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Man Utd menunggu situasi JJ Gabriel setelah "Kid Messi" berusia 15 tahun itu diberi tahu legenda Manchester United Andy Cole bahwa debut kompetitifnya "mungkin bukan musim ini"
Wonderkid Gabriel tampil dalam laga pramusim persahabatan
Menahan laju potensi Gabriel kini nyaris mustahil, dengan antusiasme terhadapnya terus meningkat selama beberapa waktu. Mereka yang memantau dengan saksama jajaran akademi di Old Trafford sudah lama tahu bahwa talenta istimewa lain siap muncul dari lini produksi.
Prospek paling panas itu sudah dijuluki sebagai ‘Kid Messi’, yang tidak terlalu menguntungkannya, tetapi ia harus cepat belajar bagaimana menghadapi beban ekspektasi yang ditumpukan ke pundaknya yang masih muda.
Gabriel memang masuk dari bangku cadangan dalam laga pramusim melawan Atletico Madrid di Stockholm, menjadi pemain termuda yang tampil untuk United dalam pertandingan tidak resmi. Ia terhalang melakukan debutnya musim lalu oleh regulasi Premier League.
Ia bisa saja tampil dalam ajang gugur domestik, tetapi Manchester United menelan kekalahan lebih awal di FA Cup dan Carabao Cup. Gabriel akan berusia 16 tahun pada 6 Oktober, dan itu akan membuka jalan baginya untuk sepenuhnya bergabung dengan tim utama.
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Mungkinkah Gabriel menjalani debut kompetitifnya pada 2026-27?
Saat ditanya apakah ia berharap pemain muda itu akan diberi kesempatan tampil pada suatu titik di musim 2026-27, pemenang Treble 1999 Cole, yang berbicara berkat kasino online Unibet, mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak yakin karena dia masih sangat muda, dan maksud saya benar-benar sangat muda juga. Premier League tidak mudah dan karena dia masih belajar mengasah kemampuannya.
“Saya tahu ada banyak pembicaraan tentang dia saat ini. Dia punya bakat luar biasa dan saya pikir ketika waktunya tepat dia akan diberi kesempatan untuk bermain. Mungkin bukan sekarang atau musim ini atau apa pun itu, tetapi dia hanya harus terus melakukan apa yang sedang dia lakukan.”
Mantan bintang United lainnya, Lee Sharpe, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL ketika ditanya kapan momen besar Gabriel bisa tiba: “Saya pikir dia punya tim staf yang bagus di belakangnya, Michael Carrick dan para pemain yang ada di belakangnya. Saya pikir dia punya beberapa pemain senior yang sangat bagus yang akan membantunya dalam situasi-situasi yang akan datang.
“Ini hanya soal mengelolanya dengan benar dan menentukan waktunya dengan tepat. Anda tidak ingin merusak kepercayaan diri anak itu, Anda tidak ingin dia ditendang ke mana-mana dan cedera lebih awal. Ini soal mengatur waktunya dengan benar. Saya pikir kita mungkin akan melihat dia masuk mungkin 10 menit dalam sebuah pertandingan pada beberapa momen musim ini, tetapi jika tidak, maksud saya dia baru 15 tahun, mungkin tidak, mungkin musim depan.”
Akankah Kai Rooney mengikuti jejak sang ayah, Wayne?
Remaja penuh harapan lain yang ingin menembus sistem akademi legendaris milik United adalah Kai Rooney, putra sulung pencetak gol terbanyak sepanjang masa Manchester United, Wayne. Sebagai seorang penyerang bertubuh kekar, ia tampak memiliki kemiripan dengan ayahnya.
Saat ditanya apakah Rooney lain bisa segera memimpin lini depan di Old Trafford, Cole berkata: “Tak ada yang tahu. Sepakbola penuh dengan cerita, jadi kita tinggal menunggu dan melihat.”
Fraizer Campbell sebelumnya mengatakan kepada GOAL ketika pertanyaan yang sama diajukan kepadanya: “Itu akan fantastis. Musim ini dia tampil di level U-18 dan U-23, saya kira. Dia tampil sangat, sangat baik. Jika dia mirip ayahnya, itu akan luar biasa bagi klub karena Rooney benar-benar luar biasa pada masa bermainnya, bahkan sekarang pun dia masih begitu, dia bermain di laga legenda dan dia masih punya teknik, dorongan, dan rasa lapar itu. Akan luar biasa bagi Wayne, Coleen, dan keluarganya untuk melihat Rooney lain mengenakan seragam Man United. Itu juga akan luar biasa bagi para penggemar.”
Wes Brown, bintang binaan akademi lainnya, menambahkan: “Kai, dengan mengetahui seperti apa anak itu, dia akan bekerja sangat keras. Dia akan tetap menunduk dan fokus. Jelas, ayahnya punya status legendaris, tetapi ini semua tentang Kai. Dia harus bekerja dan melakukan semuanya sendiri, memastikan dia benar-benar berjuang dan terus belajar.
“Yang bisa Anda harapkan, bahkan ketika saya masih anak-anak, hanyalah mendapatkan kesempatan. Jika Anda mendapatkannya, bisakah Anda memanfaatkannya? Dia sudah melakukan dengan sangat baik untuk mencapai posisinya saat ini karena saya menduga pada satu titik, ini pasti sulit baginya.”
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Manchester United tidak akan terburu-buru dalam pengembangan Gabriel dan Rooney
Manchester United akan menekankan bahwa mereka tidak akan terburu-buru dalam pengembangan Gabriel dan Rooney yang sedang berlangsung. Klub ini dikenal karena selalu membuka jalur dari level junior menuju tim utama.
Untuk saat ini, pelatih kepala Michael Carrick fokus pada kembalinya ke ajang Liga Champions melawan Sabah dan laga derbi Premier League melawan rival sekota Manchester City pada hari Minggu.
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