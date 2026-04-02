Man Utd mendapat saran transfer Harry Kane yang 'konyol' setelah Bayern Munich mengakui niat untuk menjualnya
Klausul pelepasan dalam kontrak Kane telah berakhir
Bayern telah mengikat Kane dengan kontrak hingga musim panas 2027. Klausul pelepasan dalam perjanjian tersebut kini telah kedaluwarsa, yang berarti pemain berusia 32 tahun itu tidak dapat direkrut oleh klub mana pun dengan harga £57 juta ($75 juta).
Tawaran perpanjangan kontrak di Allianz Arena dikabarkan telah diajukan, dengan juara Bundesliga tersebut berupaya keras memastikan pemain yang telah mencetak 133 gol dalam 136 penampilan itu tetap bertahan di skuad mereka. Namun, mereka menyadari bahwa minat dari klub lain mungkin sulit untuk ditolak.
Harga yang diminta: Berapa nilai Kane?
Presiden kehormatan Uli Hoeness mengatakan kepada kicker saat ditanya mengenai masa depan Kane: “Dia tidak menggunakan klausul pelepasannya, yang berarti dia pasti terikat kontrak di sini hingga musim panas 2027. Yang saya dengar dan rasakan adalah bahwa dia dan keluarganya merasa sangat nyaman di sini. Kita tidak pernah tahu kapan klub Saudi akan datang dan menawar dengan harga tinggi... Tapi dia merasa sangat betah di sini.”
Hoeness menambahkan mengenai harga jual potensial Kane, mengingat tidak ada tanda-tanda mantan striker Tottenham itu melambat: “Alexander Isak dari Liverpool berharga €150 juta. Jika dia bernilai €150 juta, maka Harry bernilai €250 juta.”
Apakah Man Utd akan kembali menunjukkan minat pada Kane?
Tidak mungkin United mau mengeluarkan biaya sebesar itu untuk penyerang yang sudah tidak muda lagi itu — meski dengan mempertimbangkan rekor Kane — tetapi mereka mungkin tergoda untuk menjajaki kesepakatan jika penyerang tangguh itu memasuki tahun terakhir kontraknya saat ini.
Mick Brown, yang pernah menjadi kepala pencari bakat Setan Merah, yakin bahwa United akan mempertimbangkan opsi tersebut jika Kane tersedia. Dia mengatakan kepada Football Insider: “Masa depan Harry Kane akan menarik. Banyak hal akan bergantung pada apa yang dia inginkan, karena semua orang yang Anda ajak bicara mengatakan dia bahagia di Bayern Munich, tetapi kini ada spekulasi bahwa dia bisa tergoda untuk pindah.
“Ketika orang-orang [Hoeness] mengatakan hal-hal seperti itu, tentu saja Anda akan menyadarinya. Jika negosiasi kontraknya mungkin tidak berjalan sesuai rencana dan mereka berpikir dia bisa tergoda untuk pindah ke Arab Saudi, apa yang menghalangi klub-klub Premier League untuk melakukan pendekatan?
“Siapa pun itu, mungkin Man United atau klub lain, jika Kane mempertimbangkan untuk meninggalkan Bayern Munich, mereka akan bodoh jika tidak meliriknya. Dia mungkin ingin kembali ke Inggris dan mencoba memecahkan rekor Shearer, itu yang menjadi pembicaraan saat dia meninggalkan Tottenham.
“Menurut semua laporan, saya pikir dia bahagia di Bayern dan itu mungkin tidak akan berubah, tapi jika ada indikasi dia bisa pergi, minat pasti akan ada.”
Setan Merah telah menghabiskan dana untuk opsi penyerang lainnya
Kane pernah masuk dalam radar perekrutan United di masa lalu, namun tak pernah tercapai kesepakatan dengan rival mereka di Liga Premier, Tottenham. Mereka terus berinvestasi besar-besaran pada para penyerang—termasuk pemain seperti Rasmus Hojlund dan Benjamin Sesko—namun akan menyambut baik setiap peluang untuk membawa Kane, yang memecahkan rekor, kembali ke tanah airnya.