Man Utd mendapat saran transfer Harry Kane yang 'konyol' setelah Bayern Munich mengakui niat untuk menjualnya

Tidak mungkin United mau mengeluarkan biaya sebesar itu untuk penyerang yang sudah tidak muda lagi itu — meski dengan mempertimbangkan rekor Kane — tetapi mereka mungkin tergoda untuk menjajaki kesepakatan jika penyerang tangguh itu memasuki tahun terakhir kontraknya saat ini.

Mick Brown, yang pernah menjadi kepala pencari bakat Setan Merah, yakin bahwa United akan mempertimbangkan opsi tersebut jika Kane tersedia. Dia mengatakan kepada Football Insider: “Masa depan Harry Kane akan menarik. Banyak hal akan bergantung pada apa yang dia inginkan, karena semua orang yang Anda ajak bicara mengatakan dia bahagia di Bayern Munich, tetapi kini ada spekulasi bahwa dia bisa tergoda untuk pindah.

“Ketika orang-orang [Hoeness] mengatakan hal-hal seperti itu, tentu saja Anda akan menyadarinya. Jika negosiasi kontraknya mungkin tidak berjalan sesuai rencana dan mereka berpikir dia bisa tergoda untuk pindah ke Arab Saudi, apa yang menghalangi klub-klub Premier League untuk melakukan pendekatan?

“Siapa pun itu, mungkin Man United atau klub lain, jika Kane mempertimbangkan untuk meninggalkan Bayern Munich, mereka akan bodoh jika tidak meliriknya. Dia mungkin ingin kembali ke Inggris dan mencoba memecahkan rekor Shearer, itu yang menjadi pembicaraan saat dia meninggalkan Tottenham.

“Menurut semua laporan, saya pikir dia bahagia di Bayern dan itu mungkin tidak akan berubah, tapi jika ada indikasi dia bisa pergi, minat pasti akan ada.”