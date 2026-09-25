Calciomercato mengklaim bahwa mantan bos Chelsea dan Tottenham, Conte, telah diidentifikasi sebagai target nomor satu United. Laporan itu menyatakan bahwa pria 57 tahun tersebut saat ini berada di posisi terdepan untuk mengambil alih kendali jika Carrick dipecat dalam beberapa bulan ke depan.

Petinggi United dikabarkan sudah melakukan kontak awal untuk menilai ketersediaan Conte. Pelatih Italia berpengalaman itu saat ini sedang tidak bekerja setelah meninggalkan Napoli pada akhir musim lalu. Sempat muncul saran bahwa Conte bisa kembali ke tim nasional Italia. Namun, dengan Roberto Mancini mengisi posisi tersebut, kembalinya ke Premier League kini tampak sebagai kemungkinan yang realistis.