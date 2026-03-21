Man Utd protes keras! Diperkirakan akan ada pengaduan ke PGMOL terkait klaim penalti Amad Diallo dalam laga imbang melawan Bournemouth

Pihak Old Trafford dilaporkan sangat marah setelah Amad tampak dijatuhkan di dalam kotak penalti saat tim mereka sedang unggul 1-0. Meskipun berada hanya beberapa meter dari lokasi kejadian, wasit Stuart Attwell mengabaikan protes tersebut, sehingga memungkinkan Bournemouth melakukan serangan balik dan menyamakan kedudukan melalui Ryan Christie beberapa saat kemudian.

Seperti yang pertama kali dilaporkan oleh Daily Mail, insiden tersebut telah memicu kemarahan internal, dengan klub memandang ketidakhadiran intervensi VAR sebagai 'perubahan dua gol' yang signifikan. United berargumen bahwa kegagalan dalam memberikan tendangan penalti secara langsung berdampak pada kemampuan mereka untuk mengamankan tiga poin dalam persaingan ketat untuk lolos ke Liga Champions musim depan.