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Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Man Utd membuka pembicaraan kontrak dengan Bruno Fernandes saat Manchester United mengambil langkah tegas untuk mengamankan masa depan sang kapten

B. Fernandes
Manchester United
Premier League

Manchester United secara resmi telah membuka pembicaraan awal dengan Bruno Fernandes terkait kontrak baru untuk mempertahankan pemain internasional Portugal itu di Old Trafford. Manchester United bertekad mengamankan masa depan jangka panjang kapten mereka setelah musim panas yang dipenuhi spekulasi intens yang mengaitkannya dengan kepindahan dari Premier League.

  • United bergerak untuk mengakhiri spekulasi soal kepergian

    Menurut Daily Mail, sumber telah mengonfirmasi bahwa klub telah memulai pembicaraan dengan perwakilan pemain berusia 31 tahun itu untuk memastikan komitmen jangka panjangnya terhadap proyek Old Trafford. Meski kontraknya saat ini masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Manchester United ingin memberi penghargaan kepada pemain yang terus menjadi denyut nadi tim utama di bawah Michael Carrick.

    Bintang Portugal itu saat ini masih memiliki 10 bulan tersisa dalam kontraknya yang bernilai £220.000 per pekan, meski United secara krusial memiliki opsi klub untuk memperpanjang kesepakatan tersebut selama satu tahun lagi. Terlepas dari jaminan itu, klub bersikeras untuk mencapai kesepakatan resmi sebelum akhir tahun kalender demi meredam sisa spekulasi transfer. Fernandes kembali membuktikan nilainya akhir pekan lalu, menegaskan pentingnya dirinya dengan mencetak hat-trick sensasional dan menyumbang satu assist dalam kemenangan 5-2 atas Ipswich Town, penampilan yang datang hanya beberapa hari setelah ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik PFA Tahun Ini.

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  • Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Raksasa Eropa dan Turki mulai mendekat

    Urgensi untuk mengikat Fernandes dengan kontrak jangka panjang baru berakar dari minat signifikan dari luar terhadap jasanya. Raksasa Turki Galatasaray muncul sebagai peminat serius pada musim panas ini, dengan laporan yang menyebut mereka siap menawarkan kontrak empat tahun kepada gelandang tersebut yang secara efektif akan melipatgandakan gajinya saat ini. Paket dari Istanbul itu dikabarkan mencakup biaya perekrutan sebesar £3,5 juta yang menggiurkan, menjadi alternatif menguntungkan bagi playmaker veteran tersebut saat ia memasuki dekade terakhir dalam karier profesional elite-nya.

    Di luar minat dari Turki, beberapa kekuatan tradisional Eropa terus mencermati situasi di Manchester. Juventus dan AC Milan sama-sama telah memantau Fernandes, meski klausul rilis spesifik senilai £56,7 juta dalam kontraknya secara resmi berakhir pada Juli. Ini mengikuti periode spekulasi intens pada musim panas lalu ketika gelandang itu nyaris hengkang ke Liga Pro Saudi. Agennya, Miguel Pinho, mengadakan pembicaraan tingkat tinggi di Riyadh dengan Al-Hilal, yang bersedia menawarkan £200 juta yang mencengangkan selama tiga tahun kepada sang pemain.

  • Kekecewaan masa lalu dan loyalitas

    Hubungan antara Fernandes dan petinggi Manchester United pernah menghadapi ujian di masa lalu, terutama terkait kesediaan klub untuk mempertimbangkan tawaran transfer yang sangat besar. Meski sang kapten pada akhirnya menolak kepindahan ke Al-Hilal, ia kemudian mengakui merasa tersinggung karena Manchester United siap menerima biaya transfer £100 juta yang ditawarkan klub Arab Saudi tersebut.

    Terlepas dari ketegangan di masa lalu itu, mantan pemain Sporting CP tersebut tetap tampil sangat produktif, dengan catatan 110 gol dan 109 assist dalam 329 penampilan sejak kedatangannya pada Januari 2020. Musim lalu, ia menetapkan tolok ukur baru di Premier League dengan membukukan 21 assist, yang semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu kekuatan paling kreatif dalam sejarah kompetisi tersebut.

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  • Bruno Fernandes Manchester United 2026-27 IpswichGetty

    Visi sang kapten untuk masa depan

    Saat United menjalani era baru di bawah kepemimpinan Michael Carrick, Fernandes tetap menjadi sosok sentral dalam identitas taktik skuad. Ia menunjukkan kesediaan untuk menyesuaikan permainannya agar sesuai dengan kebutuhan kolektif, dengan menegaskan bahwa kehadirannya di starting XI bergantung pada kemampuannya memenuhi tuntutan fisik dan teknis dari sang manajer.

    Merefleksikan perannya di dalam tim, Fernandes menegaskan bahwa ia memahami karakter sepakbola level elite dan standar tinggi yang dibutuhkan di Old Trafford. "Saya bermain dengan kekuatan yang dibutuhkan manajer dari saya, dan kemudian jika saya tidak mampu atau tidak bisa melakukannya, saya perlu menyingkir. Saya pikir setiap pemain perlu memahami timing mereka, momen mereka," jelas gelandang itu.

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