Man Utd menjadi 'pilihan ketiga' bagi Marcus Rashford setelah ia menunjukkan 'keinginan kuat untuk hengkang', dan bintang timnas Inggris itu tak punya masa depan di Old Trafford di tengah kebuntuan negosiasi transfer senilai £26 juta dengan Barcelona
Pasang surut: Karier Rashford di Old Trafford
Pemain kelahiran Wythenshawe ini merupakan produk dari sistem akademi legendaris Manchester United, yang memulai debutnya di tim senior di bawah asuhan Louis van Gaal pada Februari 2016 saat berusia 18 tahun. Beberapa bulan kemudian, setelah menjadi pemain termuda yang mencetak gol pada debutnya untuk Inggris, ia masuk dalam skuad Three Lions pada Kejuaraan Eropa musim panas itu.
Produktivitasnya di level klub meningkat secara stabil, menembus angka 20 gol sebelum mencatatkan 30 gol di semua kompetisi pada musim 2022-23. Prestasi tersebut membuat Rashford mendapatkan kontrak baru yang menguntungkan.
Alih-alih mengukuhkan posisinya di antara para pemain elit dunia, Rashford justru mengalami penurunan performa yang mengkhawatirkan, yang pada akhirnya membuatnya bergabung dengan Aston Villa dengan status pinjaman untuk paruh kedua musim 2024-25. Kepindahan lainnya terjadi ketika ia berangkat ke Catalunya dengan kontrak berdurasi satu tahun.
Rekor Rashford di Barcelona: Gol dan assist
Rashford telah mencetak 13 gol dan 10 assist untuk Barcelona, yang membuatnya berpeluang masuk skuad Inggris di Piala Dunia 2026, namun masih ada pertanyaan mengenai masa depannya di level domestik, baik dalam jangka pendek maupun panjang.
Barca dilaporkan enggan membayar biaya yang ditetapkan dalam persyaratan pinjaman Rashford, dengan harapan United dapat dibujuk untuk menurunkan tuntutan mereka. Setan Merah tidak bersedia berkompromi, sehingga bintang binaan klub ini berada dalam ketidakpastian karena beberapa pihak menyarankan bahwa ia dapat kembali ke Manchester jika manajer sementara Michael Carrick diberikan kontrak penuh waktu.
Apakah Rashford masih punya masa depan di Man Utd?
Saat ditanya apakah masih ada masa depan bagi Rashford di stadion yang dijuluki ‘Theatre of Dreams’ itu, mantan striker United, Saha—dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas kerja sama dengan Wiz Slots—mengatakan: “Saya rasa waktunya sudah lewat.
“Beberapa komentar dan proses yang terjadi, menurut saya, tidak membantu proses rekonsiliasi ini. Saya yakin, berdasarkan penampilannya bersama Barcelona, dia menunjukkan bahwa dia ingin tetap di sana.
“Jadi, kembali ke sana akan terasa seperti pilihan ketiga, bahkan bukan pilihan kedua, karena saya kira dia akan mencoba pindah ke tempat lain. Menurut saya, mungkin saya salah. Tapi berdasarkan apa yang terjadi, dia pindah ke Aston Villa; rasa putus asa untuk meninggalkan klub itu mungkin terlalu besar untuk melihatnya kembali.
“Tentu saja, manajernya sudah berbeda. Lingkungannya mungkin juga sudah berbeda. Tim ini bermain lebih baik. Ada unsur kebangkitan di sana, tapi saya ragu semua faktor akan sejalan di sana.”
Man Utd dapat mengalokasikan dana dari penjualan Rashford ke bidang lain
Rashford sering mengungkapkan kebahagiaannya di Spanyol, dan ia telah berupaya sekuat tenaga untuk meyakinkan Barcelona agar mempertahankan jasanya bersama Lamine Yamal dan kawan-kawan dalam lini serang yang produktif.
Dia tampaknya akan menjadi pemenang gelar Liga, setelah sebelumnya merasakan kesuksesan di Piala Super bersama Blaugrana, namun mungkin harus pindah ke lingkungan baru menjelang musim 2026-27.
Dengan United yang sedang mencari pemain baru, karena mereka ingin menjadi penantang serius untuk gelar Liga Premier, dana yang diperoleh dari penjualan Rashford - yang sebelumnya telah tampil dalam 426 pertandingan untuk Setan Merah - dapat diinvestasikan kembali di tempat lain oleh Carrick atau siapa pun yang dipercaya untuk mengawasi urusan perekrutan di bursa transfer penting lainnya.