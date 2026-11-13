Ketika ditanya apakah Conte merupakan pilihan yang masuk akal , mengingat ia tersedia dan memiliki rekam jejak tersebut, Parker, mantan bek United yang pernah menjuarai Liga Primer Inggris dan berbicara dalam kerja sama dengan Islandcasino.com, mengatakan kepada GOAL: “Saya sepenuhnya setuju. Untuk urusan ruang ganti, ia akan sangat brilian.

“Namun, dari sudut pandang orang luar, saya rasa banyak orang akan mengatakan hal yang sama seperti saya. Anda tidak harus menjadi mantan pemain atau pemain aktif; cukup menjadi orang yang mencintai sepakbola. Kita semua punya pendapat setelah melihat Conte dan mendengarkannya. Saya rasa orang-orang yang memimpin Manchester United tidak akan bisa menghadapi Conte.

“Mereka tidak bisa mempekerjakan seseorang yang berani menyuarakan pendapat, sekalipun sembilan dari 10 kali pendapatnya akan benar sepenuhnya. Saya rasa mereka sudah melihat komentar-komentarnya sebelum atau sesudah pertandingan ketika ia tidak senang dengan apa yang terjadi di klub.

“Ia menuntut agar diberi kesempatan untuk meraih gelar, dan mereka tidak menginginkan itu. Saya rasa semua orang tahu. Anda tidak harus menjadi pemain Manchester United saat ini atau mantan pemainnya untuk memahami seperti apa orang-orang ini, dan Conte sama sekali tidak cocok bagi mereka.

“Mereka sama sekali tidak akan mau membawa masuk seseorang yang tidak akan tinggal diam dan justru akan menunjukkan apa yang salah. Mereka tidak menginginkan itu saat ini.”