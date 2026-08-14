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Man Utd mendapat saran transfer Victor Osimhen 'terbaik' dalam perburuan striker, saat Patrice Evra yakin fans Manchester United akan 'memaafkan' pahlawan didikan akademi yang kembali, Marcus Rashford
Pemain internasional Nigeria Osimhen membanggakan catatan gol yang impresif
Osimhen disebut-sebut sempat masuk radar perekrutan United dalam beberapa waktu terakhir, dengan kiprahnya di sepertiga akhir lapangan mustahil untuk diabaikan. Ia menikmati kejayaan gelar Serie A sambil mencetak 76 gol dalam empat musim di Napoli.
Standar individu yang luar biasa tetap terjaga di Turki, dengan 59 gol dicetak untuk Gala dari 74 penampilan. Ia terikat kontrak di Istanbul hingga 2029, yang berarti tawaran besar akan dibutuhkan agar pembicaraan bisa dimulai.
- Getty
Yang dibutuhkan Manchester United sebelum tenggat waktu transfer musim panas
Evra meyakini Manchester United harus berani merogoh kocek dalam-dalam untuk penyerang berusia 27 tahun itu, dengan Benjamin Sesko menjadi satu-satunya No.9 murni dalam skuad Michael Carrick. Berbicara kepada GOAL bekerja sama dengan Stake, mantan pemain internasional Prancis itu mengatakan soal apa yang dibutuhkan Manchester United sebelum tenggat waktu berikutnya berlalu: "Seorang striker, seseorang yang mencetak gol. Saya pikir itulah yang saya lihat. Itulah mengapa bagi saya, Osimhen adalah yang terbaik. Dia adalah contoh yang sempurna.
"Kami akan kehilangan Casemiro, tetapi saya percaya pada [Andrey] Santos dan dari apa yang saya lihat di pramusim, dia bisa melakukan sesuatu yang bagus di sana. Dan Bruno [Fernandes], dia tetap Bruno. [Patrick] Dorgu dan [Bryan] Mbeumo bermain, kami punya Amad Diallo. Jadi kami memang punya sesuatu secara ofensif.
"Secara defensif, mereka mungkin perlu mencari alternatif bek kiri yang bagus. Mungkin bek tengah lain. Harry Maguire, bagi saya, menjalankan tugasnya dan Anda tahu, dia banyak dikritik, tetapi dia menunjukkan kepada Anda ketangguhan. Saya pikir mungkin kami perlu mencari bek kanan yang bagus, bek kanan yang bagus dalam menyerang dan bertahan."
Mengapa Rashford akan terasa seperti rekrutan baru bagi Manchester United
Sosok yang akan terasa seperti rekrutan baru bagi Manchester United, meski sudah berada dalam naungan klub sejak usia tujuh tahun, adalah Marcus Rashford. Penyerang timnas Inggris itu sedang diintegrasikan kembali ke dalam skuad setelah menjalani masa peminjaman di Aston Villa dan Barcelona.
Pemain berusia 28 tahun itu sempat mencari kepindahan permanen ke klub lain, tetapi dengan catatan 426 penampilan dan 138 gol untuk United, ia diyakini bisa memberi dampak positif di lingkungan yang sudah dikenalnya.
Pemenang Premier League dan Liga Champions, Evra, menambahkan soal Rashford yang mendapat kesempatan memulai dari awal lagi di Manchester: “Saya pikir fans United itu memaafkan. Mereka memaafkan. Tapi setelah itu, Anda tahu, ada banyak tekanan di media sosial dan hal-hal seperti itu, saya pikir [Matheus] Cunha tampil sangat baik.
“Sekarang tergantung Marcus untuk menerima bahwa mungkin dia bukan pilihan pertama. Saya bukan pilihan pertama, tetapi saya akan membuktikan kepada kalian bahwa ketika saya berada di lapangan, saya akan berdarah dan mati untuk Man United.
“Jadi dia hanya perlu jujur pada dirinya sendiri. Namun fans memaafkan. Sebagian dari mereka, ya, di media sosial, mereka akan bikin ribut, tetapi fans United yang sesungguhnya benar-benar ingin Marcus Rashford sukses di United.”
- Getty/GOAL
Jadwal Manchester United 2026-27: Pramusim & laga pembuka Premier League
Rashford menyaksikan dari pinggir lapangan saat United mengalahkan Leeds lewat adu penalti dalam laga uji coba terbaru mereka. Ia bisa mendapat menit bermain ketika Manchester United menghadapi AC Milan milik Christian Pulisic pada Sabtu.
Carrick kemudian akan membawa timnya memburu poin Premier League untuk pertama kalinya pada musim 2026-27 ketika bertandang ke Hull City yang baru promosi pada 22 Agustus, dengan tekanan untuk mempersembahkan trofi besar sambil tampil di kompetisi domestik dan Eropa.
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