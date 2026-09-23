Manchester United kini secara resmi menawarkan kepada para pendukung setianya kesempatan langka untuk memiliki sepotong fisik Old Trafford. Dengan biaya besar sebesar £125 ($165), para penggemar dapat membeli potongan asli lapangan terkenal milik klub, yang telah diawetkan dengan sempurna dan disajikan dengan rapi di dalam kubus kaca.

Inisiatif yang baru diumumkan ini menjadi peluang yang benar-benar unik untuk mendapatkan sepotong fisik sejarah sepak bola. Stadion keramat itu telah menjadi saksi tak terhitung banyaknya momen ikonik selama bertahun-tahun, dan kini seiris harfiah dari lapangan terkenal tersebut resmi dijual kepada publik umum.