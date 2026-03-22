Man Utd MEMANG mengadakan pertemuan dengan agen Bruno Guimaraes seiring terungkapnya kebenaran seputar minat transfer terhadap bintang andalan Newcastle
Pencarian pengganti Casemiro semakin gencar
Menggantikan pemain sekelas Casemiro bukanlah tugas yang mudah, namun tim perekrutan United telah menyusun daftar pendek profil-profil pemain yang berpotensi meniru kontribusinya. Guimaraes berada di urutan teratas daftar ini karena ia akan dapat beradaptasi dengan mulus, mengingat ia telah membuktikan diri sebagai salah satu gelandang paling dominan di liga sejak bergabung dengan Newcastle. Keputusan untuk merekrut pemain Brasil ini datang di tengah ketidakpastian bagi Newcastle, yang mungkin kesulitan mempertahankan aset bintang mereka jika gagal lolos ke kompetisi Eropa.
Setan Merah memulai pembicaraan untuk mendatangkan bintang Newcastle
UOL melaporkan bahwa telah terjadi pertemuan antara perwakilan Manchester United dan Guimaraes untuk mengukur kelayakan kesepakatan tersebut, dengan pakar transfer Fabrizio Romano turut mengonfirmasi hal tersebut. Guimaraes dianggap sebagai rekrutan ideal karena ia memiliki profil yang tepat sesuai dengan yang dicari oleh dewan direksi. Ada juga insentif finansial bagi Setan Merah. Meskipun ia sangat penting bagi The Magpies, diperkirakan biaya transfer sekitar £60 juta ($80 juta) sudah cukup untuk mendapatkan jasanya. Ini dianggap sebagai harga yang sangat terjangkau untuk pemain sekelasnya, terutama karena Newcastle mungkin perlu menyeimbangkan keuangan mereka.
Operasi di St James Park kemungkinan akan melibatkan Tonali
Menariknya, Guimaraes bukanlah satu-satunya pemain Newcastle yang saat ini sedang dipertimbangkan di Old Trafford. United juga terus memantau pemain timnas Italia, Sandro Tonali, yang mungkin tergoda untuk hengkang dari Tyneside jika performa The Magpies terus merosot. Tonali dilaporkan memiliki ambisi untuk bermain di kompetisi Eropa, sesuatu yang tampaknya semakin sulit terwujud di St James' Park musim ini. Newcastle saat ini berada di posisi kesembilan klasemen Liga Premier, tertinggal jauh dari zona kualifikasi Eropa. Situasi mereka semakin terpuruk setelah menelan kekalahan telak 7-2 dari Barcelona di Liga Champions, hasil yang memunculkan pertanyaan tentang proyek jangka panjang di wilayah timur laut Inggris. Jika Newcastle gagal lolos ke Liga Europa atau Liga Champions, Setan Merah bisa saja berada dalam posisi untuk memboyong Guimaraes atau Tonali ke Manchester.
Pilihan alternatif dalam daftar calon di Old Trafford
Meskipun Guimaraes tetap menjadi target utama, United telah mengidentifikasi opsi-opsi cadangan lain untuk memastikan mereka tidak kekurangan pemain. Elliot Anderson dari Nottingham Forest muncul sebagai kandidat serius berkat penampilannya yang mengesankan di bawah asuhan Thomas Tuchel dalam skuad tim nasional Inggris. Meskipun Forest sedang berjuang di papan bawah klasemen, pemain berusia 23 tahun ini semakin dipandang sebagai pemain yang sudah melampaui level timnya saat ini, meskipun Manchester City menjadi favorit untuk merekrutnya.
Iklan