Man Utd mengatakan bahwa Scott McTominay ‘bukan Bruno Fernandes’ namun ‘sangat ingin kembali’ saat mantan bintang Setan Merah itu mengklaim akan pindah ke Napoli
Ikatan yang masih terjalin dengan Old Trafford
Menurut Record Sport, Pallister menegaskan bahwa Manchester United telah melakukan kesalahan dengan membiarkan McTominay hengkang dalam kesepakatan senilai £26 juta ($34 juta). Klub tersebut telah menyaksikan sang gelandang bersinar di Italia, namun legenda United itu merasa reuni antara keduanya mungkin akan terwujud. Pallister mengatakan: "Dengar, saya pikir Scott McTominay memiliki ikatan yang kuat dengan Manchester United dan para penggemar. Dia tumbuh besar di sana, dan saya yakin ada tempat di hatinya yang membuatnya ingin kembali ke Manchester United, tapi apakah itu mungkin atau tidak, saya tidak tahu. Dia adalah pemain yang mungkin tidak akan saya lepaskan."
Gaya yang berbeda dari Fernandes
Meskipun pemain internasional Skotlandia itu mencetak 12 gol di Serie A untuk membantu Napoli meraih gelar keempat mereka, Pallister dengan cepat membedakannya dari Fernandes. Klub raksasa Inggris itu sangat bergantung pada playmaker asal Portugal mereka, sedangkan McTominay bermain dengan gaya yang berbeda. Pallister menjelaskan: "Kita sedang membicarakan gaya sepak bola yang berbeda, bukan? Dia selalu memiliki potensi mencetak gol. Dia telah membuktikannya untuk Skotlandia, dan juga untuk Napoli. Akan menarik, bukan, untuk melihat jika seseorang menempatkannya di posisi itu dan berkata, ‘Baiklah, kamu akan menjadi gelandang serang seperti Bruno.’ Dengarkan, dia bukan Bruno Fernandes. Dia tidak melihat umpan-umpan yang dilihat Bruno, tapi dia memberikan ancaman gol. Tapi saya tidak berpikir, setidaknya di Manchester United, mereka akan memainkannya di posisi itu."
Kejutan atas kepergian di musim panas
Keputusan untuk melepas pemain jebolan akademi tersebut membuat para penggemar setia Old Trafford terkejut. Ia merupakan bagian penting dari skuad asuhan Erik ten Hag yang berhasil menjuarai Piala FA, sebelum akhirnya hengkang beberapa bulan kemudian. Pallister tetap bersikukuh bahwa gelandang pekerja keras itu seharusnya tetap bertahan di wilayah Northwest. Ia mencatat: "Saya selalu berpikir dia akan menjadi bagian penting dari skuad. Dan seperti yang saya katakan, saya tidak akan membiarkan Scott McTominay pergi karena saya yakin dalam setiap pertandingan yang dia mainkan dan saat mengenakan seragam itu, dia ingin memberikan yang terbaik. Saya rasa beberapa orang terkejut saat dia akhirnya pergi."
Ambisi Piala Dunia bersama Skotlandia
Terlepas dari masa depannya di klub, bintang Napoli ini saat ini sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia musim panas ini. Popularitasnya melonjak drastis pada Agustus lalu ketika ia menempati peringkat ke-18 dalam ajang Ballon d'Or. Steve Clarke akan sangat mengandalkan pemain andalannya ini saat tim nasional bersiap menghadapi Brasil, Haiti, dan Maroko.