Man Utd siap bersaing dengan Liverpool untuk merekrut Micky van de Ven, bahkan jika Tottenham berhasil menghindari degradasi dari Liga Premier

Man Utd dan Liverpool telah mengincar Van de Ven dari Tottenham sebagai target utama di lini belakang menjelang bursa transfer musim panas yang akan datang, menurut The Athletic. Setan Merah memprioritaskan bek tengah berkualitas tinggi yang menggunakan kaki kiri untuk menjadi pesaing bagi Lisandro Martinez, menyusul musim di mana cedera sangat mengganggu stabilitas pertahanan United.

Pemain berusia 25 tahun ini telah menarik perhatian para pencari bakat di Old Trafford dan Anfield berkat kecepatan pemulihannya yang berkelas dunia serta kemahiran teknisnya. United dilaporkan bersedia mengeluarkan dana yang signifikan untuk mendapatkan pemain asal Belanda tersebut, terlepas dari apakah Tottenham berhasil mempertahankan status mereka di Liga Premier untuk musim depan.