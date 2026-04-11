Man Utd disebut-sebut bahwa mendatangkan kembali Marcus Rashford akan menjadi 'harta karun' sementara legenda klub mendesak agar klub merekrut 'bek tengah kelas atas'
Rashford menemukan kembali semangatnya di Spanyol
Rashford bergabung dengan Barcelona dengan status pinjaman selama satu musim pada musim panas lalu, dengan opsi untuk dibeli secara permanen seharga €30 juta (£26 juta) pada akhir musim 2025–26, dan telah menunjukkan performa yang mengesankan selama berseragam klub tersebut. Hansi Flick menyatakan bahwa Rashford telah "beradaptasi" dengan tim Barcelona, namun masih belum jelas apakah klub Spanyol tersebut bersedia mengaktifkan klausul tersebut dan mengubah status peminjamannya menjadi permanen.
Butt mendesak Man Utd untuk memanggil kembali Rashford
Prospek kembalinya Rashford setelah masa pinjaman yang sukses di Spanyol berpotensi sangat menggoda bagi Michael Carrick. Memang, Butt berpendapat bahwa mengembalikan Rashford ke tim utama adalah keputusan yang tepat. "Jika dia kembali, itu akan menjadi berkah tersendiri bagi Michael Carrick. Satu hal tentang Michael, dia mengenal Rashford sebagai pribadi, dia tahu bahwa Rashford memiliki niat yang tulus," kata Butt kepada Paddy Power. “Dari sisi kiri, ketika Rashford bermain dengan performa terbaiknya, dia benar-benar sulit dihadapi. Saya masih menganggapnya sebagai pemain top. Apakah dia akan kembali dan membuat klub terkesan, siapa yang tahu? Tapi dia memiliki kemampuan untuk melakukannya.”
Rashford adalah pemain yang butuh dukungan
Dukungan terhadap gagasan ini muncul dari keyakinan bahwa Carrick memiliki kualitas yang tepat untuk memotivasi dan menginspirasi Rashford. “Michael mengenal Marcus sebagai seorang manusia. Dia juga mengenalnya sebagai pesepakbola saat bermain di level yang bisa dicapainya. Michael memiliki kepribadian yang disukai semua orang,” jelas Butt. “Saya pikir Michael memiliki sisi yang sedikit keras di dalamnya yang tidak dimiliki oleh orang lain di level yang telah dia capai sebagai pemain dan pelatih saat ini. Dia adalah sosok yang tepat untuk mengeluarkan potensi terbaik dari siapa pun. Dia hanyalah pemain lain yang membutuhkan sedikit perhatian.”
Hubungan yang tidak harmonis dengan penggemar
Butt mengemukakan poin yang masuk akal mengenai apakah Rashford ingin kembali atau apakah keadaan mungkin memaksanya untuk kembali karena minimnya minat dari klub lain. Selain itu, hubungannya dengan para penggemar United juga tidak baik. "Jika kita melupakan masa lalu dan mengabaikan dua tahun terakhir, 18 bulan bersama Man United, dia termasuk salah satu yang terbaik di dunia saat sedang dalam performa terbaiknya," kata Butt. “Dia adalah pesepakbola fenomenal, penuh energi, tapi dia sudah tidak lagi mencintai Man United dan itu adalah fakta. Dia sendiri yang mengatakan itu dan para penggemar juga sudah tidak lagi mencintai dia. Ketika itu terjadi, saatnya untuk pindah. Apakah dia ingin kembali? Atau apakah dia terpaksa kembali karena tidak ada yang mau membelinya? Saya tidak tahu.”