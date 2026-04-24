Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Man Utd siap bersaing dengan Liverpool untuk merekrut Micky van de Ven, bahkan jika Tottenham berhasil menghindari degradasi dari Liga Premier
Klub raksasa dari wilayah Barat Laut membidik bintang pertahanan Tottenham
Man Utd dan Liverpool telah mengincar Van de Ven dari Tottenham sebagai target utama di lini belakang menjelang bursa transfer musim panas yang akan datang, menurut The Athletic. Setan Merah memprioritaskan bek tengah berkualitas tinggi yang menggunakan kaki kiri untuk menjadi pesaing bagi Lisandro Martinez, menyusul musim di mana cedera sangat mengganggu stabilitas pertahanan United.
Pemain berusia 25 tahun ini telah menarik perhatian para pencari bakat di Old Trafford dan Anfield berkat kecepatan pemulihannya yang berkelas dunia serta kemahiran teknisnya. United dilaporkan bersedia mengeluarkan dana yang signifikan untuk mendapatkan pemain asal Belanda tersebut, terlepas dari apakah Tottenham berhasil mempertahankan status mereka di Liga Premier untuk musim depan.
- Getty Images Sport
Faktor Van Dijk bisa memengaruhi kepindahannya ke Anfield
Liverpool memandang Van de Ven sebagai penerus jangka panjang yang ideal bagi Ibrahima Konate dan calon rekan duet bagi kapten timnasnya, Virgil van Dijk. Kesempatan untuk bermain bersama Van Dijk dianggap sebagai daya tarik utama bagi The Reds saat mereka memasuki era baru perekrutan di bawah kepemimpinan manajemen saat ini.
Data fisik sang pemain telah menjadikannya salah satu aset paling dicari di Eropa. Kecepatan lari yang memecahkan rekor di Liga Premier telah menegaskan kesesuaiannya untuk garis pertahanan tinggi, sebuah karakteristik yang dianggap penting oleh staf pelatih United dan Liverpool untuk formasi taktis mereka ke depannya.
Tottenham menghadapi tantangan untuk mempertahankan pemain andalannya
Meskipun Tottenham bersikeras bahwa Van de Ven tidak dijual, dampak finansial akibat kegagalan lolos ke kompetisi Eropa—dan kini terancam degradasi—dapat memaksa petinggi Spurs untuk mengambil tindakan. The Lilywhites sangat ingin membangun filosofi mereka, namun tawaran besar dari wilayah Barat Laut mungkin terlalu sulit untuk diabaikan oleh klub yang perlu menyeimbangkan neraca keuangannya.
Laporan menunjukkan bahwa kesepakatan potensial tersebut kemungkinan besar akan jauh melebihi €40 juta (£35 juta/$47 juta) yang dibayarkan Tottenham kepada Wolfsburg pada 2023. Bahkan jika Spurs terhindar dari penurunan peringkat, absennya kompetisi Liga Champions diperkirakan akan menggoda sang bek untuk mencari tantangan baru di klub yang bersaing memperebutkan trofi besar.
- AFP
Diharapkan akan terjadi persaingan sengit menjelang bursa transfer musim panas
Negosiasi diperkirakan akan semakin intensif seiring mendekatnya akhir musim domestik, dengan kedua klub berupaya untuk mengungguli para pesaingnya. Tottenham kemungkinan akan meminta harga tinggi untuk bintang andalan mereka, namun meningkatnya minat dari klub-klub besar liga mengindikasikan bahwa kepindahan tersebut semakin tak terelakkan.
Van de Ven saat ini fokus membantu Spurs menghindari degradasi, sambil berharap bisa membela negaranya di Piala Dunia mendatang. Namun, narasi tentang persaingan langsung antara United dan Liverpool diprediksi akan mendominasi berita utama seiring mendekatnya jendela transfer musim panas.