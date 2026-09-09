Saat ditanya apakah ia berharap pemain muda itu akan diberi kesempatan tampil pada suatu titik di musim 2026-27, pemenang Treble 1999 Cole, yang berbicara berkat kasino online Unibet, mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak yakin karena dia masih sangat muda, dan maksud saya benar-benar sangat muda juga. Premier League tidak mudah dan karena dia masih belajar mengasah kemampuannya.

“Saya tahu ada banyak pembicaraan tentang dia saat ini. Dia punya bakat luar biasa dan saya pikir ketika waktunya tepat dia akan diberi kesempatan untuk bermain. Mungkin bukan sekarang atau musim ini atau apa pun itu, tetapi dia hanya harus terus melakukan apa yang sedang dia lakukan.”

Mantan bintang United lainnya, Lee Sharpe, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL ketika ditanya kapan momen besar Gabriel bisa tiba: “Saya pikir dia punya tim staf yang bagus di belakangnya, Michael Carrick dan para pemain yang ada di belakangnya. Saya pikir dia punya beberapa pemain senior yang sangat bagus yang akan membantunya dalam situasi-situasi yang akan datang.

“Ini hanya soal mengelolanya dengan benar dan menentukan waktunya dengan tepat. Anda tidak ingin merusak kepercayaan diri anak itu, Anda tidak ingin dia ditendang ke mana-mana dan cedera lebih awal. Ini soal mengatur waktunya dengan benar. Saya pikir kita mungkin akan melihat dia masuk mungkin 10 menit dalam sebuah pertandingan pada beberapa momen musim ini, tetapi jika tidak, maksud saya dia baru 15 tahun, mungkin tidak, mungkin musim depan.”