Man Utd 'mungkin akan melibatkan Manuel Ugarte' dalam kesepakatan pertukaran yang melibatkan Sandro Tonali di tengah minat Newcastle terhadap gelandang asal Uruguay tersebut
Gelandang jadi sorotan
Menurut Football Insider, Newcastle kembali menunjukkan minat yang telah lama mereka tunjukkan terhadap Ugarte menyusul laporan terbaru dari Uruguay bahwa tawaran transfer gelandang tersebut pada Januari lalu ditolak oleh United. The Magpies telah memantau pemain berusia 25 tahun itu sejak masa baktinya di Sporting CP, meskipun kepindahannya yang penuh sorotan ke PSG dan Old Trafford kini dianggap kurang memuaskan oleh para pakar perekrutan. Nilai pasar Ugarte telah turun secara signifikan sejak awal tahun ini, dengan pemain asal Uruguay tersebut gagal mencatatkan penampilan sebagai starter di Liga Premier sejak awal Januari.
Kebijakan keluar dari Old Trafford semakin mendekat
Ugarte telah menjadi pemain cadangan sejak penunjukan Carrick, tergeser oleh Kobbie Mainoo dalam hierarki lini tengah. Dengan rencana perombakan besar-besaran di lini tengah seiring kepergian Casemiro, Newcastle tetap memantau situasi Ugarte, terutama karena masa depannya dalam jangka panjang tampak semakin tidak pasti jika Carrick ditunjuk secara permanen. Pemain asal Uruguay ini masih terikat kontrak hingga 2029 setelah kedatangannya seharga £51 juta, namun kesulitannya beradaptasi dengan tuntutan taktis sistem saat ini membuat kepergiannya pada musim panas menjadi kemungkinan yang realistis.
Kemungkinan pertukaran Tonali sedang dipertimbangkan
Manchester United dilaporkan mengincar Tonali sebagai target utama di lini tengah, terutama karena mereka tampaknya akan kalah dari rival mereka, Manchester City, dalam perebutan Elliot Anderson. Dengan memanfaatkan minat Newcastle terhadap Ugarte, Setan Merah berharap dapat menegosiasikan kesepakatan yang menguntungkan untuk pemain internasional Italia tersebut, yang masih terikat kontrak di St James' Park hingga Juni 2028. Namun, kesepakatan semacam itu akan mengharuskan Newcastle menyetujui hengkangnya aset kunci mereka lebih awal, sebuah langkah yang berpotensi menuai reaksi keras dari para pendukung setia di Tyneside.
Menavigasi pasar
Keberhasilan potensi pertukaran pemain ini bergantung pada kesediaan Newcastle untuk bertindak cepat di awal jendela transfer, mengingat persaingan yang semakin ketat dari beberapa klub elit Eropa untuk mendapatkan Ugarte. Tim asuhan Eddie Howe harus menyeimbangkan minat jangka panjang mereka terhadap pemain asal Uruguay itu dengan risiko kehilangan aset taktis kunci, Tonali, di tengah ketidakstabilan skuad saat ini. Dengan sisa pertandingan di kompetisi domestik mereka, kedua klub kini sedang menyempurnakan strategi perekrutan mereka menjelang musim panas yang diprediksi akan membawa perubahan besar bagi lini tengah masing-masing.