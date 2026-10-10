Penyerang senilai £65 juta itu awalnya mengalami cedera tulang kering saat melawan Liverpool pada Mei lalu. Masalah tersebut membuatnya absen sepanjang agenda pramusim United, meski ia sempat kembali dan mencetak dua gol dalam enam penampilan awal musim. Namun, Carrick mengonfirmasi keluhan yang sekarang sedikit berbeda, sehingga membuatnya absen melawan Spurs dan berpotensi lebih lama lagi.

"Itu bukan masalah yang persis sama," jelas Carrick. "Masih di area yang mirip, tetapi bukan hal yang sama persis lagi. Dan kami masih sedikit berusaha memahaminya untuk melihat berapa lama masalah ini akan berlangsung. Tentu kami berharap dia bisa segera kembali, tetapi saat ini masih belum sepenuhnya jelas."

Ketika ditanya apakah klub akan mengandalkan istirahat sebelum mengeksplorasi perawatan alternatif, bos United itu menambahkan: "Ya, ada berbagai hal yang harus dilihat. Saya rasa dia sebenarnya sudah pulih dengan sangat baik dari yang pertama, dan ada banyak waktu, lalu kadang hal-hal seperti ini bisa muncul. Tubuh melakukan hal-hal tertentu, dan kami harus merespons itu serta mencoba membawanya kembali secepat mungkin."



