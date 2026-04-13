Man Utd 'mungkin akan melibatkan Manuel Ugarte' dalam kesepakatan pertukaran yang melibatkan Sandro Tonali di tengah minat Newcastle terhadap gelandang asal Uruguay tersebut

Menurut Football Insider, Newcastle kembali menunjukkan minat yang telah lama mereka tunjukkan terhadap Ugarte menyusul laporan terbaru dari Uruguay bahwa tawaran transfer gelandang tersebut pada Januari lalu ditolak oleh United. The Magpies telah memantau pemain berusia 25 tahun itu sejak masa baktinya di Sporting CP, meskipun kepindahannya yang penuh sorotan ke PSG dan Old Trafford kini dianggap kurang memuaskan oleh para pakar perekrutan. Nilai pasar Ugarte telah turun secara signifikan sejak awal tahun ini, dengan pemain asal Uruguay tersebut gagal mencatatkan penampilan sebagai starter di Liga Premier sejak awal Januari.