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Man Utd mendapat dorongan besar di bursa transfer saat bintang Freiburg senilai £50 juta, Igor Matanovic, 'siap menyambut' kepindahan ke Old Trafford
United tingkatkan pencarian striker
United mendapat dorongan besar dalam perburuan striker tengah baru. FootballInsidermengabarkan bahwa bintang Freiburg, Matanovic, sangat ingin bergabung dengan Manchester United dan menorehkan jejaknya di Premier League.
Michael Carrick bertekad memperkuat opsi serangnya di Old Trafford. Benjamin Sesko saat ini merupakan satu-satunya striker senior alami dalam skuad, tetapi penyerang itu kesulitan akibat cedera tulang kering musim ini.
Meski pemain seperti Matheus Cunha dan Joshua Zirkzee bisa dimainkan sebagai nomor sembilan, tidak satu pun dari mereka merupakan target man tradisional. Kurangnya kedalaman ini membuat United memburu penyerang tajam murni yang andal di bursa transfer.
- Getty Images
Matanovic siap pindah
Matanovic telah menarik perhatian sejumlah klub papan atas setelah menjalani periode yang mengesankan di Jerman. Menurut laporan yang sama, pemain berusia 23 tahun itu akan "melompat" pada kesempatan untuk bergabung dengan Manchester United.
Peluang untuk menguji dirinya di kasta tertinggi sepakbola Inggris sangat menarik bagi pemain internasional Kroasia itu. Namun, United bukan satu-satunya klub besar yang memantau perkembangan pesatnya di Bundesliga.
Arsenal dan Chelsea juga sama-sama mengawasi penyerang menjanjikan tersebut dengan saksama. Matanovic bergabung dengan Freiburg pada musim panas 2025 dan sejak itu telah mencatatkan 21 gol yang mencolok serta enam assist dalam 57 penampilan di semua kompetisi.
Freiburg pasang harga jual sangat tinggi
Meski minat dari Inggris terus meningkat, Freiburg tetap berada dalam posisi tawar yang sangat kuat. FootballInsider mengklaim klub Jerman itu akan secara tegas menolak menjual penyerang bintang mereka di tengah jalannya musim ini.
Freiburg tidak berada di bawah tekanan finansial untuk melepasnya pada jendela transfer Januari mendatang. Karena itu, mereka dikabarkan akan meminta biaya sebesar £50 juta untuk berpisah dengan pemain berusia 23 tahun tersebut.
Matanovic memulai musim ini dalam performa yang luar biasa, dengan mencetak enam gol dan menyumbang dua assist dalam hanya tujuh pertandingan. Konsistensi itu menjelaskan mengapa Freiburg percaya diri memasang harga tinggi.
- Getty
Saatnya dewan mengambil keputusan
Dengan kepindahan di pertengahan musim praktis tertutup, United kemungkinan harus menunggu hingga musim panas 2027 untuk mengamankan tanda tangan Matanovic. Klub kini harus memutuskan apakah akan memenuhi banderol ketat Freiburg sebesar £50 juta.
Carrick dan petinggi United akan terus memantau performa sang striker di Bundesliga dalam beberapa bulan ke depan. Jika Matanovic mempertahankan laju golnya saat ini, daftar peminat papan atas untuk dirinya bisa dengan mudah bertambah.
Sementara itu, Manchester United harus menjalani sisa musim ini dengan opsi lini serang yang ada saat ini. Carrick berharap Sesko bisa mengatasi masalah cederanya agar dapat memimpin lini depan secara efektif saat United bersaing di berbagai ajang.
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