Man Utd mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk mendatangkan bintang Leeds United setelah Michael Carrick terkesan dengan penampilannya di Old Trafford

Manchester United sedang mempertimbangkan kemungkinan merekrut gelandang Leeds, Tanaka, menyusul penampilannya baru-baru ini di Old Trafford. TEAMtalk melaporkan bahwa pemain internasional Jepang tersebut muncul sebagai opsi yang mengejutkan saat klub mencari tambahan kekuatan di lini tengah menjelang bursa transfer musim panas.

Tanaka tampil mengesankan saat Leeds menang 2-1 atas United di Liga Premier, hasil yang menandai kemenangan liga pertama klub asal Yorkshire itu di Old Trafford sejak 1981. Bermain di lini tengah, ia membantu Leeds menguasai sebagian besar pertandingan saat tim asuhan Daniel Farke itu mengganggu ritme permainan United. Laporan tersebut menyebutkan bahwa penampilannya menarik perhatian pelatih sementara United, Michael Carrick, yang dikabarkan sangat terkesan dengan pengaruh Tanaka di lini tengah.