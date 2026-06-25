Manchester United sedang gencar menjajaki kesepakatan untuk mendatangkan Nmecha dari Dortmund, dengan klub Old Trafford tersebut semakin gencar mengejar gelandang serba bisa tersebut. Menurut Sky Sports, United sedang bekerja keras di belakang layar untuk memfasilitasi kemungkinan kepindahannya ke Liga Premier.

Christopher Vivell, kepala departemen pemandu bakat asal Jerman di United, menjalin komunikasi yang erat dengan perwakilan pemain berusia 25 tahun tersebut. Jalur komunikasi langsung ini menunjukkan bahwa United serius dalam upaya merebut pemain yang nilainya telah meningkat secara signifikan selama siklus internasional saat ini.



