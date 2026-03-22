Man Utd MEMANG mengadakan pertemuan dengan agen Bruno Guimaraes seiring terungkapnya kebenaran seputar minat transfer terhadap bintang andalan Newcastle

Menariknya, Guimaraes bukanlah satu-satunya pemain Newcastle yang saat ini sedang dipertimbangkan di Old Trafford. United juga terus memantau pemain timnas Italia, Sandro Tonali, yang mungkin tergoda untuk hengkang dari Tyneside jika performa The Magpies terus merosot. Tonali dilaporkan memiliki ambisi untuk bermain di kompetisi Eropa, sesuatu yang tampaknya semakin sulit terwujud di St James' Park musim ini. Newcastle saat ini berada di posisi kesembilan klasemen Liga Premier, tertinggal jauh dari zona kualifikasi Eropa. Situasi mereka semakin terpuruk setelah menelan kekalahan telak 7-2 dari Barcelona di Liga Champions, hasil yang memunculkan pertanyaan tentang proyek jangka panjang di wilayah timur laut Inggris. Jika Newcastle gagal lolos ke Liga Europa atau Liga Champions, Setan Merah bisa saja berada dalam posisi untuk memboyong Guimaraes atau Tonali ke Manchester.