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Man Utd siapkan tawaran £60 juta untuk target utama Lewis Hall setelah Fabrizio Romano mengonfirmasi kepindahan itu 'disetujui'
Dorongan besar untuk Hall
Menurut TEAMtalk, Manchester United sedang bersiap meresmikan tawaran pembuka senilai £60 juta untuk merekrut bek kiri Newcastle, Hall. Nilai transfer tersebut akan menjadikan Hall sebagai rekrutan termahal klub pada bursa transfer musim panas ini, melampaui Andrey Santos, yang sebelumnya bergabung dengan nilai £50 juta (£48 juta plus £2 juta dalam bentuk bonus). Keputusan untuk mengejar bek muda itu diambil setelah mendapat persetujuan dari manajemen internal Old Trafford untuk memperkuat lini belakang mereka.
- Getty Images Sport
Romano mengonfirmasi ketertarikan Manchester United
Jurnalis transfer terkemuka Romano mengonfirmasi minat serius United terhadap bek Newcastle itu melalui kanal YouTube miliknya. Ia menyatakan: "Banyak pertanyaan soal Lewis Hall dan Manchester United. Saya sudah memberi tahu kalian soal ini pada Juni dan saya tetap berpegang pada informasi saya.
"Man Utd sangat mengapresiasi Lewis Hall dan Man Utd menganggap Lewis Hall sebagai pemain ideal yang ingin mereka tambahkan ke dalam skuad. Jadi, Lewis Hall ada dalam daftar Manchester United, tentu saja, dan dia adalah pemain yang sudah mendapat persetujuan internal di Manchester United. Namun, menurut pemahaman saya, Newcastle akan membuat situasi ini rumit bagi mereka. Newcastle tidak ingin menjual Lewis Hall.
"Newcastle sudah mendapatkan uang besar pada musim panas ini dari Tonali, Gordon, dan Bruno Guimaraes... Dia (Guimaraes) diperkirakan akan bergabung dengan Arsenal pada musim panas ini. Kita harus menunggu kesepakatan antarklub, tetapi transfer ini bergerak ke arah yang tepat. Bruno ingin pergi ke Arsenal.
"Jadi, Newcastle ingin mempertahankan Lewis Hall dan Newcastle tidak ingin menjual pemain itu. Itulah indikasinya, itulah pesannya. Lalu jika Anda bertanya kepada saya, apakah Man Utd menganggap dia target utama? Ya. Apakah Man Utd sedang melakukan beberapa kontak untuk memahami situasi Lewis Hall? Ya, tentu saja. Namun lalu ada Newcastle, jadi sebelum mengatakan Man Utd akan mencoba habis-habisan, kita harus memahami sikap dan posisi Newcastle."
Eksodus di St James' Park
Eksodus talenta Newcastle terus berlanjut setelah kepergian Alexander Isak pada musim panas sebelumnya, yang diperparah oleh perginya Anthony Gordon, Sandro Tonali, serta manajer Eddie Howe pada musim panas ini. Manchester United berencana memanfaatkan ketidakstabilan yang terus berlangsung di St James' Park ini, dengan Romano mengonfirmasi bahwa petinggi Old Trafford berniat bergerak agresif sebelum tenggat waktu. Ia melanjutkan: "Ini pasti akan menjadi cerita yang patut diikuti, karena Man Utd belum selesai di bursa transfer. Itu jelas. Mereka sudah melakukan urusan mereka pada Juni, Juli, tetapi mereka belum selesai di bursa transfer dan sekarang kita sudah memasuki Agustus."
- Getty Images Sport
Laga pembuka musim kian dekat
United akan membuka kampanye baru Premier League 2026-27 dengan laga tandang ke tim promosi baru Hull City pada 22 Agustus. Newcastle akan menghadapi laga pembuka yang menantang melawan Liverpool di St James' Park sehari kemudian. Kedua klub kini berpacu dengan waktu untuk menuntaskan urusan transfer mereka sebelum laga-laga pembuka tersebut dimulai.
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