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Man Utd pertimbangkan alternatif setelah bintang Real Madrid Eduardo Camavinga menolak transfer €40 juta ke Old Trafford
United diterpa pukulan besar terkait Camavinga
Manchester United tetap menunjukkan minat besar kepada gelandang Real Madrid Camavinga saat bursa transfer musim panas saat ini kian mendekati penutupan. Pemain internasional Prancis berusia 23 tahun itu tetap menjadi salah satu target utama Carrick untuk memperkuat lini tengahnya.
Namun, raksasa Premier League itu menemui hambatan besar dan menyulitkan dalam upaya mereka. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, United secara resmi menghubungi perwakilan sang pemain pada Juli untuk mengukur ketersediaannya dalam waktu dekat.
Sayangnya bagi klub Inggris itu, mereka mendapat penolakan tegas. Camavinga tetap sepenuhnya fokus pada kariernya di Spanyol, meski klub Madrid tersebut dikabarkan menilai potensi penjualan pada musim panas ini di kisaran €40 juta.
- Getty Images Sport
Pemain Prancis itu bertekad bertahan di Spanyol
Camavinga telah menunjukkan sikapnya dengan sangat jelas selama sebulan terakhir, dengan tegas menyampaikan kepada semua peminat potensial bahwa ia benar-benar ingin bertahan di Real Madrid. Gelandang itu dikabarkan secara pribadi telah menegaskan kepada petinggi Old Trafford bahwa ia akan tetap mengenakan seragam putih ikonik tersebut untuk kampanye 2026-27.
Motivasi pribadinya untuk meraih sukses di ibu kota Spanyol hanya semakin besar setelah kegagalan terbaru Real Madrid mendapatkan tanda tangan bintang Manchester City, Rodri. Transfer yang batal itu memberi Camavinga kepercayaan diri baru dan jalur yang jelas menuju menit bermain reguler di tim utama. Ia sepenuhnya berharap bisa mengamankan peran utama di bawah arahan manajer Mourinho musim ini.
Madrid bersedia menyetujui kepergian senilai €40 juta
Penolakan mutlak sang pemain untuk pergi menghadirkan situasi yang sangat membuat frustrasi bagi United, terutama mengingat sikap transfer Madrid yang secara mengejutkan cukup akomodatif. Raksasa Spanyol itu dikabarkan akan mempertimbangkan kepergian permanen jika ada tawaran resmi yang sesuai dengan valuasi mereka sebesar €40 juta.
Terlepas dari jalur yang jelas menuju kesepakatan finansial yang cepat antara kedua klub, loyalitas tak tergoyahkan pemain berusia 23 tahun itu terhadap proyek Mourinho yang sedang berjalan membuat tawaran resmi apa pun menjadi sia-sia. Tanpa lampu hijau krusial dari sang pemain sendiri, negosiasi antara pihak-pihak terkait sepenuhnya mandek. Tidak ada perkembangan berarti terkait kesepakatan dalam beberapa pekan terakhir.
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Carrick dipaksa mengevaluasi alternatif
Hierarki United kini bersiap meninjau ulang strategi transfer mereka secara drastis. Para petinggi klub akan menghabiskan pekan ketiga Agustus untuk segera mengevaluasi opsi alternatif, baik di Premier League maupun di pasar benua Eropa.
Jika klub Inggris itu entah bagaimana secara ajaib tidak bisa meyakinkan Camavinga untuk berubah pikiran sebelum tenggat internal pada 20 Agustus, mereka akan terpaksa sepenuhnya meninggalkan pengejaran ambisius tersebut. Departemen olahraga Manchester United kemudian akan langsung mengaktifkan negosiasi aktif untuk pemain alternatif serbabisa yang beroperasi di sisi kiri. Carrick bertekad menuntaskan tambahan skuadnya sebelum bursa transfer resmi ditutup.
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