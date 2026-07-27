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Man Utd mengumumkan rekrutan keempat pada bursa transfer musim panas ini seiring kedatangan Michael Carrick yang membawa talenta 'menjanjikan'
Red Devils resmi merekrut Margetson
Kiper berusia 19 tahun ini pindah ke Old Trafford setelah kontraknya di klub Championship, Swansea City, berakhir. Meskipun secara teknis sang pemain berstatus bebas transfer, United telah mencapai kesepakatan mengenai paket kompensasi dengan klub asal Wales tersebut sebagai bentuk pengakuan atas peran mereka dalam pengembangan kariernya di jajaran akademi. Kesepakatan ini memastikan Swansea mendapatkan imbalan atas perkembangan yang dicapai Margetson, mulai dari level U-15 hingga hampir masuk ke skuad senior mereka.
Kesepakatan ini merupakan pencapaian signifikan bagi akademi dan tim senior United, yang sedang berupaya memperkuat opsi mereka di posisi penjaga gawang. Margetson, yang merupakan putra mantan pemain Inggris dan Swansea serta pelatih kiper Wales saat ini, Martyn Margetson, menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di klub Cymru Premier, Connah’s Quay Nomads, dan membantu klub tersebut lolos ke Liga Europa.
Pernyataan resmi dari United
Manchester United merilis pernyataan terkait kesepakatan tersebut, yang berbunyi: "Manchester United telah menyepakati perekrutan kiper muda berbakat Kit Margetson, dengan syarat pendaftaran. Pemain berusia 19 tahun ini sebelumnya bermain untuk Swansea City, klub yang telah ia bela sejak tim U-15. Musim lalu, ia merasakan pengalaman pertamanya di level senior saat dipinjamkan ke Connah's Quay Nomads dan mencatatkan 10 clean sheet dalam 34 penampilan, membantu tim asal Wales tersebut lolos ke kompetisi Eropa. Margetson juga telah membela tim nasional muda Wales dan melakukan debutnya di level U-21 melawan Belarus pada bulan Maret. Seluruh jajaran Manchester United ingin menyambut Kit di klub ini dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya."
Swansea melepas lulusan akademi
Swansea juga merilis pernyataan terkait kepindahan tersebut, yang menegaskan bahwa kedua klub telah menyepakati paket kompensasi agar transfer ini dapat dilanjutkan. Klub asal Wales itu menyoroti ikatan keluarga sang pemain dengan klub serta perjalanan kariernya yang dimulai dari akademi mereka.
Pernyataan tersebut berbunyi: "Kiper Swansea City, Kit Margetson, telah bergabung dengan Manchester United dengan syarat persetujuan yang relevan, setelah kedua klub menyepakati paket kompensasi. Pemain internasional Wales U-21 berusia 20 tahun ini telah bersama The Swans sejak level U-15, dan klub berhak atas kompensasi atas pengembangan sang pemain. Margetson, putra mantan kepala pelatih kiper Swansea, Martyn, pernah dimasukkan ke dalam skuad tim utama untuk pertandingan melawan Millwall menjelang akhir musim 2024-25, dan juga menjadi bagian tetap dari skuad senior yang lebih luas. Seluruh jajaran Swansea City mengucapkan semoga Kit sukses selama berkarier di Old Trafford."
- AFP
Bursa pemain tengah menjadi sorotan
Meskipun lini penjaga gawang telah diperkuat dengan kedatangan Margetson dan Karl Darlow, United kini semakin gencar berupaya memperkuat lini tengah. Setan Merah tampaknya semakin intensif dalam pencarian pemain tengah ketiga untuk melengkapi kedatangan Andrey Santos dan Youri Tielemans baru-baru ini. Media Italia Corriere dello Sport mengklaim bahwa kesepakatan prinsip mengenai persyaratan kontrak pribadi telah tercapai dengan Manu Kone dari Roma.
Mereka menyebutkan bahwa United siap mengajukan tawaran senilai hampir €50 juta (£42,7 juta) untuk Kone, meskipun masih harus bersaing dengan klub-klub seperti Chelsea, Atletico Madrid, dan klub Saudi Al-Ahli. United juga dikabarkan tertarik pada duo Real Madrid, Aurelien Tchouameni dan Eduardo Camavinga, serta gelandang Brighton, Carlos Baleba.
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