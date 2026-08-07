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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Man Utd resmi mengonfirmasi rekrutan keenam pada musim panas ini saat sensasi Amerika Selatan tiba di Old Trafford

Transfers
Manchester United
Fortaleza FC
C. Orozco
Premier League
Primera A

Manchester United secara resmi mengumumkan kedatangan rekrutan keenam mereka pada bursa transfer musim panas saat Cristian Orozco menuntaskan kepindahannya ke Premier League. Gelandang Kolombia yang sangat dihargai itu bergabung dengan Manchester United setelah ulang tahunnya yang ke-18, menandai fase berikutnya dari strategi rekrutmen klub.

  • Manchester United amankan bocah ajaib Kolombia

    Manchester United telah secara resmi menuntaskan perekrutan Orozco, dengan klub merilis pernyataan resmi untuk mengonfirmasi kedatangan remaja itu di Old Trafford. Pemain berusia 18 tahun tersebut bergabung dengan raksasa Premier League itu dari klub Kolombia Fortaleza, mengakhiri saga transfer yang telah disepakati secara prinsip sejak akhir tahun lalu.

    Dalam pengumumannya, United mengonfirmasi rekam jejak sang pemain dengan menyatakan: "Manchester United telah menyelesaikan perekrutan gelandang muda berbakat Cristian Orozco. Pemain berusia 18 tahun itu bergabung dari tim Categoria Primera A Kolombia, Fortaleza CEIF. Orozco, yang dikembangkan di akademi Rojo FC, tampil dalam lima pertandingan tim utama untuk Fortaleza musim lalu dan telah mewakili Kolombia hingga level U-17."


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    Orozco bicara soal ambisi di Old Trafford

    Sang pemain sendiri jelas antusias untuk segera memulai dan yakin bahwa ia memiliki atribut yang diperlukan untuk bersinar di Theatre of Dreams. Berbicara soal tantangan yang ada di depan, Orozco menyoroti keinginannya untuk belajar dan cepat berintegrasi ke dalam skuad. "Saya tahu kekuatan saya adalah fisik dan teknik saya," katanya kepada media. "Saya punya kualitas itu, dan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada saya, saya rasa itu tidak akan terlalu sulit. Tapi semuanya soal beradaptasi. Saya masih sangat muda, dan itulah yang perlu saya lakukan."

    Gelandang itu juga mengakui pentingnya mengatasi hambatan komunikasi saat ia pindah ke negara baru. "Saya berharap bisa belajar banyak bahasa Inggris. Ketika saya berada di sana, saya sadar betapa pentingnya itu," tambahnya. "Saya ingin datang dan belajar secepat mungkin. Itulah yang dibutuhkan agar saya bisa menunjukkan level saya dan semua yang mampu saya lakukan. Saya ingin beradaptasi dengan semua yang datang kepada saya secepat mungkin."


  • Membangun untuk masa depan jangka panjang

    Orozco tiba di Manchester dengan reputasi yang terus berkembang sebagai gelandang bertahan berbakat secara teknis. Dikenal karena kehadiran fisiknya dan distribusi bola yang luar biasa, ia sudah menunjukkan kualitas kepemimpinan dengan menjadi kapten negaranya di Piala Dunia U-17 FIFA. Perekrutannya merupakan bagian dari strategi yang lebih luas yang dipimpin INEOS, yang berfokus pada mengidentifikasi dan mengamankan talenta elite dari pasar-pasar berkembang sebelum nilai pasar mereka meningkat secara eksponensial.

    Terlepas dari antusiasme yang menyertai kedatangannya, Manchester United berniat menangani transisinya dengan hati-hati. Klub mencatat bahwa prospek muda itu tidak akan langsung didorong tampil di level senior dengan tekanan tinggi. Sebagai gantinya, ia akan didukung oleh Akademi Manchester United saat beradaptasi dengan lingkungan barunya, mempelajari budaya setempat, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan fisik khusus dari sepak bola Inggris.


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  • Manchester United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mengikuti jejak Kolombia

    Dengan kepindahannya ke Manchester, Orozco menjadi pemain Kolombia ketiga yang membela United, mengikuti jejak Radamel Falcao dan Mateo Mejia. Meski masa peminjaman Falcao di klub pada 2014-15 terhambat masalah cedera, kedatangan Orozco menghadirkan awal baru bagi talenta Kolombia di Old Trafford.

    Perekrutan ini menutup periode rekrutmen yang impresif bagi klub, yang bergerak tegas untuk memperkuat skuad tim utama dan jalur pengembangan pemain. Sebagai rekrutan keenam pada musim panas ini, Orozco menandai komitmen klub terhadap jaringan pemanduan bakat global yang menjangkau seluruh Amerika Selatan.

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