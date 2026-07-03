Man Utd memulai pembicaraan transfer Crysencio Summerville dengan West Ham sementara masa depan Marcus Rashford masih belum jelas

Reputasi Summerville melonjak tajam berkat penampilannya bersama Belanda di panggung dunia. Meskipun Oranje tersingkir oleh Maroko di babak 32 besar, pemain sayap ini menjadi sorotan utama dalam skuad asuhan Ronald Koeman. Ia mencetak gol dalam kedua pertandingan pembuka fase grup dan memberikan assist penting bagi Cody Gakpo selama babak gugur.

Manchester United juga sedang memantau opsi-opsi lain, termasuk Ismaila Sarr dari Crystal Palace, karena mereka ingin mempersiapkan segala kemungkinan di posisi sayap. Namun, dengan tersingkirnya Belanda dari turnamen ini, Setan Merah kini memiliki peluang yang jelas untuk bernegosiasi langsung dengan Summerville.