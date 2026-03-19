Man Utd HARUS memperkuat posisi bek sayap mereka musim panas ini: Mengganti Diogo Dalot dan Luke Shaw akan membantu membawa Setan Merah ke level berikutnya

"Kita selalu membicarakan prioritas di lini tengah, itu saja yang kita dengar, tapi mari kita perjelas soal posisi bek sayap," kata Tony O’Neill, mantan suporter fanatik United yang kini menjadi podcaster, dalam acara Webby and O’Neill Show. "Keduanya tidak bisa berfungsi tanpa yang lain. Kalian mendatangkan beberapa pemain berbakat di lini tengah, tapi tetap menghadapi masalah yang sama di lini depan terkait bek sayap.

"Beberapa musim terakhir ini situasinya campur aduk, siapa saja bisa, begitulah adanya, dan United belum menyelesaikan masalah itu. Soal Shaw dan Dalot, masa mereka sudah habis."

Sejak Shaw datang dari Southampton pada usia 19 tahun dengan biaya £30 juta ($40 juta) — saat itu rekor transfer untuk pemain remaja — United hanya menghabiskan £150 juta untuk bek sayap dalam 12 tahun. Untuk memberi gambaran, Manchester City menghabiskan £127 juta untuk tiga bek sayap dalam satu musim panas saja pada 2017.

United telah merekrut baik bintang muda seperti Aaron Wan-Bissaka - yang menyumbang sepertiga dari total pengeluaran mereka untuk posisi tersebut sebesar £50 juta - maupun pemain berpengalaman seperti Alex Telles dan Noussair Mazraoui, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya belum benar-benar tahu apa yang mereka inginkan. Memang, United tampaknya begitu mengabaikan posisi bek sayap sehingga pada awal musim 2023-24 mereka harus merekrut Sergio Reguilon dengan status pinjaman darurat akibat cedera ganda yang dialami Shaw dan Malacia.