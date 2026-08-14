Sosok yang akan terasa seperti rekrutan baru bagi Manchester United, meski sudah berada dalam naungan klub sejak usia tujuh tahun, adalah Marcus Rashford. Penyerang timnas Inggris itu sedang diintegrasikan kembali ke dalam skuad setelah menjalani masa peminjaman di Aston Villa dan Barcelona.

Pemain berusia 28 tahun itu sempat mencari kepindahan permanen ke klub lain, tetapi dengan catatan 426 penampilan dan 138 gol untuk United, ia diyakini bisa memberi dampak positif di lingkungan yang sudah dikenalnya.

Pemenang Premier League dan Liga Champions, Evra, menambahkan soal Rashford yang mendapat kesempatan memulai dari awal lagi di Manchester: “Saya pikir fans United itu memaafkan. Mereka memaafkan. Tapi setelah itu, Anda tahu, ada banyak tekanan di media sosial dan hal-hal seperti itu, saya pikir [Matheus] Cunha tampil sangat baik.

“Sekarang tergantung Marcus untuk menerima bahwa mungkin dia bukan pilihan pertama. Saya bukan pilihan pertama, tetapi saya akan membuktikan kepada kalian bahwa ketika saya berada di lapangan, saya akan berdarah dan mati untuk Man United.

“Jadi dia hanya perlu jujur pada dirinya sendiri. Namun fans memaafkan. Sebagian dari mereka, ya, di media sosial, mereka akan bikin ribut, tetapi fans United yang sesungguhnya benar-benar ingin Marcus Rashford sukses di United.”