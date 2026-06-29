Man Utd siap mengumumkan rekrutan resmi pertama musim panas ini setelah pemeriksaan medis dijadwalkan

Orozco siap secara resmi menyelesaikan transfernya yang sangat dinantikan ke United setelah kesepakatan awalnya telah dicapai tahun lalu. Setan Merah telah mencapai kesepakatan prakontrak yang komprehensif untuk merekrut gelandang remaja asal klub Kolombia, Fortaleza, dengan transfer tersebut sengaja ditunda hingga sang pemain memenuhi syarat usia pada musim panas ini.

Menurut jurnalis Kolombia Pipe Sierra, pemain muda berbakat tersebut telah naik pesawat menuju Inggris untuk menyelesaikan proses kepindahannya. Yang terpenting, sang bintang muda didampingi secara langsung dalam perjalanannya oleh kepala pencari bakat United di Amerika Selatan, Giuseppe Antonaccio, yang menunjukkan besarnya investasi klub dalam pengembangan pemain.



