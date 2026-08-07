Man Utd resmi mengonfirmasi rekrutan keenam pada musim panas ini saat sensasi Amerika Selatan tiba di Old Trafford

Sang pemain sendiri jelas antusias untuk segera memulai dan yakin bahwa ia memiliki atribut yang diperlukan untuk bersinar di Theatre of Dreams. Berbicara soal tantangan yang ada di depan, Orozco menyoroti keinginannya untuk belajar dan cepat berintegrasi ke dalam skuad. "Saya tahu kekuatan saya adalah fisik dan teknik saya," katanya kepada media. "Saya punya kualitas itu, dan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saya, saya rasa itu tidak akan terlalu sulit. Tapi semuanya soal beradaptasi. Saya masih sangat muda, dan itulah yang perlu saya lakukan."

Gelandang itu juga mengakui pentingnya mengatasi hambatan komunikasi saat ia pindah ke negara baru. "Saya berharap bisa belajar banyak bahasa Inggris. Ketika saya berada di sana, saya sadar betapa pentingnya itu," tambahnya. "Saya ingin datang dan belajar secepat mungkin. Itulah yang dibutuhkan agar saya bisa menunjukkan level saya dan semua yang mampu saya lakukan. Saya ingin beradaptasi dengan semua yang datang kepada saya secepat mungkin."



