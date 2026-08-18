Man Utd kena pukulan di bursa transfer setelah gelandang Barcelona Gavi menolak pindah ke Premier League

Menurut laporan dari Mirror, Manchester United mendapat kemunduran besar setelah Gavi menolak potensi kepindahan ke Premier League. Manajer United Michael Carrick membidik pemain berusia 22 tahun itu untuk memperkuat opsi lini tengahnya menjelang musim baru, dengan klub dilaporkan bersedia memenuhi harga yang diminta sebesar £35 juta.

Namun, Gavi telah menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat meninggalkan Barcelona. Penolakan ini menambah frustrasi para pendukung United, yang telah melihat klub mereka menghabiskan total £85 juta untuk Youri Tielemans dan Andrey Santos. Klub Inggris itu kini harus mencari di tempat lain untuk gelandang ketiga sebelum bursa transfer ditutup.