Man Utd mengonfirmasi perekrutan pemain sayap Tottenham yang 'menjanjikan' dengan nilai transfer sebesar £8 juta

Manchester United telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Thompson dari Tottenham. Kesepakatan ini merupakan keberhasilan besar bagi klub, yang berhasil mengalahkan persaingan dari klub-klub domestik dan Eropa untuk mendapatkan jasa pemain timnas Inggris U-18 tersebut.

Klub tidak mengungkapkan rincian transfer tersebut, namun menurut Daily Mail, kesepakatan ini mencakup biaya awal sebesar £4 juta, ditambah £4 juta lainnya yang disusun sebagai bonus berdasarkan performa, serta klausul 20% bagi Spurs jika Thompson dijual ke klub lain di masa depan.







