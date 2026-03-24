Man Utd memberikan kabar terbaru mengenai stadion seiring dengan diumumkannya rencana pendanaan senilai £2 miliar untuk "Wembley of the North" yang berkapasitas 100.000 penonton
Dana swasta telah berhasil diperoleh untuk proyek pembangunan baru tersebut
Menurut laporan dari Mirror dan Independent, United terus melanjutkan rencana pembangunan stadion raksasa mereka tanpa menggunakan dana publik untuk pembangunannya. Perubahan ini terjadi setelah pernyataan awal dari Ratcliffe, yang mengatakan: "Masyarakat di wilayah utara membayar pajak mereka, dan ada argumen bahwa kita bisa mempertimbangkan proyek yang lebih ambisius di wilayah utara yang akan sesuai untuk Inggris." Namun, Wali Kota Manchester Andy Burnham menampik kemungkinan pemberian dana hibah publik untuk proyek tersebut. Menjelaskan posisi saat ini, seorang juru bicara klub menyatakan: "Stadion baru yang kami usulkan akan dibiayai secara swasta, dan kami terus melakukan pembicaraan positif dengan calon investor dan semua pemangku kepentingan."
Dibutuhkan dukungan pemerintah untuk jaringan transportasi
Meskipun biaya pembangunan sebesar £2 miliar sepenuhnya ditanggung oleh klub, mereka secara aktif mendesak pemerintah untuk membantu pengembangan jaringan transportasi di sekitarnya. Roche menekankan bahwa kerja sama publik sangat penting untuk mengintegrasikan arena tersebut ke dalam infrastruktur kota dengan baik. Dia menjelaskan: "Tidak ada gunanya membangun stadion terbesar atau terbaik di Inggris jika lokasinya terpencil dan tidak dapat dijangkau karena tidak ada jaringan transportasi, atau orang-orang tidak dapat datang di hari-hari non-pertandingan, atau bisnis lokal tidak dapat menjadi bagian darinya. Permintaan kami kepada Pemerintah adalah agar mereka mendukung, bukan pembangunan stadion, tetapi benar-benar mendukung infrastruktur dan regenerasi kawasan tersebut. Kami memahami bahwa stadion adalah tanggung jawab kami. Kami ingin menyediakan stadion yang hebat bagi para penggemar kami. Kami akan membayar £2 miliar untuk itu."
Negosiasi lahan yang rumit dan jadwal proyek
Mendapatkan modal swasta untuk proyek pembangunan sebesar ini merupakan upaya yang sangat besar, terutama karena utang klub saat ini sudah mendekati angka £1,3 miliar. Selain itu, Setan Merah menghadapi negosiasi yang rumit untuk mengakuisisi lahan di sekitarnya, dengan pembicaraan saat ini terhenti karena masalah penilaian atas sebuah depo kereta api milik Freightliner. Akibatnya, jadwalnya masih belum pasti. Menanggapi jadwal tersebut, Roche menyatakan: "Ketika kami meluncurkan ide stadion baru 12 bulan lalu, kami memang mengatakan bahwa pembangunan akan memakan waktu antara empat hingga lima tahun, dan itu benar. Namun, saya rasa orang-orang mengartikannya sebagai bahwa stadion mungkin akan siap pada tahun 2030, tetapi dengan pembangunan stadion yang serumit yang akan kami jalani, memang dibutuhkan satu atau dua tahun untuk mempersiapkan konstruksi – untuk mengumpulkan lahan, menyiapkan dana, dan mendapatkan izin perencanaan."
Mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memulihkan prestise
Desakan untuk mewujudkan visi ini didorong oleh kemunduran Old Trafford, yang baru-baru ini tidak terpilih sebagai tuan rumah Euro 2028 dan digantikan oleh Etihad Stadium milik Manchester City — sebuah penolakan yang oleh Gary Neville disebut sebagai "titik terendah sepanjang masa". Proyek pengembangan baru ini bertujuan untuk mengembalikan status klub di panggung dunia sekaligus menjadi katalisator ekonomi besar bagi kawasan tersebut. Kawasan regenerasi yang lebih luas ini diperkirakan akan menciptakan 90.000 lapangan kerja dan menyediakan ribuan unit hunian baru. Dengan minat yang sangat besar dari investor global, jajaran petinggi klub tetap yakin bahwa ambisi bersejarah mereka berada di jalur yang tepat.