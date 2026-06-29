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Man Utd siap mengumumkan rekrutan resmi pertama musim panas ini setelah pemeriksaan medis dijadwalkan
Bintang muda Kolombia bertolak ke Manchester
Orozco siap secara resmi menyelesaikan transfernya yang sangat dinantikan ke United setelah kesepakatan awalnya telah dicapai tahun lalu. Setan Merah telah mencapai kesepakatan prakontrak yang komprehensif untuk merekrut gelandang remaja asal klub Kolombia, Fortaleza, dengan transfer tersebut sengaja ditunda hingga sang pemain memenuhi syarat usia pada musim panas ini.
Menurut jurnalis Kolombia Pipe Sierra, pemain muda berbakat tersebut telah naik pesawat menuju Inggris untuk menyelesaikan proses kepindahannya. Yang terpenting, sang bintang muda didampingi secara langsung dalam perjalanannya oleh kepala pencari bakat United di Amerika Selatan, Giuseppe Antonaccio, yang menunjukkan besarnya investasi klub dalam pengembangan pemain.
Pemeriksaan medis menjelang ulang tahun telah dijadwalkan sebelum integrasi tim junior
Bakat muda dinamis di lini tengah ini dijadwalkan akan menjalani serangkaian pemeriksaan medis menyeluruh segera setelah tiba di Manchester. Petinggi klub berencana mengumumkan secara resmi Orozco sebagai pemain United sekitar tanggal 13 Juli, bertepatan persis dengan ulang tahun ke-18 sang pemain, saat peraturan transfer internasional mengizinkan pendaftarannya.
Setelah semua dokumen resmi diproses dengan lancar, Orozco diperkirakan akan segera bergabung dengan skuad U-21 yang dilatih oleh pelatih kepala Adam Lawrence. Tim muda ini saat ini sedang mempersiapkan diri untuk tur pramusim yang sangat dinantikan ke Jerman, yang akan menjadi ajang pengenalan bagi para pemain terhadap tuntutan taktis sepak bola Inggris.
Pengembangan internal diprioritaskan daripada pelunasan pinjaman dalam waktu dekat
Menurut The Standard, pihak Old Trafford telah memutuskan untuk mempertahankan remaja tersebut di Carrington pada musim mendatang, alih-alih mengizinkannya dipinjamkan ke luar negeri secara langsung. Tim perekrutan berencana untuk secara cermat memantau proses adaptasi fisiknya terhadap lingkungan sepak bola Inggris yang menuntut, sebuah pendekatan sabar yang sebelumnya diterapkan pada pemain muda dari luar negeri seperti Diego Leon.
Meskipun Orozco datang dengan reputasi yang cemerlang – setelah memimpin Kolombia hingga final Kejuaraan U-17 Amerika Selatan – ia tidak akan langsung dipertimbangkan untuk masuk skuad senior. Manajer Michael Carrick saat ini sedang fokus pada perombakan lini tengah tim senior, terutama dengan hengkangnya gelandang bertahan veteran Casemiro pada akhir kontraknya untuk bergabung dengan Inter Miami.
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Perombakan lini tengah senior terhambat oleh kondisi pasar yang dinamis
Untuk mengisi kekosongan tersebut, United sebelumnya telah mencapai kesepakatan senilai £37 juta pada bulan Mei dengan klub Serie A, Atalanta, untuk mendatangkan gelandang dinamis Ederson. Namun, kesepakatan itu mengalami penundaan logistik mendadak setelah sang pemain dipanggil mendadak ke skuad Piala Dunia Brasil sebagai pengganti Wesley dari Roma yang cedera.
Di saat yang sama, United masih terlibat dalam negosiasi intens dan berisiko tinggi terkait transfer musim panas untuk gelandang incaran dari West Ham, Mateus Fernandes. Petinggi Old Trafford menghadapi persaingan domestik yang ketat dari Tottenham Hotspur, sementara West Ham dengan keras kepala menolak menurunkan harga yang diminta, tetap bersikukuh meminta biaya sebesar £90 juta untuk melepas pemain berusia 21 tahun tersebut.