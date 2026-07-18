Man Utd merencanakan untuk merekrut Sander Berge seharga £40 juta, sementara INEOS membidik rekrutan gelandang ketiga pada bursa transfer musim panas ini

Mantan asisten manajer United, Rene Meulensteen, telah menguraikan profil-profil gelandang spesifik yang harus diincar klub pada jendela transfer saat ini. Dalam wawancaranya dengan Tipman Tips, mantan tangan kanan Sir Alex Ferguson itu mengatakan: "United perlu mendatangkan setidaknya dua, atau bahkan tiga gelandang pada jendela transfer ini. Itulah posisi yang benar-benar harus mereka perkuat, terutama dengan semakin banyaknya kompetisi yang akan datang.

"Yang dibutuhkan United adalah keragaman dalam perekrutan, bukan hanya mendatangkan tiga pemain dengan tipe yang sama. Mereka sudah memiliki Kobbie Mainoo, yang merupakan pemain yang pandai mengolah bola dan memberikan energi positif bagi tim. Jadi, yang mereka butuhkan adalah pemain yang sangat dinamis dan kuat."