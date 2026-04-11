Man Utd disebut-sebut bahwa mendatangkan kembali Marcus Rashford akan menjadi 'harta karun' sementara legenda klub mendesak agar klub merekrut 'bek tengah kelas atas'

Butt mengemukakan poin yang masuk akal mengenai apakah Rashford ingin kembali atau apakah keadaan mungkin memaksanya untuk kembali karena minimnya minat dari klub lain. Selain itu, hubungannya dengan para penggemar United juga tidak baik. "Jika kita melupakan masa lalu dan mengabaikan dua tahun terakhir, 18 bulan bersama Man United, dia termasuk salah satu yang terbaik di dunia saat sedang dalam performa terbaiknya," kata Butt. “Dia adalah pesepakbola fenomenal, penuh energi, tapi dia sudah tidak lagi mencintai Man United dan itu adalah fakta. Dia sendiri yang mengatakan itu dan para penggemar juga sudah tidak lagi mencintai dia. Ketika itu terjadi, saatnya untuk pindah. Apakah dia ingin kembali? Atau apakah dia terpaksa kembali karena tidak ada yang mau membelinya? Saya tidak tahu.”