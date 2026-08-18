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Man Utd kena pukulan di bursa transfer setelah gelandang Barcelona Gavi menolak pindah ke Premier League
Manchester United mengalami kemunduran besar di lini tengah
Menurut laporan dari Mirror, Manchester United mendapat kemunduran besar setelah Gavi menolak potensi kepindahan ke Premier League. Manajer United Michael Carrick membidik pemain berusia 22 tahun itu untuk memperkuat opsi lini tengahnya menjelang musim baru, dengan klub dilaporkan bersedia memenuhi harga yang diminta sebesar £35 juta.
Namun, Gavi telah menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat meninggalkan Barcelona. Penolakan ini menambah frustrasi para pendukung United, yang telah melihat klub mereka menghabiskan total £85 juta untuk Youri Tielemans dan Andrey Santos. Klub Inggris itu kini harus mencari di tempat lain untuk gelandang ketiga sebelum bursa transfer ditutup.
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Kepercayaan Flick jadi kunci bertahannya di Barcelona
Gavi merasa sepenuhnya seperti di rumah sendiri di Spanyol, setelah bergabung dengan Barcelona pada usia 11 tahun sebelum mencatatkan 119 penampilan liga sejak debutnya pada 2021. Gelandang itu baru-baru ini mengangkat trofi Piala Dunia bersama Spanyol, dengan hanya menyaksikan sebagai pemain pengganti yang tidak dimainkan saat mereka menang 1-0 atas Argentina di final di New York.
Terlepas dari kedatangan Rodri baru-baru ini di Camp Nou, Barcelona memandang Gavi sebagai bagian fundamental dari proyek olahraga mereka di bawah Hansi Flick. Pelatih asal Jerman itu berperan penting dalam membantu sang gelandang mendapatkan kembali kepercayaan dirinya setelah cedera lutut serius membuatnya menepi selama lima bulan musim lalu, dan sang pemain ingin pada akhirnya mengenakan ban kapten.
Gavi buka suara soal perjuangan menghadapi cedera
Berbicara tentang pemulihannya dan ikatan kuatnya dengan Flick, Gavi menyoroti ketahanan mental yang dibutuhkan untuk kembali ke level tertinggi. "Saya sangat menderita, sayangnya, dalam dua tahun terakhir ini. Ini sepak bola," jelas Gavi. "Itu adalah cedera serius dan Anda harus kuat secara mental, dan saya sudah melakukannya. Itu adalah salah satu kekuatan saya. Saya berada di level ini karena mentalitas yang saya miliki. Tidak mudah bermain dengan intensitas seperti ini, setelah mengalami dua cedera serius. Saya telah melakukannya dan saya bangga. Untungnya, pelatih sangat memercayai saya. Dia seperti ayah bagi saya. Saya sangat berterima kasih kepadanya. Tidak mudah bisa bermain lagi setelah cedera ini. Dia tahu tentang bakat dan mentalitas saya, dan bahwa itu penting untuk tim. Dia sangat memercayai saya."
- Getty Images Sport
Apa selanjutnya untuk Gavi dan Manchester United?
Ke depannya, Barcelona berencana membuka negosiasi terkait kontrak baru untuk Gavi dalam beberapa bulan mendatang guna mempertegas statusnya, meski kontraknya saat ini masih berlaku hingga 2030.
Sementara itu, United dan Carrick harus segera beralih ke target gelandang alternatif seiring tenggat waktu bursa transfer yang semakin dekat. Klub Inggris itu juga diperkirakan akan memprioritaskan perekrutan bek kiri baru untuk menuntaskan aktivitas mereka pada musim panas ini.
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