Man Utd menjadi 'pilihan ketiga' bagi Marcus Rashford setelah ia menunjukkan 'keinginan kuat untuk hengkang', dan bintang timnas Inggris itu tak punya masa depan di Old Trafford di tengah kebuntuan negosiasi transfer senilai £26 juta dengan Barcelona

Pemain kelahiran Wythenshawe ini merupakan produk dari sistem akademi legendaris Manchester United, yang memulai debutnya di tim senior di bawah asuhan Louis van Gaal pada Februari 2016 saat berusia 18 tahun. Beberapa bulan kemudian, setelah menjadi pemain termuda yang mencetak gol pada debutnya untuk Inggris, ia masuk dalam skuad Three Lions pada Kejuaraan Eropa musim panas itu.

Produktivitasnya di level klub meningkat secara stabil, menembus angka 20 gol sebelum mencatatkan 30 gol di semua kompetisi pada musim 2022-23. Prestasi tersebut membuat Rashford mendapatkan kontrak baru yang menguntungkan.

Alih-alih mengukuhkan posisinya di antara para pemain elit dunia, Rashford justru mengalami penurunan performa yang mengkhawatirkan, yang pada akhirnya membuatnya bergabung dengan Aston Villa dengan status pinjaman untuk paruh kedua musim 2024-25. Kepindahan lainnya terjadi ketika ia berangkat ke Catalunya dengan kontrak berdurasi satu tahun.