Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Man Utd masih mengincar tiket ke Liga Champions Wanita meski baru saja menelan kekalahan 'mengecewakan' dari Man City di WSL
Skinner tetap teguh meski mengalami kekalahan telak dalam derby
Harapan United untuk finis di tiga besar Liga Super Wanita mendapat pukulan telak pada Sabtu lalu saat mereka dihancurkan 3-0 oleh Manchester City di Old Trafford. Dua gol sundulan dari Vivianne Miedema dan satu gol tap-in dari Kerstin Casparij membuat United terpuruk, namun Skinner dengan cepat membela usaha para pemainnya di tengah krisis cedera yang semakin parah.
"Saya tidak kecewa dengan para pemain, saya kecewa dengan hasilnya," kata Skinner kepada wartawan setelah pertandingan. "Ini hasil yang mengerikan, tapi para pemain sudah memberikan segalanya. Kami terbatas karena jumlah pertandingan yang kami jalani. Saya pikir para pemain sudah memberikan yang terbaik. Kami membuat kesalahan-kesalahan khas karena kelelahan mental."
- AFP
Krisis cedera mulai terasa dampaknya
United menjalani laga derby ini tanpa delapan pemain kunci, termasuk Julia Zigiotti Olme yang sedang menjalani skorsing dan Celin Bizet yang sudah lama absen. Kurangnya kedalaman skuad terlihat jelas di bangku cadangan, yang hanya diisi oleh lima pemain pengganti lapangan, tiga di antaranya masih remaja. Skinner mencatat bahwa tuntutan fisik dalam kompetisi Eropa turut berkontribusi terhadap bertambahnya daftar pemain yang cedera.
Skinner menanggapi kekhawatiran terkait kelelahan dan kondisi kebugaran Terland
Manajer United berharap Elisabeth Terland dapat kembali bermain pada leg kedua perempat final Liga Champions melawan Bayern Munich pada Rabu nanti, meski ia masih dalam proses pemulihan dari tendinopati Achilles.
"Semakin lelah Anda, semakin kecil kemungkinan Anda untuk mendapatkan posisi tubuh yang tepat guna melakukan hal yang benar, yang membuatnya terlihat seolah-olah mereka bersembunyi, padahal sebenarnya tidak," jelas Skinner. "Mereka hanya bergerak sedetik lebih lambat dan tiba-tiba Anda tidak cukup terpisah untuk melihat opsi untuk mengoper ke depan dan kelelahan pun mulai terasa."
- Getty Images Sport
Tekanan untuk lolos ke kompetisi Eropa semakin meningkat
Kekalahan ini bisa membuat United tergelincir dari peringkat kedua ke peringkat keempat di klasemen WSL, tergantung pada hasil pertandingan Arsenal dan Chelsea. Dengan klub yang sudah tersingkir dari Piala FA dan kalah di final Piala Liga dari Chelsea, musim mereka kini bergantung pada kemampuan mempertahankan posisi tiga besar agar tetap bisa berlaga di ajang Eropa tahun depan.
"Ini adalah periode yang sulit. Begitulah adanya. Saya tidak pernah khawatir," tegas Skinner saat ditanya tentang kemungkinan gagal lolos ke kompetisi Eropa. "Saya tahu apa yang akan diberikan tim ini. Bahkan pada Rabu nanti, saya tahu apa yang akan mereka berikan. Kami hanya perlu menemukan solusi yang tepat dalam pertandingan untuk membatasi pergerakan lawan. Kami memberi mereka ruang di kotak penalti untuk sundulan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki. Dengan jadwal yang tersisa, kami harus memenangkan pertandingan-pertandingan terakhir."