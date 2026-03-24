Man Utd memberikan kabar terbaru mengenai stadion seiring dengan diumumkannya rencana pendanaan senilai £2 miliar untuk "Wembley of the North" yang berkapasitas 100.000 penonton

Mendapatkan modal swasta untuk proyek pembangunan sebesar ini merupakan upaya yang sangat besar, terutama karena utang klub saat ini sudah mendekati angka £1,3 miliar. Selain itu, Setan Merah menghadapi negosiasi yang rumit untuk mengakuisisi lahan di sekitarnya, dengan pembicaraan saat ini terhenti karena masalah penilaian atas sebuah depo kereta api milik Freightliner. Akibatnya, jadwalnya masih belum pasti. Menanggapi jadwal tersebut, Roche menyatakan: "Ketika kami meluncurkan ide stadion baru 12 bulan lalu, kami memang mengatakan bahwa pembangunan akan memakan waktu antara empat hingga lima tahun, dan itu benar. Namun, saya rasa orang-orang mengartikannya sebagai bahwa stadion mungkin akan siap pada tahun 2030, tetapi dengan pembangunan stadion yang serumit yang akan kami jalani, memang dibutuhkan satu atau dua tahun untuk mempersiapkan konstruksi – untuk mengumpulkan lahan, menyiapkan dana, dan mendapatkan izin perencanaan."