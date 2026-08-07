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Man Utd konfirmasi kepergian Altay Bayindir saat kesepakatan peminjaman ke Celta Vigo mencakup klausul transfer permanen

Transfers
A. Bayindir
Manchester United
Celta Vigo
Premier League
LaLiga

Manchester United mengonfirmasi bahwa kiper Altay Bayindir telah meninggalkan Old Trafford untuk bergabung dengan klub La Liga Celta Vigo dengan status pinjaman selama satu musim. Internasional Turki itu, yang kesulitan mendapatkan waktu bermain secara konsisten sejak tiba di Inggris, menuju Spanyol untuk mencari kesempatan tampil reguler di tim utama di bawah Claudio Giraldez.

  • Opsi permanen disertakan dalam pergantian ke Spanyol

    Manchester United secara resmi telah menyetujui kepergian sementara kiper berusia 28 tahun itu, tetapi kepindahan tersebut bisa dengan cepat menjadi permanen. Menurut Manchester Evening News, Celta Vigo mendapatkan opsi untuk mempermanenkan transfer itu dengan nilai £3,5 juta pada musim panas mendatang. United melindungi kepentingan jangka panjang mereka dalam kesepakatan ini dengan menegosiasikan sejumlah bonus terkait performa dan klausul penjualan kembali dengan persentase tinggi jika Celta pada akhirnya menjual sang kiper untuk meraih keuntungan.


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  • Altay Bayindir Manchester United 2025-26Getty

    Pernyataan resmi klub dirilis

    Pernyataan resmi klub mengonfirmasi kepindahan tersebut, dengan menyatakan: "Kiper Manchester United Altay Bayindir telah sepakat bergabung dengan klub La Liga Celta Vigo dengan status pinjaman selama musim 2026/27, tergantung pada pendaftaran.

    "Pemain berusia 28 tahun itu tampil dalam enam pertandingan untuk United musim lalu, yang merupakan musim ketiganya sejak bergabung dari Fenerbahce pada 2023. Setelah menjalani debut melawan Newport County pada 2024, Altay telah mencatatkan total 17 penampilan untuk klub.

    "Bayindir kini menuju Spanyol untuk bergabung dengan Celta Vigo, yang finis di posisi keenam di La Liga musim lalu di bawah pelatih kepala Claudio Giraldez dan akan bersaing di Liga Europa UEFA musim ini. Semua orang di United mendoakan yang terbaik untuk Altay untuk musim yang akan datang."

  • Masa sulit Bayindir di Old Trafford

    Bayindir tiba di Manchester dari Fenerbahce tiga tahun lalu dalam kesepakatan senilai £4,3 juta, dengan reputasi sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di Turki di bawah mistar. Namun, ia kesulitan menggeser para pemain inti yang sudah mapan dan hanya mencatatkan total 17 penampilan selama masa baktinya.

    Meski sempat menjadi pilihan utama ketika mantan pelatih kepala Ruben Amorim awalnya mengeluarkan Andre Onana dari rencananya, Bayindir tidak mampu mempertahankan posisinya di tempat utama. Ia akhirnya kehilangan tempatnya dari Senne Lammens setelah performanya menurun dan praktis tersingkir dari starting XI untuk sisa musim tersebut.


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    Carrick awasi perombakan sektor penjaga gawang

    Kepergian Bayindir merupakan bagian dari restrukturisasi yang lebih luas di departemen penjaga gawang di bawah Michael Carrick. Dengan Onana juga hengkang dengan status pinjaman ke Trabzonspor, klub bergerak mendatangkan pengalaman dari sosok veteran dengan merekrut Karl Darlow dengan status bebas transfer dari Leeds United. Penjaga gawang muda asal Ceko Radek Vitek juga kian dekat dengan kepindahan permanen, dengan Middlesbrough berada dalam negosiasi lanjutan untuk mengamankan tanda tangan pemain berusia 22 tahun tersebut.


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