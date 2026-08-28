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Man Utd incar penyerang Bundesliga kejutan untuk menggantikan bintang yang ingin hengkang saat Tottenham ikut dalam persaingan
Manchester United incar pengganti Zirkzee
United sedang mempersiapkan kehidupan setelah Joshua Zirkzee seiring penyerang Belanda itu kian dekat dengan kepindahan dari Old Trafford. Laporan menunjukkan bahwa Zirkzee mendorong untuk meninggalkan United setelah periode sulit di Inggris, di mana ia hanya mampu mencetak sembilan gol dalam 75 penampilan. Mantan pemain Bologna itu kini kuat dikaitkan dengan kepulangan ke Serie A saat Fiorentina melaju dalam pembicaraan, sehingga Michael Carrick membutuhkan tambahan amunisi.
Dengan tinggi 1,96 m, Matanovic muncul sebagai kandidat ideal untuk mengisi kekosongan itu, menurut La Gazzetta dello Sport. Pemain berusia 23 tahun itu menikmati musim debut yang produktif bersama Freiburg setelah bergabung dalam kesepakatan senilai £6,9 juta dari Eintracht Frankfurt. Ia menutup musim dengan 15 gol di semua kompetisi, nyaris meraih trofi setelah tim asuhan Julian Schuster dikalahkan Aston Villa di final Liga Europa.
- Getty Images Sport
Tottenham dan Fiorentina ikut dalam perburuan
Perburuan untuk mendapatkan Matanovic jauh dari sekadar persaingan dua pihak, karena Tottenham juga dikabarkan memiliki minat kuat pada pemain Kroasia itu. Bos Spurs Roberto De Zerbi dilaporkan ingin menambah tinggi lini depannya meski sudah memiliki pemain seperti Dominic Solanke dan Richarlison.
Menambah lapisan kompleksitas lain pada komidi putar transfer ini adalah efek domino yang melibatkan Fiorentina. Selain memburu Zirkzee, tim asuhan Fabio Grosso itu juga membidik Matanovic sebagai opsi alternatif. Fiorentina sedang aktif menyisir pasar untuk menggantikan Moise Kean, yang akan bergabung dengan proyek Como milik Cesc Fabregas. Jika negosiasi untuk Zirkzee mandek, peralihan Fiorentina ke striker Freiburg itu bisa memicu perang penawaran sengit antara tiga klub.
Perombakan serangan Carrick
Ketertarikan United terhadap nomor sembilan baru muncul di tengah perombakan skuad yang lebih luas. Setelah penjualan Rasmus Hojlund ke Napoli, skuad terlihat minim opsi di area sentral. Meski United berhasil mengintegrasikan Youri Tielemans dan Carlos Baleba ke lini tengah mereka, kurangnya ketajaman di depan terlihat jelas dalam kekalahan mengejutkan 2-0 dari Hull City baru-baru ini.
Negosiasi untuk kepergian Zirkzee saat ini sedang berlangsung, dengan Fiorentina yakin bisa mengamankan kesepakatan peminjaman selama satu musim. Jika United berhasil melepas pemain internasional Belanda itu, hal itu akan membuka dana dan ruang skuad yang diperlukan untuk melayangkan tawaran resmi kepada Matanovic sebelum tenggat hari Selasa.
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Nilai Matanovic yang terus meningkat
Profil Matanovic melonjak tajam berkat penampilannya untuk klub dan tim nasional. Meski gagal mencetak gol dalam tiga penampilan di Piala Dunia musim panas ini, ia memulai musim baru dengan performa yang sangat impresif. Sang striker baru-baru ini memborong dua gol dalam kemenangan Freiburg atas Dusseldorf di DFB-Pokal, semakin membuktikan kesiapannya untuk naik ke panggung yang lebih besar.
Bagi Manchester United, kedatangan Matanovic akan menandai pergeseran menuju kehadiran yang lebih fisik di lini depan. Dengan Tottenham Hotspur juga mengintai dan sang pemain menarik perbandingan dengan legenda Kroasia Mario Mandzukic, perebutan tanda tangannya dipastikan menjadi salah satu cerita penentu pada hari terakhir bursa transfer.
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