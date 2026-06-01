Goal.com
LiveTiket
Manchester United v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Man Utd telah 'mempercepat pembicaraan' terkait target transfer senilai £38 juta - namun harus bersaing dengan Arsenal, Chelsea, PSG, dan Inter untuk mendapatkan gelandang yang sangat diincar tersebut

Manchester United
M. Fernandes
Premier League
West Ham United

Manchester United dilaporkan telah memperkuat upaya mereka untuk mendatangkan gelandang West Ham United, Mateus Fernandes, seiring upaya mereka untuk merombak lini tengah tim pada musim panas ini. Setan Merah memimpin persaingan yang ketat untuk mendapatkan pemain berusia 21 tahun tersebut, yang diperkirakan akan meninggalkan London Stadium setelah musim yang sulit bagi The Hammers.

  • Setan Merah memimpin klasemen

    Manchester United muncul sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangan Fernandes pada musim panas ini. Klub tersebut memandang pemain muda asal Portugal itu sebagai solusi jangka panjang, dengan rencana taktis untuk menduetkannya bersama kapten klub Bruno Fernandes dalam formasi lini tengah yang baru.

    Sumber-sumber telah menginformasikan kepada CaughtOffside bahwa komite transfer Manchester United telah “mempercepat pembicaraan” dengan perwakilan sang pemain. Prospek pindah ke Old Trafford dikabarkan sangat menarik bagi sang pemain muda, terutama karena Fernandes sendiri dikabarkan tertarik dengan kesempatan untuk bermain di Liga Champions musim depan.

    • Iklan
  • West Ham United v Brentford - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Persaingan yang ketat untuk bintang The Hammers

    Meskipun tim asuhan Michael Carrick sedang melakukan langkah-langkah paling tegas, mereka jauh dari sendirian dalam hal ketertarikan ini. Arsenal tetap tertarik pada Fernandes sebagai pengganti Christian Norgaard, sementara klub-klub raksasa Eropa seperti Paris Saint-Germain dan Atlético Madrid juga memantau situasi ini dengan cermat.

    Persaingan tidak berhenti di situ, karena Chelsea dan Aston Villa juga telah bergabung dalam perburuan untuk mempertahankan sang pemain di Liga Premier. Sementara itu, di Italia, raksasa-raksasa Serie A mulai mengincar, dengan United harus menangkis minat dari klub-klub seperti Inter, Juventus, dan Napoli, yang semuanya terus memantau gelandang tersebut.

  • Ancaman degradasi memaksa West Ham mengambil tindakan

    West Ham awalnya mendatangkan Fernandes pada musim panas lalu dari Southampton dengan biaya transfer sebesar £38 juta ($51 juta). Namun, musim yang mengecewakan bagi klub serta kemungkinan dilakukannya perombakan besar-besaran telah secara signifikan meningkatkan peluang kepergiannya selama jendela transfer mendatang.

    The Hammers telah menetapkan nilai pasar pemain tersebut sebesar £42 juta hingga £50 juta ($67 juta), meskipun angka ini diperkirakan akan turun setelah degradasi. Fernandes terikat kontrak hingga 2030 dan tidak memiliki klausul pelepasan, yang secara teoritis memperkuat posisi tawar West Ham, namun tekanan finansial di Championship membuat penjualan tampaknya semakin mungkin terjadi.

  • Chelsea v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pertarungan strategis untuk merebut talenta terbaik

    Pemain berusia 21 tahun ini akan berusaha segera menentukan masa depannya dan fokus pada karier sepak bolanya, setelah membuktikan bahwa ia mampu bersinar meski bermain di tim yang sedang terpuruk. Ia adalah talenta luar biasa yang telah menunjukkan kualitasnya di lingkungan yang sulit, dan para pencari bakat pun tak ragu bahwa ia cukup mumpuni untuk bermain di level tertinggi kompetisi Eropa. Pada akhirnya, pertarungan untuk masa depan Fernandes tampaknya akan menjadi pertarungan catur antara strategi keuangan West Ham dan ambisi klub-klub elit Eropa.