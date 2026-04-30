Man Utd merencanakan langkah transfer mengejutkan untuk mendatangkan bintang West Ham guna memperkuat posisi kunci

Menurut The Guardian, Manchester United telah mengincar Diouf dari West Ham sebagai target utama dalam upaya mereka untuk menghadirkan pesaing yang sepadan bagi Luke Shaw. Setan Merah terus memantau pemain berusia 21 tahun tersebut setelah penampilan debutnya yang mengesankan di Liga Premier, di mana ia tampil menonjol meski The Hammers secara keseluruhan mengalami kesulitan di papan bawah klasemen.

Diouf pindah ke London Timur dari Slavia Praha musim panas lalu dengan nilai transfer sebesar £19 juta ($26 juta) dan sejak itu berkembang menjadi pemain kunci di tim West Ham. Meskipun The Hammers saat ini sedang berjuang menghindari degradasi, United menyadari bahwa mereka mungkin terpaksa menjual aset-aset berharga mereka untuk menyeimbangkan keuangan, terutama setelah klub mencatatkan kerugian sebesar £104,2 juta pada tahun keuangan sebelumnya.