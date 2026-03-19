Richard Martin

Man Utd HARUS memperkuat posisi bek sayap mereka musim panas ini: Mengganti Diogo Dalot dan Luke Shaw akan membantu membawa Setan Merah ke level berikutnya

Michael Carrick langsung mengatasi salah satu masalah terbesar Manchester United di era Ruben Amorim dengan menempatkan Luke Shaw dan Diogo Dalot di posisi asli mereka. Kedua bek sayap tersebut telah tampil sebagai starter dalam sembilan pertandingan di bawah asuhan mantan gelandang Setan Merah itu, dan turut berkontribusi dalam rentetan hasil gemilang sang pelatih: tujuh kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan hingga saat ini.

Namun, terlepas dari kemajuan yang mereka raih belakangan ini, Shaw dan Dalot adalah dua pemain yang paling sering menuai kritik, baik dari para penggemar yang hadir di stadion maupun di media sosial. Keduanya memiliki kelemahan yang jelas terlihat, yang menurut banyak pihak menghambat tim untuk naik ke level berikutnya.

Lini tengah akan menjadi fokus utama klub di bursa transfer musim panas ini karena mereka menghadapi tugas berat untuk menggantikan Casemiro sambil tetap harus mengisi kekosongan dalam skuad yang ditinggalkan oleh Christian Eriksen, tetapi memperkuat posisi bek sayap sama pentingnya. 

Jadi, saat direktur sepak bola Jason Wilcox dan kepala perekrutan Christopher Vivell mempertimbangkan apakah akan merekrut Elliot Anderson atau Adam Wharton dengan nilai transfer potensial sebesar £100 juta ($132,5 juta), mereka harus menyisihkan sejumlah dana untuk memperkuat opsi pertahanan di sayap.

    £150 juta dihabiskan dalam 12 tahun

    "Kita selalu membicarakan prioritas di lini tengah, itu saja yang kita dengar, tapi mari kita perjelas soal posisi bek sayap," kata Tony O’Neill, mantan suporter fanatik United yang kini menjadi podcaster, dalam acara Webby and O’Neill Show. "Keduanya tidak bisa berfungsi tanpa yang lain. Kalian mendatangkan beberapa pemain berbakat di lini tengah, tapi tetap menghadapi masalah yang sama di lini depan terkait bek sayap.

    "Beberapa musim terakhir ini situasinya campur aduk, siapa saja bisa, begitulah adanya, dan United belum menyelesaikan masalah itu. Soal Shaw dan Dalot, masa mereka sudah habis." 

    Sejak Shaw datang dari Southampton pada usia 19 tahun dengan biaya £30 juta ($40 juta) — saat itu rekor transfer untuk pemain remaja — United hanya menghabiskan £150 juta untuk bek sayap dalam 12 tahun. Untuk memberi gambaran, Manchester City menghabiskan £127 juta untuk tiga bek sayap dalam satu musim panas saja pada 2017.

    United telah merekrut baik bintang muda seperti Aaron Wan-Bissaka - yang menyumbang sepertiga dari total pengeluaran mereka untuk posisi tersebut sebesar £50 juta - maupun pemain berpengalaman seperti Alex Telles dan Noussair Mazraoui, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya belum benar-benar tahu apa yang mereka inginkan. Memang, United tampaknya begitu mengabaikan posisi bek sayap sehingga pada awal musim 2023-24 mereka harus merekrut Sergio Reguilon dengan status pinjaman darurat akibat cedera ganda yang dialami Shaw dan Malacia.

    'Bukan prioritas'

    Dalam setahun terakhir, mereka menghabiskan total £32 juta untuk Patrick Dorgu dan Diego Leon, meskipun yang pertama telah absen karena cedera sejak Januari, sementara penampilan terbaiknya bersama United justru muncul saat ditempatkan di sayap kanan atau kiri. Namun, pada tahun 2026, opsi terbaik mereka tetaplah Shaw, yang bergabung pada 2014, dan Dalot, yang datang pada 2018. Keduanya telah berada di United selama total 20 tahun, dan banyak pendukung United telah menuntut adanya peningkatan.

    "Saya melihat para pendukung United sudah lama mengatakan 'Singkirkan Shaw, singkirkan Dalot, dan datangkan pemain baru,'" tambah O'Neill. "Tapi pembicaraan itu sudah mereda dan harus kembali menjadi prioritas. Lihatlah posisi bek sayap, di mana persaingan di belakang mereka? 

    "Siapa pun yang ditempatkan di sana hanya datang dan pergi. Tidak ada prioritas dari klub, dari para petinggi, terhadap posisi bek sayap. Shaw dan Dalot, menurut saya, waktunya sudah habis dan saatnya mereka pergi."

    Kurangnya ancaman serangan

    Shaw adalah salah satu pemain yang paling lama bertahan dalam sejarah klub, setelah bermain di bawah asuhan setiap manajer di era pasca-Sir Alex Ferguson kecuali David Moyes. Namun, kualitas serangannya telah memudar seiring berkurangnya stamina akibat usia dan banyaknya cedera yang dialaminya. Meskipun ia tampil gemilang dalam bertahan sepanjang musim ini, baik di bawah asuhan Amorim maupun Carrick, Shaw tidak dapat memberikan apa yang diharapkan kebanyakan orang dari seorang bek sayap modern.

    Sebagai catatan positif bagi Shaw, ia tetap bebas cedera musim ini dan secara luar biasa telah bermain lebih banyak menit daripada pemain lain di skuad. Namun, riwayatnya menimbulkan keraguan yang jelas tentang daya tahannya, terutama mengingat saat terakhir ia bermain secara reguler, pada musim 2022-23, ia dilanda cedera selama dua musim berikutnya.

    Kontrak Shaw akan berakhir satu tahun lagi pada akhir musim ini, dan ketika kontraknya habis, ia akan berusia 32 tahun. Ia tidak dapat memberikan apa yang diharapkan kebanyakan orang dari seorang bek sayap modern, yang ditegaskan oleh fakta bahwa meskipun bermain paling lama, Shaw hanya berkontribusi pada satu gol sepanjang musim ini.

    Sumber kekecewaan

    Dalot tidak memiliki masalah dalam hal kebugaran fisik atau ketersediaan, dan ia telah meningkat pesat di bawah asuhan Carrick, di mana ia bisa lebih fokus pada pertahanan daripada menciptakan peluang, seperti yang menjadi tugasnya di bawah Amorim. Beban itu terasa semakin berat saat ia bermain di sisi kiri yang bukan posisi andalannya, sesuatu yang sering dilakukannya. 

    Dalot telah mencetak tiga assist musim ini, dengan hanya Bruno Fernandes yang mencetak lebih banyak di skuad United, serta satu gol. Namun, ia rentan kehilangan konsentrasi dan pengambilan keputusannya di sepertiga akhir lapangan, seperti membuang dua peluang bagus saat melawan Aston Villa atau salah mengarahkan umpan silang, sering kali menjadi sumber frustrasi bagi para pendukung.

    Yang menjengkelkan bagi para penggemar United, klub ini memiliki salah satu bek sayap muda terbaik di Eropa, tetapi gagal melihat bakatnya. Alvaro Carreras diabaikan oleh Erik ten Hag dalam pertandingan kompetitif dan dipinjamkan ke Granada pada Agustus 2023, sekitar waktu yang sama ketika mereka berupaya keras untuk merekrut Reguilon. Ia kemudian dijual ke Benfica hanya seharga £8 juta, tetapi setahun kemudian bergabung dengan Real Madrid seharga £43 juta, di mana ia tampil mengesankan selama musim debutnya.

    Pasar yang rumit

    Berbeda dengan opsi di lini tengah, pasar untuk bek sayap lebih rumit, sementara beberapa pemain terbaik Liga Premier di posisi tersebut dalam beberapa tahun terakhir tidak memulai karier mereka sebagai bek sayap.

    Lihat saja Arsenal, yang telah mengubah Ben White, Riccardo Calafiori, dan Jurrien Timber ke posisi tersebut dari bek tengah dengan sangat sukses. Atau lihatlah Pep Guardiola yang mengubah Josko Gvardiol dari bek tengah menjadi bek kiri dan kemudian kembali ke bek tengah, atau menyebut Matheus Nunes sebagai "salah satu gelandang terbaik di dunia" ketika ia bermain untuk Sporting CP sebelum menyimpulkan bahwa ia "tidak cukup cerdas" untuk bermain di tengah lapangan dan jauh lebih cocok bermain sebagai bek kanan. Guardiola juga telah menggunakan Nico O'Reilly dalam berbagai peran, dengan pemain internasional Inggris itu berganti-ganti antara bek kiri, gelandang bertahan, dan gelandang serang.

    Jika United menginginkan bek kiri tradisional yang sering overlap dan agresif, mereka sebaiknya mempertimbangkan Lewis Hall dari Newcastle. Rekan setimnya, Tino Livramento, yang menjadi incaran City, juga merupakan opsi menarik sebagai bek kanan, namun riwayat cedera yang dimilikinya patut diwaspadai. Hambatan utama bagi kedua pemain ini adalah biaya transfer, dengan Newcastle kemungkinan akan mematok harga sekitar £80 juta untuk masing-masing pemain.

    Jika United menginginkan pemain yang sudah terbukti di Premier League—dan kisah sukses musim panas lalu yang kontras dengan kesulitan yang dihadapi pemain seperti Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, dan Rasmus Hojlund di tahun-tahun sebelumnya menunjukkan mereka seharusnya melakukannya—maka mereka bisa menemukan nilai di pasar dengan mempertimbangkan Pedro Porro jika Tottenham terdegradasi, atau Ola Aina jika Nottingham Forest turun kasta. 

    Hugo Bueno, yang hampir pasti akan terdegradasi bersama Wolves, adalah opsi yang lebih murah mengingat ia akan tersedia dengan harga sekitar £20 juta meskipun memiliki beberapa statistik mendasar paling mengesankan di Liga Premier.

    Terabaikan terlalu lama

    Ada beberapa opsi menarik di luar Inggris. Julian Ryerson, misalnya, telah mencetak 12 assist dari 18 penampilan sebagai starter di Bundesliga dan menjadi pemain kunci dalam perjalanan gemilang Norwegia menuju kualifikasi Piala Dunia. Masalahnya, ia bermain sebagai bek sayap kanan, yang ironisnya membuatnya lebih cocok dengan sistem Amorim daripada sistem Carrick, sementara di usia 28 tahun, ia sedikit melebihi rentang usia yang disukai United. Laporan bahwa Dortmund akan menerima biaya transfer sekitar £35 juta tetap menjadikannya opsi yang menarik.

    Tim Jerman lainnya, Eintracht Frankfurt, yang baru-baru ini meraup untung besar dengan menjual pemain ke klub-klub Inggris, memiliki dua bek sayap yang sedang dipantau ketat oleh tim-tim papan atas, yaitu Nathaniel Brown, yang telah menyumbang sembilan gol di semua kompetisi, dan Nnamdi Collins.

    Jadi, tidak ada kekurangan pilihan menarik jika United ingin memperkuat opsi mereka di posisi bek sayap. Ini hanya soal memprioritaskan posisi yang telah terlalu lama diabaikan.

