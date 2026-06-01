Man Utd telah 'mempercepat pembicaraan' terkait target transfer senilai £38 juta - namun harus bersaing dengan Arsenal, Chelsea, PSG, dan Inter untuk mendapatkan gelandang yang sangat diincar tersebut
Setan Merah memimpin klasemen
Manchester United muncul sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangan Fernandes pada musim panas ini. Klub tersebut memandang pemain muda asal Portugal itu sebagai solusi jangka panjang, dengan rencana taktis untuk menduetkannya bersama kapten klub Bruno Fernandes dalam formasi lini tengah yang baru.
Sumber-sumber telah menginformasikan kepada CaughtOffside bahwa komite transfer Manchester United telah “mempercepat pembicaraan” dengan perwakilan sang pemain. Prospek pindah ke Old Trafford dikabarkan sangat menarik bagi sang pemain muda, terutama karena Fernandes sendiri dikabarkan tertarik dengan kesempatan untuk bermain di Liga Champions musim depan.
Persaingan yang ketat untuk bintang The Hammers
Meskipun tim asuhan Michael Carrick sedang melakukan langkah-langkah paling tegas, mereka jauh dari sendirian dalam hal ketertarikan ini. Arsenal tetap tertarik pada Fernandes sebagai pengganti Christian Norgaard, sementara klub-klub raksasa Eropa seperti Paris Saint-Germain dan Atlético Madrid juga memantau situasi ini dengan cermat.
Persaingan tidak berhenti di situ, karena Chelsea dan Aston Villa juga telah bergabung dalam perburuan untuk mempertahankan sang pemain di Liga Premier. Sementara itu, di Italia, raksasa-raksasa Serie A mulai mengincar, dengan United harus menangkis minat dari klub-klub seperti Inter, Juventus, dan Napoli, yang semuanya terus memantau gelandang tersebut.
Ancaman degradasi memaksa West Ham mengambil tindakan
West Ham awalnya mendatangkan Fernandes pada musim panas lalu dari Southampton dengan biaya transfer sebesar £38 juta ($51 juta). Namun, musim yang mengecewakan bagi klub serta kemungkinan dilakukannya perombakan besar-besaran telah secara signifikan meningkatkan peluang kepergiannya selama jendela transfer mendatang.
The Hammers telah menetapkan nilai pasar pemain tersebut sebesar £42 juta hingga £50 juta ($67 juta), meskipun angka ini diperkirakan akan turun setelah degradasi. Fernandes terikat kontrak hingga 2030 dan tidak memiliki klausul pelepasan, yang secara teoritis memperkuat posisi tawar West Ham, namun tekanan finansial di Championship membuat penjualan tampaknya semakin mungkin terjadi.
Pertarungan strategis untuk merebut talenta terbaik
Pemain berusia 21 tahun ini akan berusaha segera menentukan masa depannya dan fokus pada karier sepak bolanya, setelah membuktikan bahwa ia mampu bersinar meski bermain di tim yang sedang terpuruk. Ia adalah talenta luar biasa yang telah menunjukkan kualitasnya di lingkungan yang sulit, dan para pencari bakat pun tak ragu bahwa ia cukup mumpuni untuk bermain di level tertinggi kompetisi Eropa. Pada akhirnya, pertarungan untuk masa depan Fernandes tampaknya akan menjadi pertarungan catur antara strategi keuangan West Ham dan ambisi klub-klub elit Eropa.