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Man Utd merencanakan untuk merekrut Sander Berge seharga £40 juta, sementara INEOS membidik rekrutan gelandang ketiga pada bursa transfer musim panas ini
Red Devils mengincar Berge
Menurut The Evening Standard, Manchester United sedang mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Fulham, Berge, sebagai bagian dari upaya penguatan lini tengah. Petinggi Old Trafford memandang pemain timnas Norwegia tersebut sebagai alternatif yang sangat mungkin diraih dan hemat biaya dibandingkan opsi lain yang menjadi incaran mereka, seperti Manu Kone dari AS Roma. Upaya ini merupakan kelanjutan dari perencanaan musim panas yang matang, di mana direktur olahraga Jason Wilcox melakukan pembicaraan langsung dengan Michael Carrick untuk membahas kedalaman skuad di lini tengah.
- AFP
Meulensteen menguraikan kebutuhan di lini tengah
Mantan asisten manajer United, Rene Meulensteen, telah menguraikan profil-profil gelandang spesifik yang harus diincar klub pada jendela transfer saat ini. Dalam wawancaranya dengan Tipman Tips, mantan tangan kanan Sir Alex Ferguson itu mengatakan: "United perlu mendatangkan setidaknya dua, atau bahkan tiga gelandang pada jendela transfer ini. Itulah posisi yang benar-benar harus mereka perkuat, terutama dengan semakin banyaknya kompetisi yang akan datang.
"Yang dibutuhkan United adalah keragaman dalam perekrutan, bukan hanya mendatangkan tiga pemain dengan tipe yang sama. Mereka sudah memiliki Kobbie Mainoo, yang merupakan pemain yang pandai mengolah bola dan memberikan energi positif bagi tim. Jadi, yang mereka butuhkan adalah pemain yang sangat dinamis dan kuat."
Sasaran alternatif yang sedang dipertimbangkan
Mengalihkan fokusnya ke individu-individu tertentu, Meulensteen menyoroti dua talenta menonjol di Liga Premier yang sangat sesuai dengan kriteria taktisnya. Ia menambahkan: "Saya selalu menyukai pemain tengah yang memiliki kemampuan teknis bagus. Saya sudah lama mengagumi Adam Wharton dari United, karena ia sangat mahir mengolah bola dan tetap tenang di bawah tekanan. Ia mampu menemukan salah satu dari lima pemain depan itu dengan satu umpan yang tepat sasaran, dan ia mampu membongkar pertahanan lawan dengan cepat—saya sangat menyukai hal itu. [Carlos] Baleba adalah pemain yang masih sangat muda dan sangat menjanjikan, sangat dinamis, cepat, tetapi sedikit berbeda dari pemain-pemain lain yang telah saya sebutkan."
- Getty
Perbaikan besar-besaran ruang mesin terus berlanjut
Pendekatan pasar yang agresif ini dirancang untuk memastikan kedalaman skuad yang memadai guna menghadapi jadwal yang sangat padat di empat kompetisi musim depan. Setelah berhasil mendatangkan Santos dan Tielemans, para petinggi perekrutan kini menginginkan seorang gelandang bertahan andalan terakhir untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh hengkangnya Casemiro secara gratis dan cedera jangka panjang yang dialami Manuel Ugarte akibat Piala Dunia. Oleh karena itu, mendatangkan pemain yang kuat dan dinamis seperti Berge sebelum batas waktu pramusim telah menjadi prioritas mutlak klub.
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