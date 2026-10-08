Getty Images Sport
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Man Utd saingi Arsenal untuk wonderkid Bayer Leverkusen Christian Kofane saat persaingan transfer memanas
Raksasa Premier League ikut dalam perburuan transfer
United muncul sebagai klub Premier League terbaru yang tertarik untuk merekrut penyerang Leverkusen, Kofane. SportBildmelaporkan bahwa klub Old Trafford itu telah bergabung dalam perburuan striker berusia 20 tahun tersebut. Arsenal juga ikut memburu pemain internasional Kamerun itu bersama para peminat jangka panjang lainnya di seluruh Eropa. Ketertarikan besar ini muncul ketika tim-tim papan atas ingin memperkuat opsi serangan mereka dengan talenta muda.
Kofane telah menarik perhatian di seluruh benua setelah menjalani periode terobosannya yang impresif. Potensi ketersediaannya telah membuat sejumlah klub besar yang mencari penyerang tengah bertipe fisik siaga.
- Getty Images Sport
Pembicaraan kontrak yang mandek memicu harapan transfer
Sudut paling menarik terkait masa depan Kofane menyangkut situasinya saat ini di Jerman. Laporan menyebutkan bahwa pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak di Leverkusen telah mandek, memberi harapan baru bagi para peminat.
Aston Villa, Newcastle United, dan Everton sama-sama memburu striker tersebut pada musim panas lalu. Namun, daftar peminatnya jauh melampaui kasta teratas Inggris. Berbicara kepada Daily Arsenal pada April tahun lalu, agen Kofane, Eric Depolo, mengungkapkan bahwa Arsenal "jelas tertarik" pada penyerang itu. Depolo menambahkan bahwa Bayern Munich, Barcelona, dan Chelsea juga memantau perkembangan kliennya.
Kebangkitan luar biasa menuju sepakbola Eropa
Kenaikan cepat Kofane di sepak bola Eropa sungguh luar biasa. Albacete merekrut penyerang itu dari akademi Kamerun AS Nylon pada November 2024 sebelum ia menjalani debut profesionalnya di Spanyol pada Januari 2025.
Setelah mencetak delapan gol di Segunda Division, Leverkusen dengan cepat merekrutnya pada musim panas 2025. Striker setinggi 1,88 m itu langsung menyatu ke dalam skuad. Pada musim pertamanya bersama Leverkusen, Kofane tampil 44 kali di semua kompetisi, termasuk 11 penampilan di Liga Champions. Meski mencetak tujuh gol, profil fisik dan etos kerjanya menarik perhatian para pemandu bakat Premier League.
- AFP
Apa berikutnya untuk Kofane?
Dengan kontraknya yang akan berakhir pada 2029 dan pembicaraan kontrak di Jerman yang belum juga rampung, masa depan jangka panjang Kofane masih belum pasti. Klub-klub yang tertarik akan memantau perkembangannya dengan saksama seiring mendekatnya jendela transfer berikutnya.
Potensi kepindahan ke Premier League pada 2027 akan menjadi tonggak terbaru dalam laju cepat Kofane. Untuk saat ini, Leverkusen akan berupaya menyelesaikan kebuntuan kontrak tersebut. Namun, dengan Manchester United dan Arsenal mengamati dengan serius, transfer besar bisa segera terlihat di depan mata.
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