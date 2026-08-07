Kesepakatan itu memang mencakup klausul 12 bulan yang bisa diaktifkan oleh Manchester United, memberi mereka lebih banyak waktu untuk mencapai kompromi dengan sang kapten, tetapi harapannya adalah semua pihak bisa mencapai kesepakatan dalam beberapa pekan ke depan.

Dengan musim 2026-27 yang kian dekat, dan Fernandes sudah kembali berlatih setelah keterlibatannya bersama Portugal di putaran final Piala Dunia, skenario idealnya adalah pengumuman dibuat sebelum kompetisi antarklub kembali bergulir.

Fernandes mencatatkan 21 assist untuk United di kasta tertinggi Inggris musim lalu, merebut tempat di buku rekor dari Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, dengan pencapaian itu makin menegaskan nilainya bagi tim secara keseluruhan.

Ia akan berusia 32 tahun pada awal September, dan telah berada di apa yang disebut sebagai 'Theatre of Dreams' sejak Januari 2020, tetapi tetap menjadi sosok talismanik bagi Manchester United dengan lima penghargaan Player of the Year atas namanya.