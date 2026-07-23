Getty Images Sport
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Man Utd mempertimbangkan untuk merekrut Tyler Adams, bintang timnas AS dan Bournemouth yang tersedia dengan harga murah
Setan Merah mencari tambahan pemain di lini tengah
Menurut Daily Mail, Manchester United sedang secara aktif menjajaki kemungkinan mendatangkan Adams ke Old Trafford seiring upaya mereka untuk menyempurnakan susunan lini tengah yang telah direkonstruksi. Klub ini telah bergerak proaktif di bursa transfer saat ini, dengan mengamankan jasa Andrey Santos dari Chelsea dan Youri Tielemans dari Aston Villa dengan total pengeluaran sebesar £85 juta. Namun, hengkangnya pemain veteran asal Brasil, Casemiro, dengan status bebas transfer serta cedera serius yang dialami Manuel Ugarte telah memaksa tim perekrutan untuk mencari pemain tambahan guna memperkuat kedalaman skuad.
Ugarte, yang mengalami cedera lutut jangka panjang saat membela Uruguay di Piala Dunia, telah meninggalkan kekosongan di lini tengah bertahan yang sangat ingin diisi oleh Michael Carrick. Meskipun klub ini harus menyeimbangkan berbagai kebutuhan posisi dan anggaran transfer yang diawasi dengan ketat, nama Adams tetap menjadi salah satu yang konsisten dalam daftar incaran mereka.
- Getty Images Sport
Acara pembukaan bertema keuangan di Vitality Stadium
Salah satu faktor utama di balik minat United terhadap Adams adalah perkiraan biaya transfer yang diperkirakan mencapai sekitar £35 juta. Angka tersebut menjadikannya target yang jauh lebih terjangkau dibandingkan banyak gelandang bertahan elit lainnya yang saat ini tersedia di pasar. Meskipun Bournemouth tetap teguh menolak bernegosiasi terkait rekan setimnya, Alex Scott, terdapat keyakinan yang semakin kuat di kalangan perekrutan bahwa tawaran yang wajar untuk Adams akan dipertimbangkan oleh petinggi The Cherries pada musim panas ini.
Situasi kontrak di Vitality Stadium juga menguntungkan United saat mereka memantau perkembangan situasi. Baik Adams maupun Scott hanya memiliki sisa kontrak dua tahun, dan dengan Scott yang dilaporkan enggan menandatangani perpanjangan kontrak, Bournemouth menghadapi kemungkinan aset andalan mereka memasuki 12 bulan terakhir kontrak mereka tahun depan. Melepas Adams sekarang dengan biaya yang signifikan akan memungkinkan klub asal Pantai Selatan ini untuk melakukan reinvestasi sekaligus menghindari risiko penurunan nilai pasarnya seiring habisnya masa kontraknya.
Minat yang didorong oleh data terhadap bintang timnas sepak bola pria AS
Upaya merekrut Adams sangat dipengaruhi oleh pendekatan perekrutan Manchester United yang terus berkembang, yang kini sangat mengandalkan analisis statistik di bawah bimbingan direktur data Mike Sansoni. Metrik internal klub telah menyoroti performa luar biasa pemain berusia 27 tahun ini jika dibandingkan dengan spesialis pertahanan lainnya di kasta tertinggi. Secara khusus, mantan pemain RB Leipzig ini — yang pindah ke Bournemouth dari Leeds United pada tahun 2023 — telah mencatat metrik aktivitas fisik dan cakupan lapangan yang menempatkannya di jajaran elit pemain Liga Premier dalam beberapa musim terakhir.
Meskipun tingginya hanya 5ft 9in, Adams juga telah membuat para pencari bakat Old Trafford terkesan dengan kemampuannya memenangkan duel udara dan efisiensinya dalam merebut kembali penguasaan bola. Gelandang ini tampil dalam 26 pertandingan untuk Bournemouth musim lalu, mencetak dua gol dan memberikan dua assist untuk membantu klub finis di peringkat keenam serta mengamankan tiket ke Liga Europa musim depan. Dampak fisiknya juga tak kalah menonjol, dengan data musim lalu menunjukkan bahwa ia berada di peringkat empat besar dari 85 pemain dalam setengah dari kategori lari utama klub.
- Getty Images Sport
Rekam jejak yang telah teruji di kancah internasional
Selain penampilannya di level domestik, Adams baru-baru ini kembali dari penampilan individu yang sukses di Piala Dunia bersama timnas Amerika Serikat, di mana ia tampil dalam empat pertandingan, hanya absen dalam satu laga fase grup melawan Turki, dan tersingkir di babak 16 besar melawan Belgia. Kepemimpinan dan ketenangannya di panggung dunia telah memperkuat keyakinan di Carrington bahwa ia siap menghadapi tekanan bermain untuk salah satu klub terbesar di Eropa.
United sebenarnya telah memantau perkembangannya selama beberapa tahun, termasuk pada bulan Januari ketika kepindahannya sempat dibicarakan sebelum ia mengalami cedera lutut akibat timing yang kurang tepat saat bertanding di Old Trafford. Cedera tersebut terjadi hanya beberapa menit setelah dimulainya pertandingan yang menegangkan yang berakhir imbang 4-4 antara Bournemouth dan United, yang untuk sementara menghentikan momentum potensi transfer tersebut.
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