Getty Images Sport
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Man Utd mungkin akan menggunakan Marcus Rashford sebagai kartu tawar saat Setan Merah mengincar bintang Roma seharga €60 juta
United membidik Kone dengan nilai transfer €60 juta
Manchester United mengincar pemain andalan Roma, Kone, dalam upaya mereka menyuntikkan energi baru ke lini tengah. Pemain internasional Prancis tersebut—yang tampil dalam lima pertandingan saat Prancis finis di peringkat keempat Piala Dunia—saat ini sedang menikmati libur pasca-turnamen sebelum kembali bergabung dengan skuad asuhan Gian Piero Gasperini menjelang musim Serie A. Namun, ada perasaan yang semakin kuat di Roma bahwa masa tinggalnya mungkin hanya sementara sebelum pindah secara permanen.
Menurut La Gazzetta dello Sport, Roma saat ini sedang berjuang menghadapi pembatasan Financial Fair Play yang sangat membatasi opsi perekrutan mereka. Menjual Kone akan memberikan likuiditas yang sangat dibutuhkan untuk target-target lain, namun pihak klub Italia tersebut tetap teguh pada penilaian sekitar €60 juta. Meskipun baik Manchester United maupun Al-Ahli telah menunjukkan minat pada gelandang dinamis tersebut, Setan Merah dilaporkan masih ragu-ragu karena harga yang diminta terlalu tinggi, sementara perdebatan internal terus berlanjut di Old Trafford.
- Getty
Rashford diusulkan sebagai umpan potensial
Untuk menjembatani kesenjangan penilaian, United berpotensi menjadikan Rashford sebagai kartu tawar dalam negosiasi. Pemain sayap asal Inggris ini telah menjadi sorotan terkait penampilannya dan, secara teoritis, akan memberikan Gasperini kualitas serangan tingkat tinggi yang diinginkannya untuk sistem permainan Roma. Namun, setiap upaya untuk mendatangkan penyerang ini menjadi rumit karena gajinya yang sangat besar, yaitu sekitar €11 juta bersih per musim — angka yang jauh melampaui anggaran klub Serie A tersebut.
Mengingat kesenjangan finansial tersebut, kesepakatan yang melibatkan Rashford kemungkinan besar akan memerlukan skema peminjaman yang rumit, di mana klub Liga Premier tersebut menanggung sebagian besar gajinya. Meskipun The Telegraph melaporkan bahwa diskusi internal sedang berlangsung, formula semacam itu tetap sulit untuk dilaksanakan.
Keraguan internal di Old Trafford
Meskipun telah terjadi kontak awal yang positif dengan perwakilan Koné, transfer ini belum mendapat persetujuan bulat dari jajaran petinggi United. Beberapa pengambil keputusan merasa ragu untuk mengalokasikan €60 juta untuk satu pemain saja, sementara area lain juga membutuhkan investasi — meskipun klub tetap aktif di bursa transfer, setelah sebelumnya berhasil mendatangkan Youri Tielemans dari Aston Villa, Andrey Santos dari Chelsea, dan Tynan Thompson dari Tottenham.
Koné sendiri dikabarkan sangat tertarik untuk pindah ke Liga Premier, meskipun kembali ke Prancis bersama PSG juga menarik baginya. Setelah bergabung dengan Roma pada musim panas 2024 dari Borussia Mönchengladbach dengan kontrak yang berlaku hingga 2029, gelandang ini mencatatkan dua gol dan tiga assist dalam 37 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Meskipun perwakilannya tetap terbuka terhadap berbagai opsi, daya tarik Old Trafford menjadi faktor utama yang memikat.
- Getty Images Sport
Roma tidak hanya memikirkan penjualan
Sementara kisah Kone masih berlanjut, Roma sedang mempersiapkan segala kemungkinan, termasuk pembicaraan dengan RB Leipzig terkait Antonio Nusa. Jika kesepakatan tunai atau pertukaran pemain yang melibatkan Rashford gagal terwujud, Roma harus menjajaki penjualan pemain lain untuk mematuhi aturan FFP. Rashford — yang mencetak 14 gol dan memberikan 14 assist dalam 49 pertandingan selama masa peminjamannya di Barcelona musim lalu yang membawa tim tersebut menjuarai La Liga, sebelum pihak Barcelona memutuskan untuk tidak membelinya secara permanen — tetap menjadi faktor kunci dalam negosiasi yang rumit ini.
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