat keempat di WSL berarti United tidak akan berlaga di kompetisi Eropa pada musim baru ini, setelah tertinggal sembilan poin—jarak yang mengecewakan—dari tiga besar klasemen.

Maka, musim panas ini menjadi momen krusial untuk mengejar ketertinggalan dari Manchester City, yang baru saja mengakhiri penantian 10 tahun untuk meraih gelar WSL dan menambahkan gelar Piala FA sebagai pelengkap; Arsenal, yang baru setahun lalu meraih kejayaan di Liga Champions; serta Chelsea, yang masih mampu mengangkat trofi Piala Liga meski menjalani musim paling mengecewakan dalam tujuh tahun terakhir. United telah membuktikan bahwa mereka mampu mengalahkan semua tim tersebut selama bertahun-tahun, namun konsistensi dalam melakukannya sejauh ini masih sulit dicapai oleh klub.

Namun, sementara Arsenal terus memukau semua orang dengan aktivitas transfer mereka, City secara diam-diam memperkuat tim juara mereka, dan Chelsea hampir menemukan solusi untuk masalah striker mereka, United justru tampak sangat sepi di bursa transfer ini — sementara tim-tim di belakang mereka, terutama London City Lionesses, justru sangat aktif.

  • Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Di ambang

    Fakta bahwa United gagal lolos ke kompetisi Eropa musim lalu meskipun telah mencapai perempat final Liga Champions dan tampil cukup baik di sana, hampir merangkum kondisi tim ini saat ini: Berada di ambang puncak kompetisi dan kadang-kadang mampu bersaing dengan baik, namun belum memiliki daya tahan yang diperlukan untuk bertahan di sana, apalagi untuk melangkah lebih jauh.

    Dalam arti tertentu, hal itu tidak terlalu mengejutkan. Lagipula, United baru membentuk kembali tim putri mereka delapan tahun yang lalu, yang berarti selalu ada kesenjangan besar yang harus dijembatani antara mereka dan City, Arsenal, serta Chelsea. Selama periode tersebut, Setan Merah telah membuat beberapa kemajuan, lolos ke Liga Champions sekaligus mencapai tiga final piala dan memenangkan satu gelar utama, yaitu Piala FA. Namun, masih banyak yang harus dikejar, karena mereka belum memiliki fondasi yang sama dengan tim-tim yang telah lama berada di papan atas.

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  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Belum cukup

    Mengambil langkah besar baik di dalam maupun di luar lapangan memang selalu menjadi hal yang tak terelakkan saat itu, dan meskipun hal itu semakin sulit karena para pesaing mereka juga melakukan hal yang sama, United belum melakukan cukup banyak.

    Kurangnya kedalaman skuad khususnya merupakan area kunci di mana United tertinggal dari tim lain, terutama pada musim lalu saat mereka berlaga di Liga Champions. Hal ini sangat perlu ditangani pada musim panas ini, mengingat klub gagal melakukannya 12 bulan yang lalu.

    Bukan berarti United merekrut pemain dengan buruk. Jika melihat kembali musim panas lalu, baik Julia Zigiotti Olme maupun Jess Park bisa dikategorikan sebagai kisah sukses yang sesungguhnya. Masalahnya adalah mereka hanya dua dari tiga pemain yang direkrut. Itu tentu saja tidak akan cukup saat tim asuhan Marc Skinner bersiap untuk bersaing di empat ajang — dan hal itu terbukti, meskipun ada beberapa aktivitas transfer pada Januari.

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    Para pesaing mulai bergerak

    Sejauh ini, belum banyak yang terjadi di bursa transfer musim panas ini yang mengindikasikan akan ada perubahan, sementara para pesaing United justru bergerak dengan baik.

    City memasuki bursa transfer dengan secara eksplisit menyatakan bahwa mereka tidak akan terlalu aktif, mengingat mereka baru saja memenangkan WSL dan Piala FA. Namun, mereka tetap berhasil mendatangkan Mead, seorang penyerang kelas atas dengan segudang pengalaman meraih gelar; Charles, pemain internasional Inggris lainnya yang mengisi posisi bek kiri yang sangat dibutuhkan; serta menangkis minat Chelsea terhadap striker bintang Khadija Shaw, dengan mengikat pemenang Sepatu Emas WSL tersebut ke dalam kontrak baru.

    Sementara itu, Arsenal tampil sangat agresif dalam upaya mengakhiri penantian tujuh tahun mereka untuk gelar WSL; mereka tidak membuang waktu dan mengumumkan perekrutan Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci, Geraldine Reuteler, dan Lisa Baum dalam rentang dua minggu, sementara minat mereka untuk merekrut pemain bebas kontrak Barcelona, Salma Paralluelo, terus berlanjut. Itulah jenis aktivitas transfer yang dapat membawa sebuah tim ke puncak WSL.

    Bahkan Chelsea, yang sejauh ini mengalami bursa transfer yang jauh dari ideal, telah melakukan beberapa perekrutan hebat. Di tengah kekecewaan karena ditolak oleh Shaw, lalu Paralluelo, kemudian Felicia Schroder dalam perburuan striker baru, The Blues telah merekrut Katie McCabe dan juga mendapatkan tambahan yang sangat bagus dalam diri Matsukubo, yang merupakan salah satu pemain terbaik di NWSL tahun lalu dan usianya masih 21 tahun. Pencarian The Blues untuk seorang penyerang tengah mungkin juga telah berakhir, dengan bintang Paris Saint-Germain, Romee Leuchter, yang dikabarkan akan bergabung, menurut Vrouwen Voetbal Nieuws.

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  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    Awal yang tenang

    Apa saja yang telah dilakukan United? Nah, Andrea Medina sudah resmi bergabung—pemain berbakat berusia 22 tahun yang bisa bermain sebagai bek tengah atau bek kiri. Dia adalah rekrutan yang hebat dan juga sosok yang dapat mengatasi masalah kurangnya kedalaman skuad. Namun, sejauh ini hanya itu saja.

    Rumor atau pemberitaan seputar target potensial Setan Merah juga sangat minim, sementara berita transfer terbesar justru berkisar pada pemain yang hengkang. Pada hari Selasa dilaporkan secara luas bahwa Melvine Malard hampir pindah ke Chelsea, sementara The Athletic memahami bahwa klub bersedia melepas rekan sesama penyerang, Elisabeth Terland—pencetak gol terbanyak United musim lalu—jika ada tawaran yang sesuai dengan penilaian mereka, demi menginvestasikan kembali dana tersebut daripada berisiko kehilangan pemain internasional Norwegia itu secara gratis musim panas mendatang.

    Terland, yang menolak tawaran kontrak baru pada November lalu, bukanlah satu-satunya pemain yang kontraknya akan habis tahun depan. Ella Toone adalah salah satunya, dan ketika ditanya mengenai masa depannya bulan lalu, gelandang timnas Inggris itu tidak memberikan jawaban yang pasti.

    "Jelas sekarang saatnya untuk membicarakannya," kata Toone. "Saya hanya tahu bahwa saya harus mengambil keputusan tentang apa yang terbaik bagi saya."

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    Melihat ke belakang

    Dan bukan hanya mengejar ketertinggalan dari City, Arsenal, dan Chelsea yang harus menjadi perhatian United. Mereka juga perlu waspada terhadap klub-klub di sekitar mereka, karena klub-klub di kelompok papan tengah itu sedang menunjukkan peningkatan.

    London City Lionesses jelas menjadi ancaman utama. Dimiliki oleh miliarder Michele Kang, yang juga memiliki Washington Spirit milik Trinity Rodman dan Lyon—juara Eropa delapan kali—klub ini telah melakukan transfer besar musim panas ini dengan mendatangkan pemenang Ballon d'Or dua kali, Putellas, ke Inggris, serta pemain pemenang Liga Champions empat kali, Mapi Leon, mantan bintang Lionesses Mary Earps, dan penyerang Jerman yang produktif, Nicole Anyomi.

    Namun, masih ada tim lain yang patut diwaspadai. Tottenham, yang finis satu peringkat di bawah dan hanya terpaut empat poin dari United musim lalu setelah bermain imbang dengan mereka di kandang dan tandang, telah memulai bursa transfer musim panas ini dengan sangat solid, dengan mendatangkan lima pemain baru. Di antaranya adalah Shekiera Martinez, pencetak 16 gol dalam 32 pertandingan liga untuk West Ham yang terancam degradasi; Kirsty Hanson, yang hanya kalah produktivitas dari Shaw dan Russo di WSL musim lalu; serta kiper Selma Panengstuen, yang dilaporkan memilih Spurs daripada Arsenal dan PSG.

    Brighton, tim lain yang menyulitkan United tahun lalu, juga berupaya melanjutkan momentum mereka setelah mencapai final Piala FA pada bulan Mei, dan telah menambah mantan gelandang Arsenal Lia Walti ke dalam skuad mereka—sebuah langkah transfer yang sangat bagus.

  • Maya Le Tissier Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Masih dibutuhkan lebih banyak

    Bagaimana tanggapan United? Musim panas lalu, saat bursa transfer wanita mencapai rekor finansial baru, pelatih kepala Skinner mengakui bahwa Setan Merah tidak akan mampu bersaing dengan angka tujuh digit yang membawa Olivia Smith ke Arsenal dan Grace Geyoro ke London City.

    "Kenyataannya, kami harus mencoba dan menemukan cara kami sendiri untuk melakukannya," katanya. Dan United memang melakukan beberapa langkah yang baik meskipun pengakuan tersebut memicu kekecewaan dari para penggemar - mereka hanya belum cukup berbuat banyak untuk membangun skuad yang mampu bersaing di empat ajang.

    Tahun ini tidak akan ada empat kompetisi. Liga Champions sudah tidak mungkin lagi, dan United akan berusaha memanfaatkan hal itu, sama seperti yang dilakukan City tahun ini saat mereka mengakhiri penantian selama satu dekade untuk meraih gelar WSL lainnya. Ada juga harapan bahwa para pemain yang didatangkan pada Januari dapat memberikan dampak yang lebih besar di musim baru ini, setelah memiliki waktu enam bulan untuk beradaptasi. Hal ini terutama berlaku bagi Lea Schuller, yang datang dari Bayern Munich dengan rekor gol yang luar biasa namun hanya mencetak dua gol dalam 18 penampilannya yang pertama.

    Namun, tim United ini masih membutuhkan penguatan besar-besaran agar bisa bersaing tidak hanya dengan City, Arsenal, dan Chelsea, tetapi juga tim-tim di bawah mereka di klasemen yang sedang menunjukkan kemajuan pesat. Ini adalah jendela transfer yang sangat penting bagi klub, dan meskipun awal yang tenang tidak berarti jendela transfer ini tidak akan sukses, musim panas ini belum menampilkan respons yang diharapkan para penggemar setelah musim yang mengecewakan yang menunjukkan mengapa United masih belum menjadi pesaing yang konsisten di puncak sepak bola wanita.