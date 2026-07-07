Man Utd ‘siap membayar lebih dari €100 juta’ untuk bintang Real Madrid setelah gagal mendapatkan target transfer alternatif

Manchester United dilaporkan siap menawar lebih tinggi dari angka €100 juta ($85 juta/$114 juta) yang menjadi batas atas tawaran mereka untuk Mateus Fernandes demi mengamankan ‘rekrutan impian’ mereka di posisi gelandang tengah.

Saat berusaha merekrut Fernandes, Setan Merah bersedia membayar harga yang diminta sebesar £85 juta ($113 juta), meskipun dalam kesepakatan tersebut juga mencakup bonus tambahan. United hanya bersedia menjamin £80 juta dari total biaya £85 juta, dengan klub mengusulkan £5 juta sisanya berupa bonus berbasis performa.

Keraguan tersebut pada akhirnya membuka peluang bagi Tottenham, yang tidak segan-segan dalam negosiasi dan berkomitmen pada paket £85 juta yang sepenuhnya dijamin. Dengan target lain seperti Sandro Tonali dan Elliot Anderson juga sudah tidak lagi menjadi pilihan, United dan INEOS menyadari bahwa mereka harus membayar harga tertinggi atau berisiko kekurangan pemain di lini tengah musim ini.



