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Man Utd menerima minat transfer Joshua Zirkzee dari DUA rival Premier League saat Ajax juga mengajukan pertanyaan untuk striker Belanda itu
Peminat Zirkzee mulai berdatangan
Zirkzee muncul sebagai target transfer utama pada musim panas ini, dengan beberapa klub menjajaki kesepakatan, menurut The Athletic. Striker Belanda itu, yang terbuka untuk dijual oleh Manchester United, sedang mempertimbangkan opsi-opsinya setelah menjalani periode sulit di sepak bola Inggris. Dua rival Premier League yang tidak disebutkan namanya telah mengecek situasinya, sementara Ajax juga menanyakan sikap United. Namun, klub Eredivisie itu diperkirakan tidak akan mengejar kesepakatan setelah kedatangan Marcos Leonardo dan Tolu Arokodare.
Sementara itu, Juventus bergerak serius untuk mengamankan tanda tangannya. Raksasa Italia itu sedang mengupayakan kesepakatan peminjaman, dengan Zirkzee dilaporkan memberikan lampu hijau untuk kembali ke Serie A.
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Juventus mencari tambahan kekuatan di lini serang
Juventus membidik tambahan amunisi lini serang yang ambisius untuk pelatih Luciano Spalletti, dengan harapan memasangkan Zirkzee dengan Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain. Langkah agresif di bursa transfer ini menyusul cedera yang dialami penyerang muda Italia Jeff Ekhator. Jajaran petinggi Juventus meyakini kematangan teknik Zirkzee akan melengkapi kecepatan Kolo Muani dengan sempurna. Ketertarikan mereka didorong oleh direktur sepak bola Ricky Massara, yang sebelumnya sempat mencoba merekrut pemain Belanda itu untuk Roma.
Kesulitan di Premier League
Zirkzee tiba di Old Trafford dari Bologna pada 2024 dengan nilai transfer £36,5 juta, dengan ekspektasi tinggi setelah menjalani kampanye Serie A 2023-24 yang gemilang. Namun, penyerang bertalenta teknik itu kesulitan beradaptasi dengan tuntutan berat Premier League. Sang striker hanya mencatatkan 19 kali sebagai starter dalam 56 penampilan liga sepanjang dua musim terakhir, dengan torehan hanya lima gol di Premier League. Terlepas dari kesulitan di kompetisi domestik tersebut, Zirkzee baru-baru ini menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol luar biasa dalam penampilan pramusim yang kuat melawan Rosenborg.
- Getty Images
Apa berikutnya untuk Zirkzee?
Saat manajer United Michael Carrick berupaya melancarkan tantangan perebutan gelar Premier League untuk musim 2026-27, klub akan mempertimbangkan dengan cermat opsi mereka di lini serang. Melepas Zirkzee bisa memberikan ruang skuad yang diperlukan untuk mewujudkan rencana transfer ambisius ini. Dengan masa depan Zirkzee yang belum pasti, para peminat akan terus mencoba membujuknya untuk meninggalkan Old Trafford pada musim panas ini.
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