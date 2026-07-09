Man Utd mengumumkan lokasi pembangunan stadion baru berkapasitas 100.000 penonton saat Setan Merah bersiap meninggalkan Old Trafford

Klub menekankan bahwa lokasi khusus ini sengaja dipilih agar tetap berdekatan dengan Old Trafford guna melestarikan sejarah, tradisi, dan ritual hari pertandingan yang sangat sakral bagi para pendukung. Langkah ini menandai tonggak penting dalam menciptakan fasilitas modern tanpa memutus akar emosional klub.

Collette Roche, CEO pengembangan stadion baru di United, mengatakan: "Penerbitan Rencana Induk Wharfside menandai tonggak penting lainnya dalam perjalanan kami untuk menciptakan rumah baru berkelas dunia bagi Manchester United di jantung kawasan yang dinamis dan transformatif bagi Trafford dan Greater Manchester. Bersama mitra-mitra kami, kami memiliki kesempatan sekali dalam satu generasi untuk mewujudkan destinasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi para pendukung, komunitas lokal, dan wilayah yang lebih luas selama beberapa dekade mendatang.

"Lokasi stadion yang diusulkan terletak secara ideal di samping Old Trafford, sehingga memungkinkan kami untuk melestarikan warisan, tradisi, dan ritual hari pertandingan yang sangat penting bagi para pendukung kami, sekaligus menyediakan konektivitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk menghadirkan pengalaman penonton yang benar-benar berkelas dunia.

"Kami berkomitmen untuk membangun stadion kelas dunia bersama para pendukung kami, bukan sekadar untuk mereka. Suasana, keterjangkauan, dan aksesibilitas akan tetap menjadi inti dari rencana kami, dan kami menantikan untuk terus berinteraksi dengan para penggemar serta pemangku kepentingan lainnya saat kami memasuki fase berikutnya dalam proses desain dan pengembangan."