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Man Utd masih 'optimis' bisa mendatangkan Elliot Anderson dan mengalahkan City dalam perburuan bintang Inggris senilai £100 juta
Manchester United mempercepat upaya untuk merekrut Anderson
Man Utd tetap berada di posisi terdepan dalam perburuan untuk mendatangkan Anderson, dengan para petinggi klub yakin mereka dapat meyakinkan gelandang Nottingham Forest tersebut untuk memilih Old Trafford daripada Man City, seperti dilansir The Guardian. Pemain berusia 23 tahun itu telah muncul sebagai salah satu gelandang paling diburu di Liga Premier setelah menampilkan performa mengesankan di City Ground.
Forest dilaporkan menilai Anderson sekitar £100 juta dan telah menolak tawaran sebesar £80 juta dari City. Setan Merah memandang Anderson sebagai target utama dalam rencana perombakan lini tengah yang dipimpin Michael Carrick, dan klub berharap dapat segera mencapai kemajuan dalam negosiasi.
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Forest tetap teguh di tengah memanasnya persaingan transfer
Posisi Forest tetap jelas setelah menolak tawaran awal dari City. Klub tersebut menuntut nilai penuh sebesar £100 juta dan tidak berada di bawah tekanan mendesak untuk melepas salah satu aset paling berharga mereka. Sementara itu, United tetap optimis karena belum tercapai kesepakatan. Klub tersebut yakin masih ada peluang untuk meyakinkan Anderson bahwa masa depannya dalam jangka panjang ada di Old Trafford.
Pengganti Casemiro
Ketertarikan United terhadap Anderson sangat erat kaitannya dengan kepergian Casemiro. Pemain Brasil berpengalaman itu dipastikan akan meninggalkan Old Trafford musim panas ini dan dikaitkan dengan klub MLS, Inter Miami. Kepergian Casemiro meninggalkan lubang besar di lini tengah Setan Merah, sehingga klub harus bergegas mencari penggantinya.
Meskipun dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk merekrut gelandang Atalanta, Ederson, Setan Merah diyakini masih berada dalam perburuan untuk merekrut Anderson. Klub ini berupaya membangun inti tim yang lebih muda dan energik, dan Anderson dipandang sebagai pemain yang mampu memimpin transisi tersebut. Profil dan perkembangannya menjadikannya target utama saat United mencari perkuatan jangka panjang di lini tengah.
- Getty Images Sport
Persaingan untuk merekrut Anderson akan segera memanas
Manchester United harus memutuskan seberapa agresif mereka akan mengejar Anderson seiring dengan semakin sengitnya persaingan dari Manchester City. Dengan Nottingham Forest yang menolak menurunkan harga jualnya dan Manchester City yang sudah melakukan langkah awal, perebutan gelandang ini diperkirakan akan tetap menjadi salah satu berita transfer utama musim panas ini. Terlepas dari seberapa cepat kesepakatan itu terwujud, mendatangkan pemain baru untuk memperkuat lini tengah tetap menjadi prioritas saat klub bersiap menghadapi musim baru.
Sementara itu, Anderson kemungkinan akan tetap fokus pada tugasnya bersama timnas Inggris di Piala Dunia, di mana The Three Lions akan bertanding melawan Kroasia, Ghana, dan Panama di Grup L.