Man Utd merencanakan perekrutan bek Leicester setelah tim tersebut terdegradasi ke League One

Manchester United menjadi salah satu klub paling proaktif di bursa transfer saat ini, setelah mengucurkan dana lebih dari £80 juta untuk mendatangkan duo gelandang Andrey Santos dan Youri Tielemans. Selain kedatangan pemain-pemain ternama tersebut, klub ini juga berhasil mendatangkan kiper Karl Darlow secara gratis dari rival mereka, Leeds. Namun, Carrick dilaporkan masih jauh dari selesai, dengan incaran pada seorang pemain sayap kiri, gelandang lain, dan penyerang cadangan untuk melengkapi opsi-opsinya di Old Trafford.

Kebutuhan akan bek tengah baru telah menjadi prioritas karena krisis ketersediaan pemain yang semakin parah di jantung pertahanan. Saat ini, Matthijs de Ligt masih absen karena masih dalam proses pemulihan dari cedera punggung yang berkepanjangan, sementara Lisandro Martinez diperkirakan akan terlambat bergabung di Carrington setelah penampilannya bersama Argentina di final Piala Dunia. Hal ini membuat Carrick hanya memiliki pemain veteran Harry Maguire serta pemain muda yang belum berpengalaman, Leny Yoro dan Ayden Heaven, sebagai opsi utama untuk pertandingan-pertandingan mendatang.



