United mendapat dorongan besar dalam perburuan striker tengah baru. FootballInsidermengabarkan bahwa bintang Freiburg, Matanovic, sangat ingin bergabung dengan Manchester United dan menorehkan jejaknya di Premier League.

Michael Carrick bertekad memperkuat opsi serangnya di Old Trafford. Benjamin Sesko saat ini merupakan satu-satunya striker senior alami dalam skuad, tetapi penyerang itu kesulitan akibat cedera tulang kering musim ini.

Meski pemain seperti Matheus Cunha dan Joshua Zirkzee bisa dimainkan sebagai nomor sembilan, tidak satu pun dari mereka merupakan target man tradisional. Kurangnya kedalaman ini membuat United memburu penyerang tajam murni yang andal di bursa transfer.