Getty
Diterjemahkan oleh
Man Utd harus 'melanggar aturan' soal Bruno Fernandes saat Michael Owen menjelaskan apa yang perlu terjadi dalam pembicaraan kontrak dengan kapten Manchester United yang begitu talismanik
Fernandes di Man Utd: Rekor assist & lima penghargaan Player of the Year
Kesepakatan itu memang mencakup klausul 12 bulan yang bisa diaktifkan oleh Manchester United, memberi mereka lebih banyak waktu untuk mencapai kompromi dengan sang kapten, tetapi harapannya adalah semua pihak bisa mencapai kesepakatan dalam beberapa pekan ke depan.
Dengan musim 2026-27 yang kian dekat, dan Fernandes sudah kembali berlatih setelah keterlibatannya bersama Portugal di putaran final Piala Dunia, skenario idealnya adalah pengumuman dibuat sebelum kompetisi antarklub kembali bergulir.
Fernandes mencatatkan 21 assist untuk United di kasta tertinggi Inggris musim lalu, merebut tempat di buku rekor dari Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, dengan pencapaian itu makin menegaskan nilainya bagi tim secara keseluruhan.
Ia akan berusia 32 tahun pada awal September, dan telah berada di apa yang disebut sebagai 'Theatre of Dreams' sejak Januari 2020, tetapi tetap menjadi sosok talismanik bagi Manchester United dengan lima penghargaan Player of the Year atas namanya.
- Getty Images
Manchester United didesak melanggar aturan kontrak demi kapten Fernandes
Ketertarikan sebelumnya dari Liga Pro Saudi telah ditolak, meski United tampak sempat terbuka untuk menjualnya, dan upaya kini dilakukan untuk menangkis lirikan kagum lainnya. Manchester United harus merevisi rencana saat membahas kontrak dengan pemain yang berusia di atas 30 tahun.
Owen sependapat dengan pandangan tersebut, dengan mantan striker United peraih gelar Premier League itu, yang kini membantu penjudi Inggris membandingkan kasino online sebagai duta Inggris untuk Casino.org, mengatakan kepada GOAL soal perlunya perpanjangan kontrak segera dirampungkan: “Jika saya adalah Manchester United, saya benar-benar akan melakukan segalanya.
“Ada aturan dan regulasi serta hal-hal seperti itu. Hal-hal yang membuat Anda berpikir, ‘dia sudah berusia sekian dan Anda tak seharusnya membayar sebesar ini, Anda tak seharusnya memberikan kontrak jangka panjang, Anda tak seharusnya melakukan ini’. Tetapi kadang-kadang, seorang pemain memang begitu penting, begitu penting, sehingga menurut saya terkadang Anda harus melanggar aturan.
“Jika saya adalah Manchester United, saya tidak akan sanggup memulai musim tanpa dirinya. Dia memang sepenting itu. Lupakan usianya, lupakan hal-hal lainnya. Dia adalah sosok yang wajib dipertahankan jika Manchester United ingin melanjutkan progres mereka.”
Akankah Fernandes dikenang sebagai legenda Manchester United?
Fernandes telah mencatatkan 327 penampilan untuk United dan mencetak 107 gol. Ia telah menjadi kapten sejak 2023, dengan gelar Piala FA dan Carabao Cup dalam rekam jejaknya. Namun, masih dibutuhkan lebih banyak hal untuk mengukuhkan status legenda.
Mantan bintang Manchester United lainnya, Mikael Silvestre, mengakui hal tersebut. Mantan pemain asal Prancis itu mengatakan kepada GOAL: “Dia adalah pemain kunci dan saya senang dia memutuskan untuk tidak pergi ke Saudi dan bertahan bersama United, tetap bersama klub di momen sulit dalam masa transisi.
“Dia sudah berada di sini selama beberapa tahun, tetapi terlepas dari kesulitan yang ada, dia tetap tampil bagus dan dia adalah pemain terbaik di liga musim lalu. Jadi sangat penting dia bertahan dan terus membantu tim berkembang.
“Steven Gerrard adalah sosok besar di Liverpool, dia tidak pernah memenangkan gelar Premier League. Dia pernah memenangkan Liga Champions. Itu akan bagus, tetapi jejaknya di United sudah besar.
“Saya akan mengatakan bahwa dia perlu meraih sebuah gelar, entah itu liga atau Liga Champions, untuk menjadi sosok yang benar-benar spesial bagi para suporter, bagi sejarah klub. Menjadi bagian dari klub pada masa yang sukses itu penting, tetapi Anda harus memenangkan gelar.”
- Getty
Perburuan trofi: Manchester United bersaing untuk meraih gelar domestik dan Eropa
United berharap bisa bersaing untuk trofi paling bergengsi pada musim mendatang, setelah Michael Carrick membawa mereka kembali ke kompetisi Liga Champions. Manchester United juga telah memperkecil jarak dengan para penantang gelar domestik.
Namun, aktivitas transfer berjalan relatif lambat dan diperlukan lebih banyak tambahan pemain, sembari mencoba meyakinkan Fernandes agar tetap bertahan, demi meraih hadiah terbesar.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami