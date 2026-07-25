Man Utd mungkin akan menggunakan Marcus Rashford sebagai kartu tawar saat Setan Merah mengincar bintang Roma seharga €60 juta

Manchester United mengincar pemain andalan Roma, Kone, dalam upaya mereka menyuntikkan energi baru ke lini tengah. Pemain internasional Prancis tersebut—yang tampil dalam lima pertandingan saat Prancis finis di peringkat keempat Piala Dunia—saat ini sedang menikmati libur pasca-turnamen sebelum kembali bergabung dengan skuad asuhan Gian Piero Gasperini menjelang musim Serie A. Namun, ada perasaan yang semakin kuat di Roma bahwa masa tinggalnya mungkin hanya sementara sebelum pindah secara permanen.

Menurut La Gazzetta dello Sport, Roma saat ini sedang berjuang menghadapi pembatasan Financial Fair Play yang sangat membatasi opsi perekrutan mereka. Menjual Kone akan memberikan likuiditas yang sangat dibutuhkan untuk target-target lain, namun pihak klub Italia tersebut tetap teguh pada penilaian sekitar €60 juta. Meskipun baik Manchester United maupun Al-Ahli telah menunjukkan minat pada gelandang dinamis tersebut, Setan Merah dilaporkan masih ragu-ragu karena harga yang diminta terlalu tinggi, sementara perdebatan internal terus berlanjut di Old Trafford.







