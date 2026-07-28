Man Utd menerima minat transfer Joshua Zirkzee dari DUA rival Premier League saat Ajax juga mengajukan pertanyaan untuk striker Belanda itu

Zirkzee muncul sebagai target transfer utama pada musim panas ini, dengan beberapa klub menjajaki kesepakatan, menurut The Athletic. Striker Belanda itu, yang terbuka untuk dijual oleh Manchester United, sedang mempertimbangkan opsi-opsinya setelah menjalani periode sulit di sepak bola Inggris. Dua rival Premier League yang tidak disebutkan namanya telah mengecek situasinya, sementara Ajax juga menanyakan sikap United. Namun, klub Eredivisie itu diperkirakan tidak akan mengejar kesepakatan setelah kedatangan Marcos Leonardo dan Tolu Arokodare.

Sementara itu, Juventus bergerak serius untuk mengamankan tanda tangannya. Raksasa Italia itu sedang mengupayakan kesepakatan peminjaman, dengan Zirkzee dilaporkan memberikan lampu hijau untuk kembali ke Serie A.







