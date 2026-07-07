Getty
Diterjemahkan oleh
Man Utd ‘siap membayar lebih dari €100 juta’ untuk bintang Real Madrid setelah gagal mendapatkan target transfer alternatif
Setan Merah bersiap untuk meningkatkan anggaran belanja
Manchester United dilaporkan siap menawar lebih tinggi dari angka €100 juta ($85 juta/$114 juta) yang menjadi batas atas tawaran mereka untuk Mateus Fernandes demi mengamankan ‘rekrutan impian’ mereka di posisi gelandang tengah.
Saat berusaha merekrut Fernandes, Setan Merah bersedia membayar harga yang diminta sebesar £85 juta ($113 juta), meskipun dalam kesepakatan tersebut juga mencakup bonus tambahan. United hanya bersedia menjamin £80 juta dari total biaya £85 juta, dengan klub mengusulkan £5 juta sisanya berupa bonus berbasis performa.
Keraguan tersebut pada akhirnya membuka peluang bagi Tottenham, yang tidak segan-segan dalam negosiasi dan berkomitmen pada paket £85 juta yang sepenuhnya dijamin. Dengan target lain seperti Sandro Tonali dan Elliot Anderson juga sudah tidak lagi menjadi pilihan, United dan INEOS menyadari bahwa mereka harus membayar harga tertinggi atau berisiko kekurangan pemain di lini tengah musim ini.
- (C)Getty Images
Tchouameni ditetapkan sebagai prioritas
Menurut Fabrizio Romano, dua gelandang berikutnya yang akan diupayakan untuk direkrut oleh United adalah Alex Scott dan Aurelien Tchouameni. Laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa United "sudah sepenuhnya siap untuk menuntaskan kesepakatan untuk pemain internasional Prancis berusia 26 tahun itu" jika Real Madrid menunjukkan kesediaan untuk melepasnya. Klub raksasa Spanyol tersebut diyakini lebih memilih melepas pemain sebelum mendanai kedatangan pemain baru ke skuad.
Laporan terbaru dari Spanyol menunjukkan bahwa klub Inggris tersebut dilaporkan siap menawarkan jumlah yang sangat besar, lebih dari €100 juta, untuk mendatangkan pemain asal Prancis tersebut. Laporan tersebut menjelaskan: “Dalam kasus Tchouameni, tim yang sangat menginginkannya adalah Manchester United. Ketertarikan ini bukanlah hal baru, tetapi klub Inggris tersebut dilaporkan siap menawarkan jumlah yang sangat besar, lebih dari €100 juta, untuk merekrutnya.”
Pengganti Casemiro
Dalam siaran di saluran YouTube-nya, Fabrizio Romano menegaskan bahwa mantan pemain Monaco tersebut merupakan profil ideal bagi klub. "Apa yang selalu saya katakan, dan yang juga saya pertahankan hingga hari ini, adalah bahwa di internal Manchester United, Tchouameni selalu dipandang sebagai rekrutan yang sempurna untuk lini tengah. Pemain top, mentalitas elit, kelas dunia, sehingga mereka menganggap Tchouameni sebagai pengganti yang sempurna untuk Casemiro," jelas Romano.
Terlepas dari valuasi yang tinggi, ada beberapa rintangan signifikan yang harus diatasi jika kesepakatan ini ingin berlanjut. Romano menjelaskan: "Yang pertama adalah gaji. Tchouameni menerima gaji yang sangat besar di Real Madrid, dan saat ini, pemahaman yang ada adalah bahwa Manchester United telah menegaskan kepada pihak-pihak terdekat Tchouameni dalam kontak yang mereka lakukan selama beberapa bulan terakhir bahwa satu-satunya cara bagi Tchouameni untuk akhirnya bergabung dengan Man Utd adalah dengan gaji yang berbeda. Jadi, itulah masalah pertama."
- Getty
Sikap Real Madrid terkait penjualan tersebut
Masalah utama kedua tetap terletak pada sikap juara Eropa saat ini. Jose Mourinho saat ini memandang gelandang tersebut sebagai bagian penting dari rencananya, yang membuat negosiasi menjadi sulit meskipun United bersedia mengeluarkan dana. "Saat ini, Man Utd belum menerima lampu hijau apa pun dari Real Madrid untuk melakukan negosiasi terkait Tchouameni," tambah Romano. "Saat ini, mereka tidak menerima pesan apa pun dari Madrid, seperti, oke, mari kita duduk bersama dan coba mencapai kesepakatan."
Meskipun sang pemain tetap menjadi bagian "tetap" dari proyek di Madrid untuk saat ini, tekanan finansial dari tawaran besar bisa mengubah situasi. Seperti yang disimpulkan Romano: "Jadi, pertanyaannya adalah apakah ini bisa menjadi rekrutan impian bagi Man Utd? Tentu saja. Dia adalah pemain yang mereka sukai, yang mereka cintai, tetapi pada saat yang sama, situasi Tchouameni bisa menjadi rumit karena masalah gaji dan keputusan yang diambil Real Madrid."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami