United sedang mempersiapkan kehidupan setelah Joshua Zirkzee seiring penyerang Belanda itu kian dekat dengan kepindahan dari Old Trafford. Laporan menunjukkan bahwa Zirkzee mendorong untuk meninggalkan United setelah periode sulit di Inggris, di mana ia hanya mampu mencetak sembilan gol dalam 75 penampilan. Mantan pemain Bologna itu kini kuat dikaitkan dengan kepulangan ke Serie A saat Fiorentina melaju dalam pembicaraan, sehingga Michael Carrick membutuhkan tambahan amunisi.

Dengan tinggi 1,96 m, Matanovic muncul sebagai kandidat ideal untuk mengisi kekosongan itu, menurut La Gazzetta dello Sport. Pemain berusia 23 tahun itu menikmati musim debut yang produktif bersama Freiburg setelah bergabung dalam kesepakatan senilai £6,9 juta dari Eintracht Frankfurt. Ia menutup musim dengan 15 gol di semua kompetisi, nyaris meraih trofi setelah tim asuhan Julian Schuster dikalahkan Aston Villa di final Liga Europa.



