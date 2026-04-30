Man Utd merencanakan langkah transfer mengejutkan untuk mendatangkan bintang West Ham guna memperkuat posisi kunci
Manchester United mengincar Diouf sebagai solusi untuk posisi bek kiri
Menurut The Guardian, Manchester United telah mengincar Diouf dari West Ham sebagai target utama dalam upaya mereka untuk menghadirkan pesaing yang sepadan bagi Luke Shaw. Setan Merah terus memantau pemain berusia 21 tahun tersebut setelah penampilan debutnya yang mengesankan di Liga Premier, di mana ia tampil menonjol meski The Hammers secara keseluruhan mengalami kesulitan di papan bawah klasemen.
Diouf pindah ke London Timur dari Slavia Praha musim panas lalu dengan nilai transfer sebesar £19 juta ($26 juta) dan sejak itu berkembang menjadi pemain kunci di tim West Ham. Meskipun The Hammers saat ini sedang berjuang menghindari degradasi, United menyadari bahwa mereka mungkin terpaksa menjual aset-aset berharga mereka untuk menyeimbangkan keuangan, terutama setelah klub mencatatkan kerugian sebesar £104,2 juta pada tahun keuangan sebelumnya.
Lini tengah tetap menjadi fokus utama
Meskipun ada minat konkret terhadap Diouf, prioritas utama United pada bursa transfer mendatang adalah lini tengah, seperti dilaporkan oleh The Guardian. Klub ini berencana mendatangkan dua gelandang baru untuk merombak skuad, dengan Éderson dari Atalanta, bintang Newcastle Sandro Tonali, dan Elliot Anderson dari Nottingham Forest masuk dalam daftar pendek yang telah disaring.
Upaya untuk mendatangkan bek kiri baru seperti Diouf diperkirakan akan dipercepat setelah perekrutan gelandang selesai, asalkan masih ada dana yang cukup dalam anggaran transfer. United waspada terhadap riwayat cedera Shaw yang tidak menentu dan percaya bahwa kemampuan umpan silang serta peningkatan kemampuan bertahan Diouf menjadikannya kandidat ideal untuk berbagi beban kerja saat mereka berpotensi kembali berlaga di Liga Champions.
Mainoo memutuskan untuk tetap bertahan di Old Trafford
Di tengah persiapan rencana transfer, United telah mengamankan masa depan jangka panjang salah satu aset terpenting mereka. Kobbie Mainoo secara resmi menandatangani kontrak baru yang mengikatnya di klub hingga Juni 2031, dengan nilai yang dilaporkan mencapai sekitar £120.000 per minggu. Pemain berusia 21 tahun ini kembali bersinar di bawah asuhan manajer sementara Michael Carrick setelah kehilangan posisinya selama masa jabatan singkat Ruben Amorim.
Berbicara mengenai kesepakatan tersebut, Mainoo mengatakan, "Manchester United selalu menjadi rumah saya – klub istimewa ini berarti segalanya bagi keluarga saya. Kita semua bisa merasakan momentum yang sedang terbangun di dalam klub. Saya bertekad untuk meningkatkan performa dan memainkan peran saya dalam membantu Manchester United secara rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi besar."
Wilcox memuji potensi 'kelas dunia'
Pihak manajemen di Old Trafford sangat gembira karena berhasil mengikat Mainoo dengan kontrak jangka panjang, dan memandangnya sebagai pilar masa depan klub. Direktur sepak bola Jason Wilcox secara terbuka mengomentari potensi maksimal sang gelandang, dengan menyatakan bahwa ia mampu mencapai level tertinggi dalam dunia sepak bola dalam beberapa tahun mendatang.
Wilcox menyatakan: “Kami sangat senang Kobbie telah memperpanjang masa tinggalnya di sini dan memiliki keyakinan penuh bahwa ia akan berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di dunia, siap memainkan peran penting dalam tim Manchester United yang berjuang untuk meraih gelar-gelar bergengsi.” Dengan masa depan Mainoo yang telah pasti dan kemungkinan kedatangan Diouf di depan mata, era baru di United terus terbentuk.