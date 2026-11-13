‘Man Utd tak bisa menghadapi Antonio Conte’: Mengapa pelatih ‘brilian’ itu diabaikan dan dewan direksi disalahkan karena gagal merekrut mantan pelatih Chelsea dan Juventus
Pochettino dipilih menggantikan Carrick yang dipecat
Salah satu jabatan penting di Liga Primer Inggris kembali kosong setelah keputusan memberhentikan Michael Carrick seusai memimpin 32 pertandingan. Di bawah arahannya, United terperosok ke zona degradasi sebelum ia didepak begitu saja.
Dengan perubahan yang sudah cukup lama diwacanakan, United memiliki sejumlah kandidat untuk dipertimbangkan saat merencanakan pergantian lagi demi membangkitkan raksasa yang tertidur. Mantan manajer Newcastle Eddie Howe sempat disebut sebagai kandidat.
Pochettino akhirnya menjadi pilihan. Pelatih asal Argentina itu akan menuntaskan tugasnya bersama timnas Amerika Serikat di CONCACAF Nations League sebelum kembali ke sepakbola Inggris, tempat ia sebelumnya menangani Southampton, Tottenham Hotspur, dan Chelsea.
Ia baru akan tiba di stadion yang dijuluki ‘Teater Impian’ menjelang akhir pekan depan. Itu memberinya sedikit waktu untuk mulai menyesuaikan diri dengan salah satu pekerjaan paling menuntut sebelum bertandang ke Anfield untuk menghadapi rival lamanya, Liverpool.
- Getty
Conte belum melatih lagi setelah berpisah dengan Napoli
United sebenarnya bisa mendatangkan sosok yang saat ini tidak terikat pekerjaan dan bisa langsung mulai bertugas. Conte tengah beristirahat setelah memutuskan berpisah dengan Napoli pada Mei 2026.
Pelatih berusia 57 tahun itu telah meraih gelar juara bersama Juventus, Chelsea, Inter, dan Napoli, serta pernah menghabiskan dua tahun sebagai pelatih kepala timnas Italia. Rekam jejaknya tidak perlu diragukan, tetapi karakternya bisa membuat beberapa orang terusik.
Pria asal Lecce yang penuh semangat itu tidak memberi kelonggaran dan selalu mengutarakan pikirannya. Ia menuntut komitmen penuh dari orang-orang yang bekerja di bawah maupun di atasnya. Dalam banyak hal, ia tampak sebagai pilihan tepat untuk menangani kekacauan di Manchester dan memulihkan persatuan. Para pemain yang tampil di bawah standar pun akan mendapat pesan yang sangat jelas bahwa kegagalan bukan lagi pilihan.
Apakah Conte yang tegas merupakan pilihan lebih baik?
Ketika ditanya apakah Conte merupakan pilihan yang masuk akal, mengingat ia tersedia dan memiliki rekam jejak tersebut, Parker, mantan bek United yang pernah menjuarai Liga Primer Inggris dan berbicara dalam kerja sama dengan Islandcasino.com, mengatakan kepada GOAL: “Saya sepenuhnya setuju. Untuk urusan ruang ganti, ia akan sangat brilian.
“Namun, dari sudut pandang orang luar, saya rasa banyak orang akan mengatakan hal yang sama seperti saya. Anda tidak harus menjadi mantan pemain atau pemain aktif; cukup menjadi orang yang mencintai sepakbola. Kita semua punya pendapat setelah melihat Conte dan mendengarkannya. Saya rasa orang-orang yang memimpin Manchester United tidak akan bisa menghadapi Conte.
“Mereka tidak bisa mempekerjakan seseorang yang berani menyuarakan pendapat, sekalipun sembilan dari 10 kali pendapatnya akan benar sepenuhnya. Saya rasa mereka sudah melihat komentar-komentarnya sebelum atau sesudah pertandingan ketika ia tidak senang dengan apa yang terjadi di klub.
“Ia menuntut agar diberi kesempatan untuk meraih gelar, dan mereka tidak menginginkan itu. Saya rasa semua orang tahu. Anda tidak harus menjadi pemain Manchester United saat ini atau mantan pemainnya untuk memahami seperti apa orang-orang ini, dan Conte sama sekali tidak cocok bagi mereka.
“Mereka sama sekali tidak akan mau membawa masuk seseorang yang tidak akan tinggal diam dan justru akan menunjukkan apa yang salah. Mereka tidak menginginkan itu saat ini.”
- Getty/GOAL
Pochettino dituntut membawa hasil di Man Utd
Itu merupakan penilaian yang cukup keras terhadap pola pikir di Old Trafford. Mereka yang mengambil keputusan di balik layar seharusnya menginginkan yang terbaik bagi klub dan kepentingan bersama. Sudah 13 tahun berlalu sejak Sir Alex Ferguson yang legendaris pensiun dan kemunduran mulai terjadi.
Pochettino mungkin saja terbukti sebagai pilihan cerdas. Ada banyak hal dalam rekam jejaknya yang menunjukkan ia mampu membalikkan keadaan di Manchester. Namun, ia tidak akan datang dengan pendekatan sekeras Conte, dan boleh jadi itulah yang dibutuhkan United saat ini.
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