Man Utd tetap berada di posisi terdepan dalam perburuan untuk mendatangkan Anderson, dengan para petinggi klub yakin mereka dapat meyakinkan gelandang Nottingham Forest tersebut untuk memilih Old Trafford daripada Man City, seperti dilansir The Guardian. Pemain berusia 23 tahun itu telah muncul sebagai salah satu gelandang paling diburu di Liga Premier setelah menampilkan performa mengesankan di City Ground.

Forest dilaporkan menilai Anderson sekitar £100 juta dan telah menolak tawaran sebesar £80 juta dari City. Setan Merah memandang Anderson sebagai target utama dalam rencana perombakan lini tengah yang dipimpin Michael Carrick, dan klub berharap dapat segera mencapai kemajuan dalam negosiasi.