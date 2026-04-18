Man Utd mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk mendatangkan bintang Leeds United setelah Michael Carrick terkesan dengan penampilannya di Old Trafford
Manchester United sedang mempertimbangkan kemungkinan merekrut gelandang Leeds, Tanaka, menyusul penampilannya baru-baru ini di Old Trafford. TEAMtalk melaporkan bahwa pemain internasional Jepang tersebut muncul sebagai opsi yang mengejutkan saat klub mencari tambahan kekuatan di lini tengah menjelang bursa transfer musim panas.
Tanaka tampil mengesankan saat Leeds menang 2-1 atas United di Liga Premier, hasil yang menandai kemenangan liga pertama klub asal Yorkshire itu di Old Trafford sejak 1981. Bermain di lini tengah, ia membantu Leeds menguasai sebagian besar pertandingan saat tim asuhan Daniel Farke itu mengganggu ritme permainan United. Laporan tersebut menyebutkan bahwa penampilannya menarik perhatian pelatih sementara United, Michael Carrick, yang dikabarkan sangat terkesan dengan pengaruh Tanaka di lini tengah.
Carrick terkesan dengan penampilan lini tengah
Berbagai laporan menyebutkan bahwa Carrick terkesan dengan cara Tanaka mengendalikan lini tengah United selama pertandingan di Old Trafford. Pemain internasional Jepang tersebut, bersama kapten Ethan Ampadu, dikabarkan berhasil menguasai area tengah lapangan selama sebagian besar pertandingan. Penampilan tersebut memicu diskusi internal di United mengenai apakah gelandang tersebut bisa menjadi target yang layak, seiring upaya klub untuk memperkuat lini tengah. United bukan satu-satunya yang memantau situasi ini. Rival-rival di Liga Premier, Newcastle United dan Everton, juga diyakini sedang memantau situasi Tanaka menjelang jendela transfer mendatang.
Penguatan lini tengah tetap menjadi prioritas
Lini tengah United telah menjadi sorotan sepanjang musim ini, di mana performa yang tidak konsisten dan cedera memaksa dilakukannya rotasi pemain secara berkala di lini tengah. Klub diperkirakan akan menjajaki beberapa opsi sebagai bagian dari strategi perekrutan musim panasnya.
Tanaka bergabung dengan Leeds pada 2024 setelah bermain di Jerman dan Jepang, dan dengan cepat menjadi sosok penting selama kampanye promosi mereka sebelum kembali ke Liga Premier. Pemain berusia 27 tahun ini terikat kontrak di Elland Road hingga 2028, yang memberikan Leeds posisi tawar yang kuat jika minat resmi muncul. Namun, laporan sebelumnya menunjukkan bahwa The Whites sebelumnya terbuka terhadap tawaran di kisaran £15 juta, meskipun klub kini mempertimbangkan kontrak baru seiring meningkatnya nilai sang pemain.
Periode transfer musim panas kemungkinan besar akan menentukan masa depan Tanaka
Manchester United diperkirakan akan menetapkan prioritas transfer mereka setelah situasi kepelatihan menjadi lebih jelas dan rencana untuk musim depan telah dipastikan. Carrick saat ini menjabat sebagai pelatih sementara dan masih termasuk di antara kandidat yang berpeluang memimpin klub dalam jangka panjang.
Bagi Leeds, fokus utama tetap pada upaya mempertahankan status mereka di Liga Premier sebelum akhir musim. Masa depan Tanaka mungkin baru akan jelas ketika jendela transfer musim panas mendekat dan klub-klub mulai melakukan negosiasi resmi.