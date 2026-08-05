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Man Utd siap melepas kiper KETIGA karena Altay Bayindir menyepakati peminjaman ke Celta Vigo dengan opsi pembelian €4 juta
Bayindir menuju La Liga untuk awal yang baru
Masa sulit Bayindir di United mendekati akhir ketika pemain berusia 28 tahun itu bersiap menjalani kepindahan pinjaman selama semusim ke Celta Vigo. Kesepakatan ini menandai perubahan signifikan dalam hierarki penjaga gawang klub, dengan klub asal Spanyol itu siap menanggung gaji sang pemain sepenuhnya serta memasukkan bonus terkait performa.
Pakar transfer Fabrizio Romano sudah memberikan konfirmasi khasnya, 'here we go', untuk kesepakatan ini, seraya mencatat bahwa Manchester United telah mengizinkan sang pemain melakukan perjalanan untuk tes medis dan penandatanganan kontraknya. Kepindahan ini terjadi setelah kampanye yang sulit bagi mantan pemain Fenerbahce tersebut, yang awalnya bergabung dengan Manchester United seharga £4,3 juta tiga tahun lalu sebagai rekrutan pertama asal Turki dalam sejarah klub.
- Getty Images Sport
Carrick mengacak susunan penjaga gawang United
Tanda-tanda sudah jelas bagi Bayindir setelah ia kehilangan tempatnya di starting XI dari Senne Lammens. Meski Bayindir sempat menjadi opsi utama ketika mantan pelatih kepala Ruben Amorim mencoret Andre Onana dari rencananya, serangkaian penampilan yang tidak konsisten membuatnya dicadangkan setelah kekalahan dari Arsenal.
Kini di bawah Michael Carrick, United aktif membentuk ulang opsi mereka di bawah mistar pada musim panas ini, mendatangkan Karl Darlow dengan status bebas transfer dari Leeds United untuk menambah persaingan dengan pengalaman. Perekrutan ini, ditambah Tom Heaton yang tetap menjadi opsi pilihan ketiga yang andal, membuat kepergian Bayindir tak terelakkan.
Tiga pemain pergi saat Vitek mendekati kepindahan ke Boro
Bayindir bukan satu-satunya kiper yang menuju pintu keluar saat United terus merampingkan skuadnya. Prospek muda Radek Vitek juga berada di ambang kepergian, dengan Middlesbrough dalam pembicaraan lanjutan untuk merekrut penjaga gawang asal Ceko itu secara permanen. Vitek terlihat tidak dimainkan dan hanya duduk di bangku cadangan dalam laga pramusim terbaru United melawan Atletico Madrid, sebuah indikasi jelas bahwa masa depannya berada jauh dari Old Trafford.
Kesepakatan untuk Vitek dilaporkan bernilai paket total £14 juta, dengan United tetap mempertahankan kontrol signifikan atas masa depan sang pemain melalui klausul penjualan kembali sebesar 35 persen dan opsi pembelian kembali. Vitek tampil mengesankan selama masa peminjaman yang produktif di Bristol City musim lalu dan vokal soal kebutuhannya untuk bermain setiap pekan.
Melengkapi trio kiper yang hengkang adalah Onana, yang kembali bergabung dengan Trabzonspor dengan status pinjaman selama semusim setelah menghabiskan kampanye sebelumnya bersama raksasa Turki tersebut.
- Getty
Rincian finansial dan strategi transfer United
Struktur finansial kepergian Bayindir mencakup opsi pembelian senilai €4 juta untuk Celta Vigo, yang tetap bergantung pada perubahan berdasarkan jumlah penampilannya di Spanyol. Dengan melepas beban gajinya dan mengamankan potensi biaya transfer, United membuka ruang untuk tambahan penguatan di area prioritas lainnya. Klub itu tetap tertarik menambah gelandang ketiga, bek kiri, dan winger kiri sebelum bursa transfer ditutup pada akhir Agustus.
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