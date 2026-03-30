Man Utd siap 'berusaha sekuat tenaga' untuk mendatangkan Elliot Anderson, gelandang Bournemouth yang tak terduga itu telah masuk dalam daftar pendek pemain yang diincar untuk menggantikan Casemiro

Upaya untuk mendatangkan Anderson ini terjadi saat United bersiap menghadapi kepergian penting di lini tengah, setelah gelandang veteran Casemiro mengonfirmasi kepindahannya dengan menyatakan: "Saya yakin pengumuman itu sudah dilakukan. Kasih sayang yang ditunjukkan para penggemar kepada saya sungguh luar biasa. Namun, saya benar-benar yakin keputusan ini sudah diambil dan final."

Dengan terbukanya posisi gelandang bertahan, United mencari pemain yang memiliki rekam jejak di Liga Premier. Selain Anderson, klub telah menyusun daftar pendek yang mencakup Adam Wharton dari Crystal Palace dan Carlos Baleba dari Brighton. Namun, tambahan yang mengejutkan dalam rencana cadangan tersebut adalah Alex Scott dari Bournemouth. Gelandang The Cherries ini muncul sebagai kandidat yang mengejutkan bagi jajaran petinggi Setan Merah setelah secara diam-diam mencatatkan musim yang sangat mengesankan di pantai selatan.