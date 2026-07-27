Man Utd mengumumkan rekrutan keempat pada bursa transfer musim panas ini seiring kedatangan Michael Carrick yang membawa talenta 'menjanjikan'

Kiper berusia 19 tahun ini pindah ke Old Trafford setelah kontraknya di klub Championship, Swansea City, berakhir. Meskipun secara teknis sang pemain berstatus bebas transfer, United telah mencapai kesepakatan mengenai paket kompensasi dengan klub asal Wales tersebut sebagai bentuk pengakuan atas peran mereka dalam pengembangan kariernya di jajaran akademi. Kesepakatan ini memastikan Swansea mendapatkan imbalan atas perkembangan yang dicapai Margetson, mulai dari level U-15 hingga hampir masuk ke skuad senior mereka.

Kesepakatan ini merupakan pencapaian signifikan bagi akademi dan tim senior United, yang sedang berupaya memperkuat opsi mereka di posisi penjaga gawang. Margetson, yang merupakan putra mantan pemain Inggris dan Swansea serta pelatih kiper Wales saat ini, Martyn Margetson, menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di klub Cymru Premier, Connah’s Quay Nomads, dan membantu klub tersebut lolos ke Liga Europa.



