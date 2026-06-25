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Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

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Man Utd sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut Felix Nmecha dalam upaya mereka mengungguli Man City dan Liverpool dalam perebutan pemain bintang Borussia Dortmund tersebut

Transfers
Manchester United
F. Nmecha
Manchester City
Liverpool
Borussia Dortmund
Premier League
Bundesliga

Manchester United dilaporkan sedang melakukan pembicaraan untuk merekrut gelandang Borussia Dortmund, Felix Nmecha, seiring dengan semakin memanasnya persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain timnas Jerman tersebut. Setan Merah sedang berupaya keras untuk mengungguli rival-rivalnya di Liga Premier, Manchester City dan Liverpool, yang juga terus memantau pemain berusia 25 tahun itu setelah penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia.

  • Setan Merah mulai menjajaki kemungkinan untuk merekrut bintang Dortmund

    Manchester United sedang gencar menjajaki kesepakatan untuk mendatangkan Nmecha dari Dortmund, dengan klub Old Trafford tersebut semakin gencar mengejar gelandang serba bisa tersebut. Menurut Sky Sports, United sedang bekerja keras di belakang layar untuk memfasilitasi kemungkinan kepindahannya ke Liga Premier.

    Christopher Vivell, kepala departemen pemandu bakat asal Jerman di United, menjalin komunikasi yang erat dengan perwakilan pemain berusia 25 tahun tersebut. Jalur komunikasi langsung ini menunjukkan bahwa United serius dalam upaya merebut pemain yang nilainya telah meningkat secara signifikan selama siklus internasional saat ini.


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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Persaingan ketat dari Liga Premier dan Spanyol

    Manchester United bukanlah satu-satunya klub yang mengagumi Nmecha, karena beberapa klub elit terbesar di Eropa juga tengah memantau situasinya. Sky Sports menambahkan bahwa baik Manchester City maupun Liverpool tetap tertarik, dengan kedua klub tersebut berupaya memperkuat lini tengah mereka dengan talenta kelas atas.

    Selain minat dari klub-klub Inggris, raksasa La Liga Real Madrid juga memantau perkembangan seputar Nmecha. Dengan Jose Mourinho yang mengagumi profil sang pemain, persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya semakin memanas, meskipun saat ini United tampaknya menjadi yang paling proaktif di antara para pesaingnya.

  • Dortmund tetap teguh pada komitmen jangka panjangnya

    Dortmund kini berada dalam posisi tawar yang sangat kuat. Nmecha telah menandatangani perpanjangan kontrak pada bulan Maret lalu, mengikat masa depannya di Signal Iduna Park hingga tahun 2030 – dan yang terpenting, kesepakatan tersebut tidak memuat klausul pelepasan untuk bursa transfer musim panas ini. Menurut Kicker, klub telah menetapkan harga tak resmi sekitar €100 juta bagi tim mana pun yang berharap bisa memboyongnya pada jendela transfer ini, angka yang dirancang untuk langsung menakuti sebagian besar calon peminat.

    Direktur olahraga Lars Ricken tidak menyisakan keraguan sedikit pun mengenai bagaimana klub memandangnya, dengan menyatakan secara gamblang dalam wawancara baru-baru ini: “Bagi kami, Felix adalah pemain yang sangat penting.” Klub mana pun yang serius ingin merekrutnya – termasuk United – harus mengajukan tawaran yang sangat besar hanya agar Dortmund bersedia mempertimbangkan pembicaraan tersebut.

  • Felix NmechaGetty Images

    Meningkatnya popularitas Nmecha di kancah internasional

    Lonjakan minat yang tiba-tiba ini terjadi setelah penampilan gemilang Nmecha bersama tim nasional Jerman selama Piala Dunia. Ia membuktikan kemampuannya dalam dua pertandingan grup pertama, mencetak gol dan memberikan assist saat melawan Curaçao, serta memberikan umpan brilian yang berujung pada gol penentu kemenangan 2-1 yang dicetak Deniz Undav saat melawan Pantai Gading.

    Momen-momen menonjol ini telah menyoroti kemampuan Nmecha dalam memengaruhi jalannya pertandingan di level tertinggi, menjadikannya pilihan yang menarik bagi klub-klub yang mencari gelandang modern yang produktif dalam mencetak gol. Kemampuannya memadukan kekuatan fisik dengan ketepatan teknis telah menjadikannya target utama bagi tim perekrutan United.