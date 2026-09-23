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Man Utd tawarkan kesempatan kepada fans untuk memiliki bagian sejarah dengan menjual potongan lapangan Old Trafford seharga £125
Memiliki sepotong Old Trafford
Manchester United kini secara resmi menawarkan kepada para pendukung setianya kesempatan langka untuk memiliki sepotong fisik Old Trafford. Dengan biaya besar sebesar £125 ($165), para penggemar dapat membeli potongan asli lapangan terkenal milik klub, yang telah diawetkan dengan sempurna dan disajikan dengan rapi di dalam kubus kaca.
Inisiatif yang baru diumumkan ini menjadi peluang yang benar-benar unik untuk mendapatkan sepotong fisik sejarah sepak bola. Stadion keramat itu telah menjadi saksi tak terhitung banyaknya momen ikonik selama bertahun-tahun, dan kini seiris harfiah dari lapangan terkenal tersebut resmi dijual kepada publik umum.
- Getty Images Sport
Meningkatkan kualitas lapangan terkenal di Old Trafford
Keputusan untuk menjual rumput bersejarah itu secara langsung menyusul redevelopment besar pada lapangan stadion. Menurut media resmi klub, permukaan ikonik itu digali sepenuhnya dan dikupas dengan teliti hingga ke fondasinya pada Juni lalu.
Pekerjaan dasar yang sangat ekstensif ini dilakukan untuk pertama kalinya dalam 14 tahun. United secara resmi mengonfirmasi di situs web mereka bahwa tugas penggalian besar itu diselesaikan oleh petugas lapangan klub, Tony Sinclair.
Proses itu secara khusus dilakukan untuk menumbuhkan kembali permukaan lapangan guna "meningkatkan kesejahteraan pemain dan drainase air." Alih-alih sekadar membuang rumput lama, bagian-bagiannya diawetkan dengan hati-hati dalam kubus kaca untuk dikoleksi para penggemar.
Lapangan yang sarat kenangan bersejarah
Rumput yang baru-baru ini dicopot itu menyimpan kenangan luar biasa selama puluhan tahun yang membentuk sejarah bagi klub Manchester tersebut. Pada era legendaris Sir Alex Ferguson, stadion itu menyaksikan tak terhitung kemenangan, termasuk 13 gelar Premier League, dua trofi Liga Champions, dan banyak kejayaan di Piala FA.
Namun, kandang terkenal itu juga menjadi saksi beberapa momen terburuk United dalam ingatan baru-baru ini. Rumput yang sama persis itu menjadi latar kekalahan memalukan 5-0 dari rival bebuyutan Liverpool, serta kekalahan telak 6-1 melawan Tottenham.
Terbaru, rumput itu menyaksikan keruntuhan mengejutkan di Carabao Cup saat menghadapi Brighton. Manchester United secara dramatis menyia-nyiakan keunggulan 2-0 dan akhirnya menelan kekalahan 3-2, yang menjadi kali pertama dalam 42 tahun United kalah di kandang setelah unggul saat turun minum.
- Getty Images Sport
Berharap masa depan yang lebih cerah di depan mata
Dengan lapangan baru yang kini sudah sepenuhnya terpasang dan siap digunakan, Manchester United tentu sangat ingin menciptakan kenangan yang jauh lebih baik ke depannya. Permukaan baru ini dirancang secara khusus untuk mendukung sepak bola berkualitas tinggi, dan klub akan berupaya memaksimalkan penggunaannya.
Para penggemar Manchester United tanpa ragu berharap musim tim mereka secara keseluruhan membaik seiring dengan rumput yang baru tumbuh kembali. Setelah mengalami serangkaian hasil yang sangat sulit di kandang, mengembalikan Old Trafford menjadi benteng yang benar-benar sulit ditaklukkan tetap menjadi prioritas utama.
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