Man Utd membuka pembicaraan kontrak dengan Bruno Fernandes saat Manchester United mengambil langkah tegas untuk mengamankan masa depan sang kapten

Menurut Daily Mail, sumber telah mengonfirmasi bahwa klub telah memulai pembicaraan dengan perwakilan pemain berusia 31 tahun itu untuk memastikan komitmen jangka panjangnya terhadap proyek Old Trafford. Meski kontraknya saat ini masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Manchester United ingin memberi penghargaan kepada pemain yang terus menjadi denyut nadi tim utama di bawah Michael Carrick.

Bintang Portugal itu saat ini masih memiliki 10 bulan tersisa dalam kontraknya yang bernilai £220.000 per pekan, meski United secara krusial memiliki opsi klub untuk memperpanjang kesepakatan tersebut selama satu tahun lagi. Terlepas dari jaminan itu, klub bersikeras untuk mencapai kesepakatan resmi sebelum akhir tahun kalender demi meredam sisa spekulasi transfer. Fernandes kembali membuktikan nilainya akhir pekan lalu, menegaskan pentingnya dirinya dengan mencetak hat-trick sensasional dan menyumbang satu assist dalam kemenangan 5-2 atas Ipswich Town, penampilan yang datang hanya beberapa hari setelah ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik PFA Tahun Ini.