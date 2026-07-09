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Man Utd mengumumkan lokasi pembangunan stadion baru berkapasitas 100.000 penonton saat Setan Merah bersiap meninggalkan Old Trafford
United mengumumkan lokasi stadionnya
The Red Devils telah secara resmi mengonfirmasi bahwa stadion baru berkapasitas 100.000 tempat duduk yang direncanakan akan dibangun di jantung kawasan baru yang dinamai Stadium District. Lokasi arena megah ini direncanakan berada sekitar 350 meter di sebelah barat laut stadion Old Trafford yang ada saat ini. Proyek ambisius ini menjadi pilar utama dari rencana induk regenerasi Trafford Wharfside, yang didukung sepenuhnya oleh dewan kota setempat dan otoritas transportasi.
- Getty Images Sport
Rumah baru ini melestarikan warisan
Klub menekankan bahwa lokasi khusus ini sengaja dipilih agar tetap berdekatan dengan Old Trafford guna melestarikan sejarah, tradisi, dan ritual hari pertandingan yang sangat sakral bagi para pendukung. Langkah ini menandai tonggak penting dalam menciptakan fasilitas modern tanpa memutus akar emosional klub.
Collette Roche, CEO pengembangan stadion baru di United, mengatakan: "Penerbitan Rencana Induk Wharfside menandai tonggak penting lainnya dalam perjalanan kami untuk menciptakan rumah baru berkelas dunia bagi Manchester United di jantung kawasan yang dinamis dan transformatif bagi Trafford dan Greater Manchester. Bersama mitra-mitra kami, kami memiliki kesempatan sekali dalam satu generasi untuk mewujudkan destinasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi para pendukung, komunitas lokal, dan wilayah yang lebih luas selama beberapa dekade mendatang.
"Lokasi stadion yang diusulkan terletak secara ideal di samping Old Trafford, sehingga memungkinkan kami untuk melestarikan warisan, tradisi, dan ritual hari pertandingan yang sangat penting bagi para pendukung kami, sekaligus menyediakan konektivitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk menghadirkan pengalaman penonton yang benar-benar berkelas dunia.
"Kami berkomitmen untuk membangun stadion kelas dunia bersama para pendukung kami, bukan sekadar untuk mereka. Suasana, keterjangkauan, dan aksesibilitas akan tetap menjadi inti dari rencana kami, dan kami menantikan untuk terus berinteraksi dengan para penggemar serta pemangku kepentingan lainnya saat kami memasuki fase berikutnya dalam proses desain dan pengembangan."
Dewan memperkirakan akan terjadi peningkatan ekonomi
Rencana berskala besar ini diproyeksikan akan menyuntikkan £7,3 miliar per tahun ke dalam perekonomian Inggris dan menciptakan sekitar 48.000 lapangan kerja baru di tingkat lokal. Kawasan seluas 150 hektar ini tidak hanya akan berfokus pada sepak bola, tetapi juga akan diubah menjadi kawasan serba guna yang dinamis dan ramah bagi warga setempat sepanjang tahun.
Tom Ross, pemimpin dewan Trafford, menambahkan: "Kami sangat senang memperkenalkan rencana induk ini yang menandai dimulainya perjalanan panjang untuk merangkai apa yang bisa terjadi di mana, guna mewujudkan destinasi budaya dan olahraga kelas dunia ini.
"Kami ingin menciptakan tempat yang menyenangkan untuk dikunjungi, tidak hanya pada hari pertandingan tetapi setiap hari – dan kami mengundang sebanyak mungkin warga serta pelaku usaha untuk membantu mewujudkan visi ini, melalui proses konsultasi yang akan datang.
"Wharfside akan menjadi jaringan lingkungan yang menarik untuk tinggal, bekerja, berjalan-jalan, menjelajah, bersantai bersama keluarga, menikmati alam dan satwa liar, bertemu teman, makan di luar, minum-minum, berbelanja, dan bersenang-senang.
"Tempat ini akan memiliki taman dan ruang tepi air terbaik, perumahan termasuk pilihan yang terjangkau di lingkungan yang dinamis dan beragam, fasilitas kesehatan dan pendidikan baru, transportasi umum yang terintegrasi, serta tempat untuk berjalan kaki, bersepeda, dan beraktivitas."
- Getty Images Sport
Fase konsultasi desain semakin mendekat
Pihak manajemen United telah menekankan bahwa, hingga saat ini, belum ada keputusan akhir yang diambil terkait nasib atau masa depan Stadion Old Trafford yang ada saat ini. Tahap selanjutnya dari proyek raksasa ini akan berfokus pada pengumpulan masukan dari para pendukung mengenai cetak biru resmi dan desain arsitektur stadion baru tersebut. Proses konsultasi publik yang mendalam dengan para penggemar dan pelaku usaha setempat dijadwalkan akan diumumkan dalam waktu dekat.
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