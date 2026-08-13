Manchester United tetap menunjukkan minat besar kepada gelandang Real Madrid Camavinga saat bursa transfer musim panas saat ini kian mendekati penutupan. Pemain internasional Prancis berusia 23 tahun itu tetap menjadi salah satu target utama Carrick untuk memperkuat lini tengahnya.

Namun, raksasa Premier League itu menemui hambatan besar dan menyulitkan dalam upaya mereka. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, United secara resmi menghubungi perwakilan sang pemain pada Juli untuk mengukur ketersediaannya dalam waktu dekat.

Sayangnya bagi klub Inggris itu, mereka mendapat penolakan tegas. Camavinga tetap sepenuhnya fokus pada kariernya di Spanyol, meski klub Madrid tersebut dikabarkan menilai potensi penjualan pada musim panas ini di kisaran €40 juta.