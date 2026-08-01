Jurnalis transfer terkemuka Romano mengonfirmasi minat serius United terhadap bek Newcastle itu melalui kanal YouTube miliknya. Ia menyatakan: "Banyak pertanyaan soal Lewis Hall dan Manchester United. Saya sudah memberi tahu kalian soal ini pada Juni dan saya tetap berpegang pada informasi saya.

"Man Utd sangat mengapresiasi Lewis Hall dan Man Utd menganggap Lewis Hall sebagai pemain ideal yang ingin mereka tambahkan ke dalam skuad. Jadi, Lewis Hall ada dalam daftar Manchester United, tentu saja, dan dia adalah pemain yang sudah mendapat persetujuan internal di Manchester United. Namun, menurut pemahaman saya, Newcastle akan membuat situasi ini rumit bagi mereka. Newcastle tidak ingin menjual Lewis Hall.

"Newcastle sudah mendapatkan uang besar pada musim panas ini dari Tonali, Gordon, dan Bruno Guimaraes... Dia (Guimaraes) diperkirakan akan bergabung dengan Arsenal pada musim panas ini. Kita harus menunggu kesepakatan antarklub, tetapi transfer ini bergerak ke arah yang tepat. Bruno ingin pergi ke Arsenal.

"Jadi, Newcastle ingin mempertahankan Lewis Hall dan Newcastle tidak ingin menjual pemain itu. Itulah indikasinya, itulah pesannya. Lalu jika Anda bertanya kepada saya, apakah Man Utd menganggap dia target utama? Ya. Apakah Man Utd sedang melakukan beberapa kontak untuk memahami situasi Lewis Hall? Ya, tentu saja. Namun lalu ada Newcastle, jadi sebelum mengatakan Man Utd akan mencoba habis-habisan, kita harus memahami sikap dan posisi Newcastle."



