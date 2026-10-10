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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Man Utd mendapat pukulan besar terkait cedera Benjamin Sesko ketika Michael Carrick mengakui tanggal kembalinya striker senilai £65 juta itu "tidak jelas"

B. Sesko
Manchester United
Tottenham Hotspur
M. Carrick
Manchester United vs Tottenham Hotspur
Premier League

Manajer Manchester United Michael Carrick menyampaikan kabar kondisi kebugaran yang mengecewakan terkait penyerang bintang Benjamin Sesko jelang pertemuan krusial Premier League dengan Tottenham. Penyerang Slovenia itu diperkirakan akan menepi untuk sementara waktu saat klub berjuang mencari penyebab utama masalah tulang kering yang terus berlanjut.

  • Sesko menepi saat krisis cedera United makin parah

    Sesko terpaksa absen dalam hasil imbang 1-1 United melawan Fulham baru-baru ini setelah masalah tulang kering yang tak kunjung hilang kembali kambuh. Penyerang itu kemudian mundur dari skuad internasional Slovenia, bergabung dengan Marcus Rashford, Kobbie Mainoo, dan Karl Darlow di ruang perawatan.

    Waktunya sangat buruk bagi United yang sedang tersendat dan sangat membutuhkan dorongan untuk memulai kampanye mereka. Mereka akan menjamu Tottenham yang belum meraih kemenangan pada Sabtu, tetapi Carrick harus menghadapi daftar pemain absen yang terus bertambah. Bek Patrick Dorgu dan Noussair Mazraoui juga mengalami cedera baru selama jeda internasional baru-baru ini, yang semakin menguras skuad.


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    'Belum terlalu jelas' kapan sang striker akan kembali

    Penyerang senilai £65 juta itu awalnya mengalami cedera tulang kering saat melawan Liverpool pada Mei lalu. Masalah tersebut membuatnya absen sepanjang agenda pramusim United, meski ia sempat kembali dan mencetak dua gol dalam enam penampilan awal musim. Namun, Carrick mengonfirmasi keluhan yang sekarang sedikit berbeda, sehingga membuatnya absen melawan Spurs dan berpotensi lebih lama lagi.

    "Itu bukan masalah yang persis sama," jelas Carrick. "Masih di area yang mirip, tetapi bukan hal yang sama persis lagi. Dan kami masih sedikit berusaha memahaminya untuk melihat berapa lama masalah ini akan berlangsung. Tentu kami berharap dia bisa segera kembali, tetapi saat ini masih belum sepenuhnya jelas."

    Ketika ditanya apakah klub akan mengandalkan istirahat sebelum mengeksplorasi perawatan alternatif, bos United itu menambahkan: "Ya, ada berbagai hal yang harus dilihat. Saya rasa dia sebenarnya sudah pulih dengan sangat baik dari yang pertama, dan ada banyak waktu, lalu kadang hal-hal seperti ini bisa muncul. Tubuh melakukan hal-hal tertentu, dan kami harus merespons itu serta mencoba membawanya kembali secepat mungkin."


  • Baleba mendekati debut di tengah dorongan di lini tengah

    Meski opsi serangan United terlihat tipis, ada kabar positif terkait rekrutan musim panas Carlos Baleba. Pemain yang didatangkan dari Brighton dengan nilai £70 juta itu sedang memulihkan cedera pergelangan kaki dan hanya menjadi pemain cadangan yang tidak dimainkan di Craven Cottage, tetapi kini ia akhirnya semakin dekat untuk menjalani debut kompetitif.

    "Dia jelas semakin dekat, Carlos," ungkap Carrick. "Senang rasanya bisa melihat dia kembali berlatih di lapangan dan melihatnya dari dekat. Dia bermain sedikit dalam laga latihan yang kami jalani pekan lalu, jadi itu bagus baginya untuk mendapatkan beberapa menit bermain."

    Namun, Carrick mengingatkan agar tidak terburu-buru memainkan gelandang tersebut. Ia menambahkan: "Saya rasa ada sisi lain dari situasi ini, dia sudah melewatkan banyak hal, dan dia kehilangan waktu yang krusial, terutama pada akhir pramusim. Kami perlu sedikit bersabar agar dia bisa mencapai kondisi terbaiknya. Tugas kami adalah menentukan momen yang tepat untuknya juga, tetapi dia memberi kami banyak hal. Saya sudah mengatakannya sebelumnya, kami sangat senang dengan lini tengah yang kami miliki, juga dengan pilihan dan opsi yang ada, dan dia jelas menambah kekuatan di sana."


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    Laga Tottenham menuntut respons segera

    United harus mengatasi daftar cedera mereka yang kian bertambah untuk membangkitkan awal musim yang lamban. Menghadapi Tottenham yang sedang kehilangan performa memberikan peluang penting untuk mengamankan tiga poin, tetapi Carrick perlu menemukan solusi kreatif di sepertiga akhir tanpa penyerang andalannya.

    Dengan Baleba yang siap memperkuat lini tengah, Manchester United memiliki fondasi yang solid untuk dibangun. Namun, menyeimbangkan tuntutan fisik para pemain yang baru kembali akan menjadi krusial jika United ingin menghindari kemunduran lebih lanjut di tengah jadwal musim gugur yang padat.

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