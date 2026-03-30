Man Utd siap 'berusaha sekuat tenaga' untuk mendatangkan Elliot Anderson, gelandang Bournemouth yang tak terduga itu telah masuk dalam daftar pendek pemain yang diincar untuk menggantikan Casemiro
Pertarungan di Manchester untuk Bintang Forest
Menurut The Sun, Manchester United siap bersaing ketat dengan rivalnya, Manchester City, untuk merekrut Anderson. Meskipun City telah lama dianggap sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan pemain Nottingham Forest tersebut, United dikabarkan siap "berjuang habis-habisan" agar ia justru bergabung dengan Theatre of Dreams. Mantan pemain Newcastle ini telah mengalami lonjakan performa yang pesat musim ini, hingga berhasil mendapatkan tempat reguler di skuad Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel. Dengan kontrak di City Ground yang berlaku hingga 2029, Forest berada dalam posisi tawar yang kuat, namun United memandang Anderson sebagai profil yang sempurna untuk memodernisasi lini tengah mereka.
Pengganti Casemiro yang hengkang
Upaya untuk mendatangkan Anderson ini terjadi saat United bersiap menghadapi kepergian penting di lini tengah, setelah gelandang veteran Casemiro mengonfirmasi kepindahannya dengan menyatakan: "Saya yakin pengumuman itu sudah dilakukan. Kasih sayang yang ditunjukkan para penggemar kepada saya sungguh luar biasa. Namun, saya benar-benar yakin keputusan ini sudah diambil dan final."
Dengan terbukanya posisi gelandang bertahan, United mencari pemain yang memiliki rekam jejak di Liga Premier. Selain Anderson, klub telah menyusun daftar pendek yang mencakup Adam Wharton dari Crystal Palace dan Carlos Baleba dari Brighton. Namun, tambahan yang mengejutkan dalam rencana cadangan tersebut adalah Alex Scott dari Bournemouth. Gelandang The Cherries ini muncul sebagai kandidat yang mengejutkan bagi jajaran petinggi Setan Merah setelah secara diam-diam mencatatkan musim yang sangat mengesankan di pantai selatan.
Pertarungan sengit bagi Sandro Tonali
Anderson bukanlah satu-satunya nama besar yang menjadi incaran, karena United dilaporkan juga bersiap bersaing langsung dengan City dalam upaya merekrut gelandang Newcastle United, Sandro Tonali. Pemain internasional Italia ini dipandang sebagai opsi elit lainnya untuk menjadi tumpuan lini tengah bersama talenta muda yang sedang naik daun, Kobbie Mainoo. Ketertarikan United terhadap mantan pemain AC Milan ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk merekrut pemain yang sudah berpengalaman di level Eropa atau Liga Premier. Seiring dengan perombakan lini tengah yang mulai terbentuk, klub diperkirakan akan merekrut setidaknya dua pemain baru di posisi tersebut guna memberikan Michael Carrick alat yang diperlukan untuk bersaing di Liga Champions musim depan.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Setelah mengeluarkan dana besar untuk merekrut penyerang seperti Matheus Cunha dan Benjamin Sesko pada musim panas lalu, fokus di Old Trafford kini beralih sepenuhnya ke lini tengah. Dengan United yang saat ini menduduki peringkat ketiga klasemen dan berpeluang kembali berlaga di kompetisi elit Eropa, daya tarik bermain di Liga Champions bisa menjadi faktor penentu dalam perebutan banyak kandidat yang masuk dalam daftar incaran United.