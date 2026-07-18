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Man Utd merencanakan perekrutan bek Leicester setelah tim tersebut terdegradasi ke League One
Setan Merah mencari tambahan pemain di lini pertahanan
Manchester United menjadi salah satu klub paling proaktif di bursa transfer saat ini, setelah mengucurkan dana lebih dari £80 juta untuk mendatangkan duo gelandang Andrey Santos dan Youri Tielemans. Selain kedatangan pemain-pemain ternama tersebut, klub ini juga berhasil mendatangkan kiper Karl Darlow secara gratis dari rival mereka, Leeds. Namun, Carrick dilaporkan masih jauh dari selesai, dengan incaran pada seorang pemain sayap kiri, gelandang lain, dan penyerang cadangan untuk melengkapi opsi-opsinya di Old Trafford.
Kebutuhan akan bek tengah baru telah menjadi prioritas karena krisis ketersediaan pemain yang semakin parah di jantung pertahanan. Saat ini, Matthijs de Ligt masih absen karena masih dalam proses pemulihan dari cedera punggung yang berkepanjangan, sementara Lisandro Martinez diperkirakan akan terlambat bergabung di Carrington setelah penampilannya bersama Argentina di final Piala Dunia. Hal ini membuat Carrick hanya memiliki pemain veteran Harry Maguire serta pemain muda yang belum berpengalaman, Leny Yoro dan Ayden Heaven, sebagai opsi utama untuk pertandingan-pertandingan mendatang.
- Getty Images Sport
Mengejar Bintang Muda Leicester City
Untuk mengatasi masalah kedalaman skuad ini, United telah mengidentifikasi Nelson sebagai target utama. Menurut laporan dari Daily Mail, bek berusia 22 tahun tersebut telah menyampaikan keinginannya kepada Leicester City untuk meninggalkan King Power Stadium pada musim panas ini. Sebagai produk akademi The Foxes yang sangat dihargai, Nelson menjadi secercah harapan di tengah musim yang suram bagi klub tersebut, dengan mencatatkan 27 penampilan saat Leicester mengalami penghinaan berupa degradasi berturut-turut, yang membuat mereka terpuruk ke divisi ketiga sepak bola Inggris.
Terlepas dari kesulitan yang dialami Leicester secara kolektif, nilai pasar Nelson secara individu tetap tinggi di seluruh Eropa. West Ham United telah menyatakan minat yang kuat terhadap pemain internasional Inggris U-20 ini, sementara klub-klub Eropa seperti Torino dan Borussia Mönchengladbach telah melihat tawaran resmi mereka ditolak untuk pemain bertubuh kekar setinggi 6 kaki 5 inci ini. Minat dari Manchester United merupakan langkah maju yang signifikan bagi pemain muda ini, yang ingin mempertahankan perkembangannya di level tertinggi daripada turun ke League One untuk musim domestik mendatang.
Nilai valuasi yang memecahkan rekor
Mendapatkan tanda tangan Nelson tidak akan menjadi tugas yang mudah bagi Setan Merah, karena Leicester dilaporkan bersikukuh pada penilaian sebesar £10 juta. Jika transfer ini terwujud dengan harga tersebut, Nelson akan menjadi pemain termahal ketiga dalam sejarah League One. Masih harus dilihat apakah tim perekrutan United meyakini bahwa harga tersebut mencerminkan nilai pasar yang wajar, atau apakah mereka akan mencoba menegosiasikan biaya yang lebih rendah mengingat posisi tawar The Foxes yang melemah pasca degradasi baru-baru ini.
Bek ini menawarkan lebih dari sekadar tinggi badan dan dominasi di udara; keserbagunaannya merupakan nilai jual utama bagi skema taktis Carrick. Nelson sama nyamannya bermain sebagai bek kiri, posisi di mana United terlihat rentan dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun Luke Shaw berhasil tetap fit sepanjang musim lalu, riwayat cedera jangka panjangnya tetap menjadi perhatian bagi staf medis. Selain itu, Patrick Dorgu yang didatangkan oleh Ruben Amorim tampaknya telah ditargetkan untuk peran yang lebih ke depan daripada posisi bertahan tradisional.
- Getty Images Sport
Mempersiapkan Diri untuk Liga Champions
Didorong oleh kembalinya mereka ke Liga Champions dan kebutuhan untuk mengatasi padatnya jadwal pertandingan, United berupaya memperkuat kedalaman skuad dengan merekrut Nelson dari Leicester—yang kontraknya hanya tersisa 12 bulan—untuk menyediakan opsi cadangan yang serba bisa dan menghindari krisis cedera seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Seiring berlanjutnya persiapan pramusim setelah laga persahabatan melawan Wrexham di Helsinki, negosiasi untuk merekrut talenta lokal ini diperkirakan akan semakin intensif, dengan United bertekad untuk mengamankan rekrutan besar keempat mereka di bursa transfer musim panas ini sebelum jendela transfer ditutup.
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