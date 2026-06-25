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Man Utd sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut Felix Nmecha dalam upaya mereka mengungguli Man City dan Liverpool dalam perebutan pemain bintang Borussia Dortmund tersebut
Setan Merah mulai menjajaki kemungkinan untuk merekrut bintang Dortmund
Manchester United sedang gencar menjajaki kesepakatan untuk mendatangkan Nmecha dari Dortmund, dengan klub Old Trafford tersebut semakin gencar mengejar gelandang serba bisa tersebut. Menurut Sky Sports, United sedang bekerja keras di belakang layar untuk memfasilitasi kemungkinan kepindahannya ke Liga Premier.
Christopher Vivell, kepala departemen pemandu bakat asal Jerman di United, menjalin komunikasi yang erat dengan perwakilan pemain berusia 25 tahun tersebut. Jalur komunikasi langsung ini menunjukkan bahwa United serius dalam upaya merebut pemain yang nilainya telah meningkat secara signifikan selama siklus internasional saat ini.
- Getty Images Sport
Persaingan ketat dari Liga Premier dan Spanyol
Manchester United bukanlah satu-satunya klub yang mengagumi Nmecha, karena beberapa klub elit terbesar di Eropa juga tengah memantau situasinya. Sky Sports menambahkan bahwa baik Manchester City maupun Liverpool tetap tertarik, dengan kedua klub tersebut berupaya memperkuat lini tengah mereka dengan talenta kelas atas.
Selain minat dari klub-klub Inggris, raksasa La Liga Real Madrid juga memantau perkembangan seputar Nmecha. Dengan Jose Mourinho yang mengagumi profil sang pemain, persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya semakin memanas, meskipun saat ini United tampaknya menjadi yang paling proaktif di antara para pesaingnya.
Dortmund tetap teguh pada komitmen jangka panjangnya
Dortmund kini berada dalam posisi tawar yang sangat kuat. Nmecha telah menandatangani perpanjangan kontrak pada bulan Maret lalu, mengikat masa depannya di Signal Iduna Park hingga tahun 2030 – dan yang terpenting, kesepakatan tersebut tidak memuat klausul pelepasan untuk bursa transfer musim panas ini. Menurut Kicker, klub telah menetapkan harga tak resmi sekitar €100 juta bagi tim mana pun yang berharap bisa memboyongnya pada jendela transfer ini, angka yang dirancang untuk langsung menakuti sebagian besar calon peminat.
Direktur olahraga Lars Ricken tidak menyisakan keraguan sedikit pun mengenai bagaimana klub memandangnya, dengan menyatakan secara gamblang dalam wawancara baru-baru ini: “Bagi kami, Felix adalah pemain yang sangat penting.” Klub mana pun yang serius ingin merekrutnya – termasuk United – harus mengajukan tawaran yang sangat besar hanya agar Dortmund bersedia mempertimbangkan pembicaraan tersebut.
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Meningkatnya popularitas Nmecha di kancah internasional
Lonjakan minat yang tiba-tiba ini terjadi setelah penampilan gemilang Nmecha bersama tim nasional Jerman selama Piala Dunia. Ia membuktikan kemampuannya dalam dua pertandingan grup pertama, mencetak gol dan memberikan assist saat melawan Curaçao, serta memberikan umpan brilian yang berujung pada gol penentu kemenangan 2-1 yang dicetak Deniz Undav saat melawan Pantai Gading.
Momen-momen menonjol ini telah menyoroti kemampuan Nmecha dalam memengaruhi jalannya pertandingan di level tertinggi, menjadikannya pilihan yang menarik bagi klub-klub yang mencari gelandang modern yang produktif dalam mencetak gol. Kemampuannya memadukan kekuatan fisik dengan ketepatan teknis telah menjadikannya target utama bagi tim perekrutan United.