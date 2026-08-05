Masa sulit Bayindir di United mendekati akhir ketika pemain berusia 28 tahun itu bersiap menjalani kepindahan pinjaman selama semusim ke Celta Vigo. Kesepakatan ini menandai perubahan signifikan dalam hierarki penjaga gawang klub, dengan klub asal Spanyol itu siap menanggung gaji sang pemain sepenuhnya serta memasukkan bonus terkait performa.

Pakar transfer Fabrizio Romano sudah memberikan konfirmasi khasnya, 'here we go', untuk kesepakatan ini, seraya mencatat bahwa Manchester United telah mengizinkan sang pemain melakukan perjalanan untuk tes medis dan penandatanganan kontraknya. Kepindahan ini terjadi setelah kampanye yang sulit bagi mantan pemain Fenerbahce tersebut, yang awalnya bergabung dengan Manchester United seharga £4,3 juta tiga tahun lalu sebagai rekrutan pertama asal Turki dalam sejarah klub.



