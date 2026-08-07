Pernyataan resmi klub mengonfirmasi kepindahan tersebut, dengan menyatakan: "Kiper Manchester United Altay Bayindir telah sepakat bergabung dengan klub La Liga Celta Vigo dengan status pinjaman selama musim 2026/27, tergantung pada pendaftaran.

"Pemain berusia 28 tahun itu tampil dalam enam pertandingan untuk United musim lalu, yang merupakan musim ketiganya sejak bergabung dari Fenerbahce pada 2023. Setelah menjalani debut melawan Newport County pada 2024, Altay telah mencatatkan total 17 penampilan untuk klub.

"Bayindir kini menuju Spanyol untuk bergabung dengan Celta Vigo, yang finis di posisi keenam di La Liga musim lalu di bawah pelatih kepala Claudio Giraldez dan akan bersaing di Liga Europa UEFA musim ini. Semua orang di United mendoakan yang terbaik untuk Altay untuk musim yang akan datang."