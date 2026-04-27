Man Utd 'mengirim pemandu bakat' untuk memantau penyerang AC Milan, sementara Setan Merah mengetahui bahwa tawaran sebesar £52 juta mungkin cukup untuk memaksa terwujudnya transfer tersebut

Pencari bakat Manchester United hadir di San Siro pada Minggu malam untuk mengamati Leao selama laga imbang 0-0 Milan melawan Juventus, menurut Calcio Mercato. Pemain berusia 26 tahun itu bermain selama 81 menit, dengan para pendukung tuan rumah kembali mencemooh sang penyerang saat ia meninggalkan lapangan setelah gagal memecah kebuntuan dalam pertandingan yang berlangsung ketat, yang membuat Rossoneri tetap berada di posisi ketiga klasemen Serie A.

United diperkirakan akan kembali aktif di bursa transfer meskipun telah menghabiskan dana besar untuk pemain seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko musim panas lalu. Tim perekrutan klub kini berfokus untuk menambah kualitas elit ke skuad Michael Carrick saat mereka berusaha membangun musim yang telah membawa mereka ke ambang kualifikasi Liga Champions.