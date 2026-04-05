Man Utd mengatakan bahwa Scott McTominay ‘bukan Bruno Fernandes’ namun ‘sangat ingin kembali’ saat mantan bintang Setan Merah itu mengklaim akan pindah ke Napoli

Meskipun pemain internasional Skotlandia itu mencetak 12 gol di Serie A untuk membantu Napoli meraih gelar keempat mereka, Pallister dengan cepat membedakannya dari Fernandes. Klub raksasa Inggris itu sangat bergantung pada playmaker asal Portugal mereka, sedangkan McTominay bermain dengan gaya yang berbeda. Pallister menjelaskan: "Kita sedang membicarakan gaya sepak bola yang berbeda, bukan? Dia selalu memiliki potensi mencetak gol. Dia telah membuktikannya untuk Skotlandia, dan juga untuk Napoli. Akan menarik, bukan, untuk melihat jika seseorang menempatkannya di posisi itu dan berkata, ‘Baiklah, kamu akan menjadi gelandang serang seperti Bruno.’ Dengarkan, dia bukan Bruno Fernandes. Dia tidak melihat umpan-umpan yang dilihat Bruno, tapi dia memberikan ancaman gol. Tapi saya tidak berpikir, setidaknya di Manchester United, mereka akan memainkannya di posisi itu."