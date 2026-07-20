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Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Man Utd mengonfirmasi perekrutan pemain sayap Tottenham yang 'menjanjikan' dengan nilai transfer sebesar £8 juta

Transfers
Manchester United
T. Thompson
Premier League
Tottenham Hotspur

Manchester United telah memperkuat lini serang mereka untuk masa depan dengan menyelesaikan proses perekrutan pemain sayap berbakat Tynan Thompson dari Tottenham Hotspur. Pemain berusia 18 tahun itu pindah ke Old Trafford melalui kesepakatan yang dilaporkan bernilai £8 juta, termasuk bonus yang bergantung pada performa.

  • United berhasil mendatangkan bintang muda Spurs yang sangat menjanjikan

    Manchester United telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Thompson dari Tottenham. Kesepakatan ini merupakan keberhasilan besar bagi klub, yang berhasil mengalahkan persaingan dari klub-klub domestik dan Eropa untuk mendapatkan jasa pemain timnas Inggris U-18 tersebut.

    Klub tidak mengungkapkan rincian transfer tersebut, namun menurut Daily Mail, kesepakatan ini mencakup biaya awal sebesar £4 juta, ditambah £4 juta lainnya yang disusun sebagai bonus berdasarkan performa, serta klausul 20% bagi Spurs jika Thompson dijual ke klub lain di masa depan.



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  • United sangat senang menyambut pemain muda yang 'menjanjikan'

    Thompson meninggalkan akademi Tottenham setelah enam tahun, setelah bergabung dengan klub tersebut pada usia 12 tahun. Setan Merah mengungkapkan kegembiraannya dalam pernyataan resmi klub, yang berbunyi: "Manchester United telah menyepakati perekrutan pemain sayap muda yang menjanjikan, Tynan Thompson, dengan syarat pendaftaran. Pemain timnas muda Inggris ini bergabung dari Tottenham Hotspur.

    "Pemain berusia 18 tahun ini mencetak 13 gol dan menyumbang enam assist musim lalu di level U-18 hingga U-21, termasuk tujuh gol dalam tujuh pertandingan UEFA Youth League. Penampilannya membuatnya mendapat kesempatan masuk dalam skuad pertandingan tim utama Spurs. Seluruh jajaran United ingin menyambut Tynan di klub ini dan mendoakan yang terbaik untuk masa depannya."



  • Kampanye perekrutan INEOS terus berlanjut

    Thompson merupakan rekrutan terbaru di tengah periode sibuk bagi United, yang telah menyelesaikan beberapa transfer besar untuk memperkuat susunan pemain inti dan kedalaman skuad secara keseluruhan. Sebelum merekrut pemain sayap Spurs tersebut, United telah menyelesaikan kesepakatan untuk Youri Tielemans, Andrey Santos, dan kiper veteran Karl Darlow.

    Perekrutan Thompson ini menandakan niat khusus untuk meningkatkan kualitas tim muda mereka sekaligus memberikan Michael Carrick opsi serangan yang serbaguna.

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  • Tottenham Hotspur v SK Slavia Praha - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    Jalur pengembangan pemain tim utama di Old Trafford

    Terlepas dari usianya, Thompson sudah menunjukkan potensi untuk menembus level sepak bola senior pada musim terakhirnya di Tottenham. Kemampuannya yang konsisten dalam mencetak gol serta kontribusinya yang kreatif membuatnya beberapa kali masuk dalam skuad pertandingan tim utama Spurs. Yang paling menonjol, ia masuk dalam daftar pemain cadangan yang tidak diturunkan dalam dua pertandingan Liga Champions, yang menunjukkan bahwa ia sudah dianggap siap menghadapi tekanan di level tertinggi. Thompson diperkirakan akan segera bergabung dengan rekan-rekan setim barunya di United, dan staf klub sangat antusias untuk mengintegrasikannya ke dalam lingkungan latihan.

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