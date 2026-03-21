Man Utd protes keras! Diperkirakan akan ada pengaduan ke PGMOL terkait klaim penalti Amad Diallo dalam laga imbang melawan Bournemouth
Setan Merah siap membalas
Pihak Old Trafford dilaporkan sangat marah setelah Amad tampak dijatuhkan di dalam kotak penalti saat tim mereka sedang unggul 1-0. Meskipun berada hanya beberapa meter dari lokasi kejadian, wasit Stuart Attwell mengabaikan protes tersebut, sehingga memungkinkan Bournemouth melakukan serangan balik dan menyamakan kedudukan melalui Ryan Christie beberapa saat kemudian.
Seperti yang pertama kali dilaporkan oleh Daily Mail, insiden tersebut telah memicu kemarahan internal, dengan klub memandang ketidakhadiran intervensi VAR sebagai 'perubahan dua gol' yang signifikan. United berargumen bahwa kegagalan dalam memberikan tendangan penalti secara langsung berdampak pada kemampuan mereka untuk mengamankan tiga poin dalam persaingan ketat untuk lolos ke Liga Champions musim depan.
- Getty Images Sport
Perlakuan yang tidak adil?
Laporan ini juga didukung oleh Ben Jacobs, yang juga membahas kartu merah Harry Maguire. Di platform media sosial X, ia menulis: "Manchester United akan mengajukan keluhan resmi hari ini kepada PGMOL setelah kegagalan wasit memberikan penalti kedua dalam laga imbang semalam melawan Bournemouth."
"Klub akan berargumen bahwa Amad jelas-jelas dijatuhkan ke tanah tanpa ada upaya untuk memainkan bola. Manchester United marah atas apa yang mereka anggap sebagai kesalahan VAR yang jelas. Juga dicatat bahwa insiden penalti serupa diperlakukan berbeda dalam pertandingan yang sama, yang mengakibatkan Harry Maguire diusir dari lapangan. MUFC juga tidak puas dengan tambahan waktu sembilan menit yang diberikan dalam pertandingan tersebut."
Carrick merasa bingung akibat ketidakkonsistenan wasit
Pelatih kepala Carrick juga mengungkapkan kemarahannya setelah pertandingan. Ia berpendapat bahwa jika satu pelanggaran layak mendapat penalti, maka pelanggaran lainnya pun seharusnya demikian. Fakta bahwa itu adalah pelanggaran serupa, di dalam kotak penalti, membuat keputusan wasit semakin sulit untuk diterima.
"Hanya soal keputusan penalti itu, saya tidak mengerti bagaimana bisa satu diberi penalti dan yang lain tidak. Gila," katanya kepada Sky Sports. "Sangat besar. Benar-benar besar. Itulah gunanya VAR. Untuk memastikan keadilan dan konsistensi. Pasti, apa pun yang mereka pikirkan, jika satu sudah diberi, ada cukup orang untuk memutuskan bahwa itu sama dengan yang pertama. Ini dua keputusan yang berbeda, jadi agak membingungkan sebenarnya."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Hasil imbang 2-2 ini membuat United tetap berada di posisi ketiga, namun peluang mereka untuk finis di tiga besar semakin menipis. Mereka kini mengoleksi 55 poin dari 31 pertandingan, hanya unggul empat poin dari Aston Villa yang berada di peringkat kelima. Tim asuhan Carrick selanjutnya akan menghadapi Leeds United di Liga Premier pada bulan April.
