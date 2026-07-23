Man Utd mempertimbangkan untuk merekrut Tyler Adams, bintang timnas AS dan Bournemouth yang tersedia dengan harga murah

Menurut Daily Mail, Manchester United sedang secara aktif menjajaki kemungkinan mendatangkan Adams ke Old Trafford seiring upaya mereka untuk menyempurnakan susunan lini tengah yang telah direkonstruksi. Klub ini telah bergerak proaktif di bursa transfer saat ini, dengan mengamankan jasa Andrey Santos dari Chelsea dan Youri Tielemans dari Aston Villa dengan total pengeluaran sebesar £85 juta. Namun, hengkangnya pemain veteran asal Brasil, Casemiro, dengan status bebas transfer serta cedera serius yang dialami Manuel Ugarte telah memaksa tim perekrutan untuk mencari pemain tambahan guna memperkuat kedalaman skuad.

Ugarte, yang mengalami cedera lutut jangka panjang saat membela Uruguay di Piala Dunia, telah meninggalkan kekosongan di lini tengah bertahan yang sangat ingin diisi oleh Michael Carrick. Meskipun klub ini harus menyeimbangkan berbagai kebutuhan posisi dan anggaran transfer yang diawasi dengan ketat, nama Adams tetap menjadi salah satu yang konsisten dalam daftar incaran mereka.







