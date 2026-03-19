Man Utd HARUS memperkuat posisi bek sayap mereka musim panas ini: Mengganti Diogo Dalot dan Luke Shaw akan membantu membawa Setan Merah ke level berikutnya

Berbeda dengan opsi di lini tengah, pasar untuk bek sayap lebih rumit, sementara beberapa pemain terbaik Liga Premier di posisi tersebut dalam beberapa tahun terakhir tidak memulai karier mereka sebagai bek sayap.
Lihat saja Arsenal, yang telah mengubah Ben White, Riccardo Calafiori, dan Jurrien Timber ke posisi tersebut dari bek tengah dengan sangat sukses. Atau lihatlah Pep Guardiola yang mengubah Josko Gvardiol dari bek tengah menjadi bek kiri dan kemudian kembali ke bek tengah, atau menyebut Matheus Nunes sebagai "salah satu gelandang terbaik di dunia" ketika ia bermain untuk Sporting CP sebelum menyimpulkan bahwa ia "tidak cukup cerdas" untuk bermain di tengah lapangan dan jauh lebih cocok bermain sebagai bek kanan. Guardiola juga telah menggunakan Nico O'Reilly dalam berbagai peran, dengan pemain internasional Inggris itu berganti-ganti antara bek kiri, gelandang bertahan, dan gelandang serang.
Jika United menginginkan bek kiri tradisional yang sering overlap dan agresif, mereka sebaiknya mempertimbangkan Lewis Hall dari Newcastle. Rekan setimnya, Tino Livramento, yang menjadi incaran City, juga merupakan opsi menarik sebagai bek kanan, namun riwayat cedera yang dimilikinya patut diwaspadai. Hambatan utama bagi kedua pemain ini adalah biaya transfer, dengan Newcastle kemungkinan akan mematok harga sekitar £80 juta untuk masing-masing pemain.
Jika United menginginkan pemain yang sudah terbukti di Premier League—dan kisah sukses musim panas lalu yang kontras dengan kesulitan yang dihadapi pemain seperti Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, dan Rasmus Hojlund di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan mereka seharusnya melakukannya—maka mereka bisa menemukan nilai di pasar dengan mempertimbangkan Pedro Porro jika Tottenham terdegradasi, atau Ola Aina jika Nottingham Forest turun kasta.
Hugo Bueno, yang hampir pasti akan terdegradasi bersama Wolves, adalah opsi yang lebih murah mengingat ia akan tersedia dengan harga sekitar £20 juta meskipun memiliki beberapa statistik mendasar paling mengesankan di Liga Premier.