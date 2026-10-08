Man Utd saingi Arsenal untuk wonderkid Bayer Leverkusen Christian Kofane saat persaingan transfer memanas

United muncul sebagai klub Premier League terbaru yang tertarik untuk merekrut penyerang Leverkusen, Kofane. SportBildmelaporkan bahwa klub Old Trafford itu telah bergabung dalam perburuan striker berusia 20 tahun tersebut. Arsenal juga ikut memburu pemain internasional Kamerun itu bersama para peminat jangka panjang lainnya di seluruh Eropa. Ketertarikan besar ini muncul ketika tim-tim papan atas ingin memperkuat opsi serangan mereka dengan talenta muda.

Kofane telah menarik perhatian di seluruh benua setelah menjalani periode terobosannya yang impresif. Potensi ketersediaannya telah membuat sejumlah klub besar yang mencari penyerang tengah bertipe fisik siaga.