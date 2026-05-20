Man Utd menyusun rencana mengejutkan untuk merekrut Jarrod Bowen, seiring Setan Merah bergabung dengan Liverpool dan Chelsea dalam perburuan kapten West Ham
Setan Merah siap memanfaatkan peluang degradasi West Ham
Manchester United terus memantau dengan cermat situasi di London Stadium, di mana West Ham tengah menghadapi kenyataan pahit akan kemungkinan degradasi. Menurut laporan dari The Guardian, Setan Merah siap memanfaatkan kesulitan yang dialami The Hammers, mengingat klub asal London Timur itu kemungkinan harus mengumpulkan dana transfer lebih dari £100 juta jika mereka terdegradasi ke Championship.
Meskipun Bowen telah menjadi sosok yang sangat berpengaruh bagi West Ham, daya tarik sepak bola Liga Champions di Old Trafford mungkin terlalu sulit untuk ditolak. United telah memastikan tempat mereka di kompetisi elit Eropa setelah meraih kemenangan penting atas Liverpool, dan tim perekrutan kini mengalihkan fokus untuk menambah pemain berkualitas Premier League ke dalam skuad.
Perubahan posisi yang mengejutkan direncanakan untuk Bowen
Aspek yang paling menarik dari ketertarikan United terletak pada bagaimana mereka berencana memanfaatkan pemain berusia 29 tahun tersebut. Meskipun Bowen menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai sayap kanan atau penyerang tengah darurat, pihak manajemen United dilaporkan memandangnya sebagai opsi utama untuk posisi sayap kiri. Ini merupakan perubahan taktis yang tidak biasa, yang mengindikasikan bahwa klub sedang mencari pemain yang lebih serba bisa di lini depan mereka.
Selama berkarier di West Ham, Bowen jarang ditempatkan di sayap kiri, namun kerja keras dan penyelesaian akhir yang akurat dianggap sebagai karakteristik yang dapat diterapkan di seluruh lini depan. Dengan klub yang diperkirakan akan menunjuk Michael Carrick sebagai pelatih kepala permanen dengan kontrak dua tahun, skema taktis ini menandakan visi baru untuk era pasca-Amorim di Old Trafford.
Bowen angkat bicara soal spekulasi transfer
Pemain internasional Inggris ini tidak tinggal diam terkait masa depannya, dan mengakui bahwa ia selalu menjalani masa refleksi di akhir setiap musim. Kapten West Ham ini sangat menyadari meningkatnya minat dari klub-klub besar liga dan kemungkinan besar akan menghadapi keputusan sulit begitu musim berakhir setelah pekan terakhir dan laga penentuan degradasi melawan Leeds United. Berbicara kepada Sky Sports mengenai masa depannya, Bowen mengatakan: "Saya sudah melakukannya sejak saya di Hull. Saya duduk dan merenung di akhir setiap musim, memikirkan, apa yang terbaik bagi saya? Apa yang saya rasakan? Apa insting saya? Lalu saya mengambil keputusan dan melanjutkannya."
Persaingan perebutan pemain semakin memanas antara Chelsea dan Liverpool
United bukanlah satu-satunya klub yang memburu bintang The Hammers tersebut. Liverpool telah lama dikabarkan tertarik pada Bowen sebagai calon penerus jangka panjang bagi para bintang penyerang mereka, sementara Chelsea juga memantau situasi ini seiring berlanjutnya strategi perekrutan agresif mereka di bawah kepemilikan grup saat ini.
Dengan posisi keuangan West Ham yang berpotensi terancam akibat degradasi ke divisi kedua, persaingan penawaran bisa saja meletus di antara ketiga raksasa tersebut. Namun, status Liga Champions yang sudah pasti dimiliki United serta kedatangan permanen Carrick sebagai manajer yang akan segera terjadi bisa memberi mereka keunggulan dalam apa yang tampaknya akan menjadi salah satu saga transfer paling dibicarakan musim panas ini.