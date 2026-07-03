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Man Utd memulai pembicaraan transfer Crysencio Summerville dengan West Ham sementara masa depan Marcus Rashford masih belum jelas
United semakin gencar mengejar Summerville
Manchester United telah meningkatkan ketertarikannya pada pemain sayap West Ham, Summerville, dengan kedua klub kini menjalin kontak langsung terkait kemungkinan transfer pada musim panas ini, menurut talkSPORT. Pembicaraan masih berada pada tahap awal, namun pemain berusia 24 tahun itu telah muncul sebagai salah satu target utama klub di lini serang. Summerville diperkirakan akan dibanderol sekitar £50 juta setelah menarik perhatian berkat penampilannya musim lalu dan di Piala Dunia musim panas ini.
- AFP
Prestasi gemilang di Piala Dunia mendongkrak harga saham
Reputasi Summerville melonjak tajam berkat penampilannya bersama Belanda di panggung dunia. Meskipun Oranje tersingkir oleh Maroko di babak 32 besar, pemain sayap ini menjadi sorotan utama dalam skuad asuhan Ronald Koeman. Ia mencetak gol dalam kedua pertandingan pembuka fase grup dan memberikan assist penting bagi Cody Gakpo selama babak gugur.
Manchester United juga sedang memantau opsi-opsi lain, termasuk Ismaila Sarr dari Crystal Palace, karena mereka ingin mempersiapkan segala kemungkinan di posisi sayap. Namun, dengan tersingkirnya Belanda dari turnamen ini, Setan Merah kini memiliki peluang yang jelas untuk bernegosiasi langsung dengan Summerville.
Dilema Rashford
Terlepas dari upaya untuk mendatangkan Summerville, langkah konkret apa pun untuk merekrut pemain sayap baru sangat bergantung pada situasi seputar Rashford. Pemain internasional Inggris ini dijadwalkan kembali ke Manchester musim panas ini, namun masa depannya dalam jangka panjang di Old Trafford masih diselimuti ketidakpastian setelah beberapa waktu absen dari tim utama.
Rashford belum pernah tampil untuk United sejak 2024, setelah menghabiskan waktu dengan status pinjaman. Baru-baru ini, Barcelona memutuskan untuk tidak merekrut Rashford secara permanen setelah masa pinjamannya di La Liga berakhir, sehingga sang penyerang kini berada di persimpangan jalan. Meskipun ia masih bisa bertahan di bawah manajemen saat ini, klausul pelepasannya sebesar £40 juta — yang dapat diaktifkan oleh klub mana pun kecuali Manchester City dan Liverpool — terus menjadi topik hangat di bursa transfer.
- Getty Images Sport
United menunggu kejelasan sebelum mengambil langkah
United diperkirakan akan melanjutkan pembicaraan dengan West Ham sambil memantau situasi Rashford. Keputusan terkait pemain timnas Inggris tersebut kemungkinan besar akan menentukan apakah klub dapat melanjutkan negosiasi untuk mendatangkan Summerville atau mencari opsi penyerang sayap lainnya.
Summerville menutup musim Liga Premier dengan mencetak lima gol dan empat assist dalam 31 penampilan. Meskipun West Ham terdegradasi, United yakin sang pemain sayap memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh jika kesepakatan tersebut dapat terwujud.
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