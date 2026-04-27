Man Utd 'mengirim pemandu bakat' untuk memantau penyerang AC Milan, sementara Setan Merah mengetahui bahwa tawaran sebesar £52 juta mungkin cukup untuk memaksa terwujudnya transfer tersebut
Setan Merah memperkuat misi pemantauan
Pencari bakat Manchester United hadir di San Siro pada Minggu malam untuk mengamati Leao selama laga imbang 0-0 Milan melawan Juventus, menurut Calcio Mercato. Pemain berusia 26 tahun itu bermain selama 81 menit, dengan para pendukung tuan rumah kembali mencemooh sang penyerang saat ia meninggalkan lapangan setelah gagal memecah kebuntuan dalam pertandingan yang berlangsung ketat, yang membuat Rossoneri tetap berada di posisi ketiga klasemen Serie A.
United diperkirakan akan kembali aktif di bursa transfer meskipun telah menghabiskan dana besar untuk pemain seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko musim panas lalu. Tim perekrutan klub kini berfokus untuk menambah kualitas elit ke skuad Michael Carrick saat mereka berusaha membangun musim yang telah membawa mereka ke ambang kualifikasi Liga Champions.
Harga murah terungkap
Meskipun Leao telah lama dianggap sebagai salah satu aset paling berharga dalam sepak bola Italia, laporan tersebut menunjukkan bahwa ia tidak lagi dipandang sebagai pemain yang tak tersentuh oleh petinggi Milan. Dikabarkan bahwa tawaran sebesar sekitar £52 juta mungkin cukup untuk menggoda klub raksasa Italia itu agar melepasnya, mengingat mereka berupaya menyeimbangkan neraca keuangan sebelum akhir tahun fiskal.
Penyerang ini saat ini masih memiliki sisa kontrak dua tahun di Milan, namun klub mungkin bersedia melepasnya jika penawaran yang diajukan sesuai dengan penilaian mereka. Bagi pemain dengan profil dan usianya, banyak pihak di Eropa menganggap angka yang disebutkan sebagai nilai yang sangat baik, terutama mengingat kemampuannya bermain baik sebagai sayap kiri maupun penyerang tengah.
Romano membenarkan adanya tawaran dari klub-klub Liga Premier
Pakar transfer Fabrizio Romano semakin memperkuat rumor tersebut dengan mengonfirmasi bahwa sejumlah klub Inggris telah aktif melakukan penyelidikan. Dalam siaran di saluran YouTube-nya, Romano menjelaskan bahwa meskipun prosesnya masih dalam tahap awal, para pemuncak klasemen Liga Premier sedang meletakkan dasar untuk sebuah transfer besar.
"Saya bisa memberitahu Anda bahwa beberapa klub Liga Premier telah melakukan kontak untuk memahami situasi Leao... dari apa yang saya dengar, dua klub Liga Premier sedang menghubungi untuk memahami situasinya," kata Romano. Dia menambahkan: "Kami tidak sedang membicarakan proposal resmi. Saat ini, kami tidak sedang membicarakan negosiasi resmi, tetapi klub-klub Liga Premier telah mulai melakukan kontak untuk memahami situasinya."
Faktor persaingan dan Liga Champions
Manchester United kemungkinan besar juga akan menghadapi persaingan ketat dari luar negeri untuk mendapatkan tanda tangan Leao, dengan Barcelona dan beberapa klub Liga Pro Arab Saudi juga dikabarkan tertarik pada mantan pemain Lille tersebut. Liverpool juga dikaitkan dengan sang penyerang saat mereka bersiap menghadapi masa depan tanpa Mohamed Salah, sehingga perebutan tanda tangannya menjadi salah satu kisah paling dinanti di musim panas ini.
Mendapatkan talenta elit kemungkinan besar akan bergantung pada kemampuan United untuk mengamankan posisi mereka di lima besar. Tim asuhan Carrick bisa hampir memastikan tempat mereka dengan kemenangan atas Brentford, yang akan membuat mereka unggul 11 poin dari Brighton di peringkat keenam. Dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, United ingin bergerak cepat untuk menghindari harga sang pemain melonjak lebih jauh setelah turnamen di Amerika Utara tersebut.