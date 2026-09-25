Getty Images
Diterjemahkan oleh
Man Utd siapkan pemulangan mengejutkan Antonio Conte ke Premier League untuk menggantikan Michael Carrick
Man Utd siapkan rencana darurat untuk Carrick
United sudah mulai menjajaki alternatif manajer setelah start yang sangat mengecewakan pada kampanye 2026-27 di bawah Carrick. Manchester United sempat berharap bisa melangkah lebih jauh musim ini setelah penunjukan permanen Carrick dan perekrutan pada musim panas berikutnya. Namun, kekalahan domestik dari Hull City, Manchester City dan Brighton membuat klub kesulitan menemukan ritmenya.
- Getty Images
Conte di posisi terdepan untuk pekerjaan di Old Trafford
Calciomercato mengklaim bahwa mantan bos Chelsea dan Tottenham, Conte, telah diidentifikasi sebagai target nomor satu United. Laporan itu menyatakan bahwa pria 57 tahun tersebut saat ini berada di posisi terdepan untuk mengambil alih kendali jika Carrick dipecat dalam beberapa bulan ke depan.
Petinggi United dikabarkan sudah melakukan kontak awal untuk menilai ketersediaan Conte. Pelatih Italia berpengalaman itu saat ini sedang tidak bekerja setelah meninggalkan Napoli pada akhir musim lalu. Sempat muncul saran bahwa Conte bisa kembali ke tim nasional Italia. Namun, dengan Roberto Mancini mengisi posisi tersebut, kembalinya ke Premier League kini tampak sebagai kemungkinan yang realistis.
Rentetan performa buruk di kompetisi domestik
Meski United meraih kemenangan kandang yang relatif mudah atas tim promosi baru Ipswich Town dan tim kecil Liga Champions Sabah, performa mereka secara keseluruhan tetap menjadi kekhawatiran besar. Kekalahan terbaru dari Brighton sangat merugikan rezim saat ini.
Kekalahan itu mengakhiri catatan membanggakan selama 50 tahun, yakni United tidak pernah kalah dalam laga kandang saat sudah unggul 2-0. Rangkaian kolaps yang mengkhawatirkan seperti ini kian memperbesar sorotan terhadap posisi Carrick di kursi pelatih Old Trafford.
Sang manajer kini menghadapi jeda internasional tiga pekan yang krusial. Ia harus segera mencari cara untuk membangkitkan nasib tim dan mengulangi penampilan menjanjikan yang terlihat pada paruh kedua musim lalu.
- Getty Images
Momen krusial mendekat setelah jeda internasional
United menghadapi pekan penentuan tepat setelah jeda internasional, dengan dua laga krusial dalam rentang tiga hari. Pertama, mereka menjamu Tottenham Hotspur yang berada di dasar klasemen di Old Trafford.
Duel Premier League itu diprediksi berlangsung menegangkan, dengan manajer Spurs Roberto De Zerbi juga berada di bawah tekanan yang kian besar. Kegagalan meraih tiga poin melawan Tottenham yang tengah terpuruk bisa berakibat fatal bagi Carrick.
Segera setelah laga itu, Manchester United bertolak ke Spanyol untuk menghadapi tantangan berat di Liga Champions melawan Atletico Madrid. Jika hasil tidak membaik secara drastis dalam dua pertandingan ini, Conte bisa tiba di Manchester lebih cepat daripada nanti.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami